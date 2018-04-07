Cách bảo vệ hôn nhân của phụ nữ khôn ngoan: Không ngồi lê đôi mách chuyện nhà mình

Ai cũng biết chị em rất thích tám chuyện, từ công việc đến chuyện chồng con, rồi hết thảy những chuyện trên trời dưới đất. Tuy nhiên người phụ nữ khôn ngoan luôn biết dừng lại đúng lúc khi trò chuyện, không mang những chuyện riêng tư của mình ra bàn tán. Sau đây là những lý do khiến cho việc tâm sự chuyện gia đình với người khác trở thành hiểm họa cho hôn nhân:

Nhiều phụ nữ thường có thói quen mang chuyện gia đình, chuyện chồng con, chăn gối vợ chồng nói cho người khác. Đây là hành động dễ đẩy cuộc hôn nhân của bạn rơi xuống vực.

Người ngoài cuộc không thể hiểu được những chuyện bên trong nên thường có suy nghĩ lệch lạc về nhân phẩm chồng của bạn. Điều vô tình ảnh hưởng đến danh dự và lòng tự trọng của đàn ông. Nếu anh ấy biết, mọi việc sẽ vô cùng tệ hại và nguy hiểm dẫn đến vợ chồng cãi nhau, hôn nhân đổ vỡ. Bởi vậy, chuyện riêng cứ để hai người biết thôi, đừng để kẻ thứ ba, thứ tư xen vào. Nếu tâm sự đúng người, họ sẽ cho bạn lời khuyên hữu ích, còn không sẽ gây ra hậu quả nghiệm trọng.

Dù câu chuyện bạn kể chỉ là vấn đề nhỏ nhưng họ lại làm cho mọi chuyện lớn hơn

Đây là trường hợp mà nhiều người gặp phải. Đi tâm tình với người khác rồi nhận lại là lời khuyên như “bỏ chồng đi, sống làm gì với những người đàn ông tệ bạc như vậy?”. Thử nghĩ đi, bạn có thật sự muốn lắng nghe những lời này không? Bởi mâu thuẫn của vợ chồng bạn đơn thuần chỉ là vấn đề nhỏ, không có chuyện gì to tát. Nhưng khi qua miệng của người khác, chuyện bé xé ra to, rồi người bị ảnh hưởng, chịu thiệt thòi, khó xử chỉ có bạn mà thôi. Vì vậy, phụ nữ khôn ngoan nên nhớ đừng dại mà đem chuyện riêng của mình cho người khác nghe.

Tâm sự với người khác càng làm cho vấn đề thêm nghiêm trọng - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện bạn kể cho một người nghe, hôm sau cả thế giới đã biết

Nếu muốn tâm sự, hãy biết chọn mặt gửi vàng, đừng gửi lung tung để rồi mang họa. Bởi không phải ai cũng đủ tin tưởng để bảo vệ những bí mật của bạn. Có khi họ gật gù hứa chắc là sẽ không nói cùng ai, nhưng hôm sau, cả thế giới đã đổ xô đi hỏi bạn chuyện đó có thật không. Lúc này, bạn sẽ lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, chối không được, nhận cũng không xong. Bởi vậy, đừng dại mà đem mỡ dâng miệng mèo, đừng dại mang bí mật nói cho kẻ nhiều chuyện. Bạn nên nhớ, không có ai kín miệng tuyệt đối.

Bạn đời sẽ cảm thấy bị phản bội

Bạn đời sẽ cảm thấy bị phản bội vì bị nói xấu sau lưng - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người phụ nữ vô tư mang chuyện chồng con kể cho người khác biết. Thậm chí còn tự nhiên, thoải mái đến nỗi mang chuyện chăn gối vợ chồng ra tâm sự. Điều này vô tình ảnh hưởng đến lòng tự trọng và danh dự của đối phương. Đây là cảm giác tệ hơn cả việc cắm sừng. Chắc chắn, anh ấy sẽ không thể chịu được việc vợ mang chuyện thầm kín bêu rếu khắp nơi. Việc nói xấu người chung chăn gối với mình là một dạng phản bội kinh khủng nhất.

Người ngoài cuộc luôn cho những lời khuyên xấu

Bạn sẽ không thể biết được lòng dạ của con người thay đổi nhanh chóng như thế nào. Có người thật tâm muốn giúp bạn gỡ rối tơ lòng, nhưng ngược lại có những người chỉ chờ bạn gặp khó khăn để thêm dầu vào lửa. Đa số những lời khuyên của người ngoài cuộc không thể giúp bạn giải quyết vấn đề đang mắc phải. Đó chỉ là những lời khuyên khiến cho mối quan hệ của bạn càng bế tắc, khó cứu chữa hơn. Tốt nhất hãy tự mình tìm hướng giải quyết, đừng nghe lời người khác.