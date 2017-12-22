Đàn ông luôn muốn thể hiện cái tôi và bản lĩnh của mình trước mặt nhiều phụ nữ. Họ có tính chinh phục và chiếm hữu rất cao. Bởi vậy, họ không bao giờ có ý nghĩ dừng lại cuộc phiêu lưu tìm kiếm những điều mới mẻ của mình.

Bởi vậy, cô yêu thương và quý trọng Xuân vô cùng. Vì tin tưởng Xuân, Hân tâm sự cả chuyện thầm kín của vợ chồng mình. Nào ngờ đến một ngày, cô lại phải chịu nỗi đau phản bội từ hai người mà cô yêu thương nhất.

Nghĩa và Hân đến với nhau là nhờ sự mai mối của một người chị - Xuân. Chị ấy là bạn thân từ nhỏ và lớn hơn anh 2 tuổi. Cả hai xem Xuân như người thân trong gia đình, nhà có tiệc tùng hay chuyện gì cũng đều nhờ đến Xuân. Hân còn nhớ ngày sinh nở, mẹ cô dưới quê xa xôi không lên được, một mình Xuân đã ở viện chăm sóc cô từng chút một.

Tuyệt chiêu vợ giữ chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Khi con được 2 tuổi, anh bắt đầu thay đổi, Xuân cũng ít khi đến nhà chơi. Mỗi lần gặp Hân, Xuân đều có thái độ thiếu tự nhiên, như thể chị ấy đã gây ra chuyện gì có lỗi với Hân. Còn về phần Nghĩa, anh đi làm về là lao vào phòng, lúc nào cũng giữ khư khư chiếc điện thoại trong tay và luôn muốn ở một mình. Tình cảm của cả hai nhạt dần, vợ chồng không còn cãi vả hay trò chuyện với nhau như trước. Hân để ý cách xưng hô của anh dành cho Xuân cũng có phần thay đổi. Ngày xưa cả hai thường trêu nhau gọi “mày, tao” nhưng giờ đây anh gọi Xuân là chị và xưng tên rất ngọt ngào.

Một lần, Hân đi siêu thị gặp được chồng của Xuân. Anh ta nói với cô là nên cẩn thận người đàn bà đó. Anh ta nghi ngờ giữa Xuân và Nghĩa đang có mối quan hệ gì đó rất mờ ám. Hân buồn xo, mọi niềm tin trong cô như vỡ vụn. Với cô điều đau đớn nhất trong cuộc đời này chính là sự phản bội. Nhưng cô không đánh ghen hay tự hành hạ bản thân mà đã áp dụng những cách này và thành công giành lại chồng từ tay tình địch.

Làm ấm lại mối quan hệ gia đình

Có lẽ vợ chồng bạn đã lâu không còn dành cho nhau những cử chỉ thân mật hay lời yêu thương ngọt ngào như thời mới yêu. Có lẽ đã lâu bạn không dành cho chồng một nụ hôn vào buổi sáng trước khi đi làm. Có lẽ đã lâu cả hai không còn thói quen hẹn hò với nhau. Đừng thờ ơ, lạnh nhạt với nhau như vậy nữa. Hãy làm ấm mối quan hệ từ những việc làm đơn giản nhất như hẹn hò, nấu ăn, đi dạo cùng nhau.

Điều chỉnh bản thân

Chắc chắn anh ấy đã quá chán nản bạn nên mới quyết định ngoại tình. Thay vì trách móc chồng phản bội, bạn hãy nhìn nhận lại bản thân mình đã sai ở điểm nào. Khi biết những khuyết điểm của mình, bạn cố gắng điều chỉnh và sửa chữa theo hướng tích cực nhất. Chỉ khi bạn thay đổi chính mình mới mong thay đổi được người đàn ông bên cạnh.

Phân loại tình địch

Không phải người đàn ông nào ngoại tình cũng tính đến chuyện lâu dài với nhân tình. Có những cuộc tình chỉ là qua đường, cả thèm chóng chán. Bạn phải sáng suốt để phân loại được đó là dạng tình cảm như thế nào. Nếu thứ tình cảm đó chỉ là thoáng qua, cảm nắng bình thường thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn, không cần ra sức níu kéo anh ấy cũng tự động quay về. Còn nếu mối tình đó đủ sâu nặng, bạn phải khôn khéo vạch ra kế hoạch để dạy dỗ người chồng trăng hoa của mình.

Lạt mềm buộc chặt

Khi chồng ngoại tình, bạn phải hết sức chú ý mềm mỏng và cứng rắn khi cần thiết. Khi cần hãy cho anh ấy biết sự tức giận trong lòng bạn như thế nào. Tuy nhiên đừng giận quá mất khôn mà đẩy mối quan hệ đi quá xa. Đừng lạm dụng chuyện chồng phản bội mà mặc nhiên mắng chửi, hành hạ, xúc phạm anh ấy. Dù có chuyện gì đi nữa bạn cũng phải cư xử thật khôn khéo.