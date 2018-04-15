Trong cuộc sống có nhiều thứ bạn không nên đụng đến kẻo rước họa vào thân. Trong hôn nhân cũng vậy, có những chuyện bạn tuyệt đối không nên hé nửa lời, đừng dại vạ miệng kẻo hôn nhân đổ vỡ.

Đây là điều tối kỵ nhất nhưng có rất nhiều phụ nữ mắc phải làm ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Các nàng dâu vô tư kể chuyện mẹ chồng cho người ngoài biết. Thậm chí còn than ngắn thở dài, nói mẹ chồng khó tính, khó chiều như thế này, như thế kia. Điều này sẽ vô cùng ảnh hưởng đến danh dự của gia đình chồng. Người ngoài cuộc không hiểu được ngọn ngành sự việc sẽ nghĩ xấu về mẹ chồng và buông những lời đay nghiến. Bạn sẽ phạm phải tội bất kính với người lớn tuổi và nếu gia đình chồng biết được, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề. Có thể vợ chồng bạn sẽ cãi nhau, xung đột và dẫn đến đổ vỡ.

Nói chung tất cả chuyện liên quan đến gia đình, bạn tuyệt đối đừng hé nửa lời với người ngoài. Bởi không phải người nào cũng có thiện chí lắng nghe câu chuyện của bạn đâu. Có thể bạn sẽ bị lung lay bởi những lời như “còn trẻ sinh sớm làm gì khổ tấm thân”, trong khi chồng bạn lại thích có con sớm. Nếu nghe lời người ngoài trong khoản sinh con, chắc chắn vợ chồng bạn sẽ xung đột. Chuyện gia đình cứ để người trong cuộc tìm cách giải quyết, đừng nhờ người thứ ba, thứ tư kẻo lại gây nhiều phiền toái. Bạn bè hay ai cũng vậy, chỉ nên nói chuyện tán gẫu chuyện đời thôi, đừng mang chuyện riêng tư của mình ra than vãn, kể lể.

Vấn đề tài chính của vợ chồng bạn

Tiền bạc là điều cấm kỵ nhất trong hôn nhân, phụ nữ đừng nói với ai - Ảnh minh họa: Internet

Dù có thân thiết đến mấy cũng đừng kể vấn đề tài chính của bản thân để tránh việc vay mượn hoặc có người sẽ bàn vô tán ra chuyện không hay về vợ chồng bạn. Tốt nhất đừng nói chuyện tiền bạc với bất cứ ai. Có thể người ấy sẽ lắng nghe nhưng rồi sẽ đâm sau lưng, nói xấu bạn đủ điều. Bên cạnh đó có rất nhiều sự việc xảy ra từ vấn đề này như tài chính của vợ chồng bạn ít, người ta sẽ nói chồng bạn vô dụng, đàn ông không kiếm được nhiều tiền. Còn khi tài chính của bạn quá nhiều, người ta sẽ hỏi mượn. Bạn nên nhớ cho bạn bè mượn tiền, mất tiền, mất cả bạn. Vì vậy, khi gặp nhau tán gẫu vài ba chuyện thôi, đừng nói sâu về gia đình mình.

Bêu riếu tật xấu của chồng trước mặt người khác

Đây là điều khờ dại nhất mà nhiều người phụ nữ mắc phải. Việc làm mất thể diện của chồng không thể khiến bạn vui hơn. Bởi người ngoài sẽ nghĩ, bạn như thế nào mới lấy người chồng tệ như vậy, bạn không có mắt nhìn người. Vậy nói chuyện gia đình làm gì để phải chịu những lời nói như vậy? Hoặc nếu bạn than vãn chuyện chồng tệ bạc, người ngoài sẽ khuyên bạn bỏ chồng, liệu bạn có làm theo hay không? Bởi vậy, đừng vạ miệng mà mang họa vào người, có khi chồng lại quay sang ghét cay ghét đắng bạn.

Kể chuyện chăn gối của mình

Khi kể chuyện này với người khác sẽ gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình bạn - Ảnh minh họa: Internet

Chăn gối vợ chồng là chuyện riêng tư, không phải ai bạn cũng có thể kể được. Khả năng chuyện ấy của chồng ra sao, bạn nên giữ cho mình biết thôi, đừng kể cho kẻ thứ ba. Bạn nên nhớ thiên hạ không thể giúp ích gì cho chuyện giường chiếu của bạn đâu, chỉ có bạn mới tự giải quyết được. Vì vậy đừng dại mang chuyện nhà ra mà nói, họ sẽ cười chê bạn kém duyên, không khôn khéo. Có chuyện gì hai vợ chồng đóng cửa bảo nhau rồi tìm cách giải quyết. Nếu anh ấy không thật sự hứng thú trong chuyện ấy, bạn nên tìm cách gây sự tò mò, thích thú nơi chồng, đừng bêu riếu khuyết điểm của anh ấy. Còn nếu vấn đề xuất phát từ bạn, hãy đến bệnh viện kiểm tra.