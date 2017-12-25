Sau tổn thương, đây là 5 điều giúp phụ nữ an yên giữa giông bão

Điều quan trọng nhất sau những đổ vỡ là hãy vững lòng, đừng vội đánh mất niềm tin và bản thân. Không ai sinh ra đã khổ, cũng chẳng ai sinh ra đã có sẵn hạnh phúc. Bạn muốn an yên, hãy nắm chắc những điều này.

Khi những vết thương chưa được ngủ yên, bạn chớ vội tìm một người thay thế để khỏa lấp những nỗi trống trải trong lòng. Bởi khi đó, bạn sẽ chẳng thể biết được người mới có thể giúp mình chữa lành những vết thương không hay lại mang đến những khổ đau thêm lần nữa. Sau tất cả, bạn hãy quay lại với cuộc sống của mình, đi làm, giao tiếp với mọi người, chỉ có điều là thiếu vắng một điều gì đó vốn dĩ rất quen thuộc. Đừng khiến trái tim của mình xử lý quá nhiều vấn đề phức tạp cùng một lúc, hãy để chúng bình lặng một chút sẽ tốt hơn. Bạn nên nhớ người đến sau không có lỗi, họ không đáng bị gọi là người thay thế.

Chắc hẳn đã lâu lắm rồi bạn chưa sắm cho bản thân những món đồ giá trị, hay tận hưởng những chuyến du lịch xa. Vì đa số thời gian của bạn đều dành hết cho nửa kia của mình nên không còn quan tâm nhiều đến bản thân. Vậy thì hãy tận dụng thời điểm cô đơn này làm những điều mình thích, ăn no một chút, không cần giảm cân, mặc đẹp một chút, không cần tiết kiệm. Đặc biệt là nên cười nhiều một chút, chẳng cần phải nhìn sắc mặt của ai mà sống. Bạn có thể khóc thật lớn, hoặc cười thật giòn giã mà không cần phải quan tâm đến người bên cạnh có khó chịu hay không. Nuông chiều bản thân một chút sẽ không bao giờ uổng phí.

Những điều phụ nữ nên làm sau tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè

Trong thời gian yêu đương, bạn vô tình gạt bỏ những mối quan hệ của mình sang một bên, trong đó có gia đình và bạn bè. Vì khi yêu, bạn thường chỉ thấy người trước mắt, không quan tâm đến những việc đang xảy ra bên ngoài nên vô tình đánh mất nhiều mối quan hệ. Sau khi trở về với những nỗi đau do người ấy mang lại, bạn hãy trân trọng gia đình và bạn bè. Bởi họ không bao giờ bỏ rơi bạn trong những lúc khó khăn. Hãy đối xử tốt với họ một chút, có thời gian thì cùng nhau đi du lịch hay đi ăn những món ngon, cùng nói chuyện và chia sẻ những buồn vui trong lòng mình.

Làm những điều tốt đẹp nhất cho bản thân

Thay vì cứ suốt ngày vùi mình vào những nỗi đau, bạn hãy cố gắng làm những điều tốt đẹp cho bản thân. Bởi không ai có thể giúp bạn thoát khỏi những rắc rối ngoài chính bạn. Hãy trang điểm thật xinh đẹp, diện những bộ trang phục bắt mắt, rồi cùng những người bạn xuống phố, ăn uống nói chuyện. Liều thuốc hiệu quả nhất để chữa lành những vết thương đó là biến bản thân mình trở nên bận rộn. Khi không còn thời gian suy nghĩ đến những chuyện buồn trong quá khứ, bạn sẽ thật sự thoát khỏi những rắc rối đó.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn

Chuyện của quá khứ rồi cũng sẽ qua đi, điều quan trọng là bạn phải mạnh mẽ tự cắt đứt những mớ rắc rối của chính mình. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa mới mở ra, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Sau những cơn giông bão, bạn sẽ tìm được cầu vồng của chính mình. Vì vậy đừng vội đầu hàng số phận.