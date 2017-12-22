Có thể nói ngoại tình là “căn bệnh” vô cùng phổ biến trong xã hội ngày nay mà rất nhiều người mắc phải. Vì rất nhiều lý do mà con người ta chọn cách rời bỏ người đầu ấp tay gối với mình để đến với những mối quan hệ mới. Có thể họ chán vợ, chán cuộc sống hôn nhân tù túng hoặc có thể người vợ của họ không còn hấp dẫn nữa. Chồng ngoại tình, người đau khổ nhất là người vợ. Nếu rơi vào trường hợp này, phụ nữ hãy nhớ những lời khuyên sau đây để tự mình vượt qua nỗi đau.

Nhiều người nghĩ nước mắt sẽ khiến chúng ta yếu đuối hơn, không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng đau đớn cỡ nào, tủi thân ra sao, chỉ cần được khóc một trận thật lớn rồi mọi chuyện sẽ qua đi. Phụ nữ hãy trân trọng cảm xúc của mình dù nó tiêu cực đến mức nào, đừng tự biến mình thành con người vô cảm.

Bạn đừng cố vượt qua chuyện này một mình. Hãy tâm sự với một người nào mà bạn thật sự tin tưởng và có thể trải lòng mình, không giấu giếm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, bạn đừng bao giờ mang chuyện chồng mình ngoại tình đi rêu rao khắp nơi mà chỉ chọn một người để gửi gắm tâm sự. Bởi không phải ai cũng tốt và cho bạn lời khuyên chân thành đâu.

Không giấu con

Nhiều người có xu hướng giấu giếm con cái khi người cha của chúng ngoại tình. Vì họ không muốn làm xấu hình tượng người cha tốt trong mắt con cái hoặc không muốn ảnh hưởng đến việc học hành và phát triển của con. Điều đó chưa hẳn đã đúng. Bạn hãy khéo léo cho con biết tình trạng của gia đình hiện tại như thế nào, cha của chúng là người ra sao. Ở từng độ tuổi, chúng sẽ có cách tiếp nhận khác nhau. Đừng để mọi chuyện đi đến đỉnh điểm mới cho chúng biết.

Cách phụ nữ vượt qua nỗi đau khi chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Tìm đến sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý

Khi phát hiện chồng ngoại tình, phụ nữ thường có xu hướng rơi vào trạng thái trầm cảm, stress nặng vì những áp lực xung quanh. Nếu không có ai đủ tin tưởng để bạn chia sẻ câu chuyện của mình thì hãy tìm đến sự giúp đỡ của bác sỹ tâm lý. Việc điều trị kịp thời sẽ giúp tinh thần của bạn khá hơn, và sớm cân bằng cuộc sống của mình.

Tự chăm sóc bản thân

Trong cuộc đời này, có hai thứ mà bạn tuyệt đối không được từ bỏ là bản thân và gia đình. Hãy cố gắng chăm sóc bản thân mình. Khi bạn khỏe, đẹp thì không có chuyện gì không giải quyết được. Giữ cân bằng là chìa khóa giúp bạn vượt qua những nỗi đau khi chồng ngoại tình. Hãy ăn uống đúng giờ, ngủ đúng giấc, thoải mái tận hưởng những điều thú vị trong cuộc sống.

Đừng vội đưa ra quyết định chia tay

Việc gì cũng có nguyên nhân. Thay vì làm ầm mọi chuyện, đòi chia tay, ly hôn để giải thoát cho nhau thì bạn hãy bình tĩnh nhìn nhận lại những vấn đề và tìm cách tháo gỡ chúng. Phụ nữ nên nhớ không có chuyện gì không giải quyết được, đừng nóng vội buông tay nhau kẻo lại hối hận về sau.

Cười thật nhiều

Nụ cười có thể xua tan những nỗi đau mà bạn đang vướng phải. Nếu không khóc được hãy cứ cười để đón nhận những điều tốt đẹp nhất. Trái đất vẫn sẽ quay, bầu trời vẫn xanh khi người đó phản bội, hà cớ gì bạn phải đau khổ vì người không xứng đáng.

Viết nhật ký

Nếu bạn không thể nói với ai, hãy chăm chỉ viết nhật ký, viết hết những nỗi bực dọc trong lòng để bản thân được giải tỏa và thoải mái hơn. Đôi khi có những nỗi đau không thể nói thành lời chỉ có thể dùng những con chữ để thể hiện những cảm xúc của mình mà thôi.

Tìm cách thỏa thuận

Đừng vội buông tay, bạn hãy cố gắng đưa ra những thỏa thuận để níu kéo hôn nhân. Nếu mọi việc không thể cứu vãn được nữa thì đến lúc đó buông bỏ cũng không muộn.

Đừng tìm cách đổ lỗi

Chồng bạn đã sai khi ngoại tình nhưng bạn đừng vội đổ hết lỗi cho anh ấy. Bởi chuyện gì cũng có nguyên nhân sâu xa của nó. Việc đổ lỗi chỉ khiến anh ấy chán nản và càng muốn rời xa gia đình hơn. Thay vì cứ mãi dùng dằng “lỗi anh, lỗi tôi” thì hãy cố gắng tìm cách giữ gìn cuộc sống hôn nhân của mình.

Hãy sống thực tế

Trước khi quyết định ly hôn, bạn hãy xem xét lại những việc như nhà cửa, tài chính, tài sản chung, riêng để đảm bảo một điều bạn sẽ có những gì khi rời khỏi nhà. Đừng ngu ngốc nhẫn nhịn rời đi với hai bàn tay trắng, chỉ cần con là đủ. Con cái là điều quan trọng nhất sau ly hôn nhưng để nuôi được con, bạn phải có đủ tài chính.

Hỏi mọi điều mà bạn muốn

Hãy hỏi anh ấy hết những điều mà bạn muốn biết. Đừng giấu giếm trong lòng quá nhiều, bởi không ai chịu được những nỗi uất ức. Thẳng thắn nói chuyện với nhau có thể giúp bạn tháo gỡ những nút thắt để hiểu nhau hơn. Thậm chí nó còn giúp bạn biết lý do tại sao cả hai lại đi đến bước đường ly hôn như thế này.

Cho bản thân thời gian

Hãy cho mình thời gian để chấp nhận và từ bỏ những mối quan hệ sắp đổ vỡ. Đừng ép bản thân phải tha thứ cho chồng trong khoảng thời gian ngắn. Điều đó có thể tốt với anh ấy nhưng lại là điều vô cùng tàn nhẫn với chính mình.