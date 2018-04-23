Đàn ông như đôi giày của phụ nữ, cố mang thì đau chân, cởi ra thì đau lòng

Đời phụ nữ có thể một lần chọn lầm đôi giày quá chật, nói nhầm lời không nên nói, nhưng tuyệt đối đừng chọn và yêu lầm người.

Đôi giày được ví như bộ mặt của phụ nữ, đại diện cho đẳng cấp của một người. Chọn chồng như chọn giày, vừa vặn sẽ khiến bước chân của bạn nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Còn quá chật sẽ làm đau chân, khó di chuyển. Chỉ người trong cuộc mới hiểu cảm giác đôi chân như đông cứng, bước đi như hành xác. Ngày nay, nhiều chị em có xu hướng chọn giày theo kiểu dáng. Nghĩ cũng đúng, một đôi giày đẹp, ai mà không mê? Nhưng đẹp không phải yếu tố quyết định nên hạnh phúc của bạn. Đàn ông như đôi giày, vừa vặn sẽ hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet Ở bên cạnh một người có vẻ ngoài quá hào nhoáng, bạn sẽ cảm thấy bản thân bị choáng ngợp nhiều hơn là yêu đương. Một người có ngoại hình đẹp, chắc chắn bên cạnh anh ấy sẽ có vô số vệ tinh vây quanh và bạn sẽ là một trong số đó. Đến khi tỉnh mộng rồi, bạn mới nhận ra, đẹp không phải là tất cả.

Nói đàn ông yêu bằng mắt, nhưng thực tế đàn bà cũng rất thích những thứ đẹp đẽ bên ngoài. Khi đi ngoài đường hay lướt Facebook bắt gặp người nào đó đẹp, bạn cũng sẽ nán lại xem rồi tìm kiếm profile, tìm hiểu tất tần tật về người đó. Cô bạn thân của tôi cũng vậy, cô ấy thích ngắm cái đẹp và chọn những đôi giày bắt mắt. Hầu như mỗi lần chúng tôi gặp nhau, cô ấy đều rủ rê mua giày, nhưng lạ một điều là lần nào gặp cũng thấy cô ấy mang duy nhất một đôi giày kiểu dáng hết sức bình thường. Có lần tò mò tôi gặng hỏi thì cô ấy nói là thích ngắm và chọn giày đẹp, nhưng chỉ có đôi giày này vừa chân và cảm thấy thoải mái khi di chuyển. Tôi nói cô ấy cả thèm chóng chán, hoang phí tiền nhưng mãi cũng không thể thay đổi được thói quen tiêu hoang của cô ấy.

Một hôm, đi mua sắm với chị đồng nghiệp, tôi thấy chị lảo đảo trên đôi giày cao gót, suýt ngã ra đất mấy lần. Tôi hỏi chị có nhiều giày, sao lại cứ chọn đôi kiểu này, mang giày cao sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chị thản nhiên đáp vì nó đẹp và chị thích những thứ đẹp đẽ. Phụ nữ mà, ai lại không thích cái đẹp, nhưng đẹp mà khiến bản thân phải khổ sở như vậy, có đáng không? Đàn bà đừng cứ chọn những đôi giày có vẻ ngoài đẹp mà bỏ qua chất lượng của chúng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông như đôi giày của đàn bà đang mang, vừa vặn sẽ đưa bạn đến những nơi thoải mái, nâng niu đôi chân của bạn. Còn quá chật, gò bó sẽ làm bạn đau nhức từng cơn, cởi ra thì đau chân, nhưng cố mang lại đau lòng. Đời người phụ nữ, có thể một lần chọn lầm giày quá chật, nói nhầm lời không nên nói, nhưng tuyệt đối đừng chọn và yêu lầm người. Đàn ông chọn nhầm người, có quyền chọn lại, nhưng phụ nữ thì lại khác. Bạn có quyền chọn lại đấy nhưng vì nỗi sợ trong lòng quá lớn rồi lại rụt tay, chẳng còn muốn yêu đương gì nữa. Một đôi giày phù hợp, một người đàn ông đủ tốt sẽ cho bạn cảm giác an toàn và hạnh phúc. Đừng mải mê chạy theo những thứ phù phiếm rồi thiệt mình, phiền người. Phụ nữ nên nhớ, đàn ông đẹp như viên pha lê chỉ để ngắm nhìn và ao ước, càng cố đụng vào sẽ xước tay chảy máu. Vì vậy, hãy chọn cho mình người đẹp vừa đủ, tốt vừa đủ để cùng bạn sải bước trên con đường hôn nhân. Đừng ngại những lời thiên hạ chê "chồng bạn xấu", bởi hạnh phúc của bạn chỉ bản thân cảm nhận được, người ngoài cuộc suốt đời chẳng thể biết. Chọn chồng như chọn giày, chọn sai sẽ đau đớn cả đời - Ảnh minh họa: Internet Theo đuổi một người đàn ông đẹp, bạn sẽ mỏi chân và phiền lòng. Bởi xung quanh một người đẹp luôn có nhiều cám dỗ hơn người bình thường. Mà đàn ông thì không thể chịu được cám dỗ nên sẽ ngả nghiêng, khiến bạn cũng phải xiêu vẹo một đời. Nếu đôi giày không vừa chân hãy sẵn sàng vứt bỏ, đừng tiếc, đừng sợ. Cởi ra đúng lúc, bạn sẽ có được những ngày thoải mái, sống cuộc đời hạnh phúc. Nhớ đấy! Hãy chọn cho mình đôi giày vừa vặn, đừng chỉ chọn vẻ ngoài đẹp.

Không phải đàn ông, đây mới chính là những điều khiến đàn bà hạnh phúc Sau đây là những điều phụ nữ nhất định phải làm được để không bao giờ rơi nước mắt vì những người đàn ông không xứng đáng.

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