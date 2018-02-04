Phụ nữ thông minh phải biết lười biếng khi muốn, siêng năng khi cần

Gia đình chị dọn về khu nhà tôi được hơn 10 năm, nhưng chưa bao giờ tôi nghe vợ chồng chị cãi nhau to tiếng. Anh lúc nào cũng dịu dàng, nhẹ nhàng cưng chiều vợ hết mực. Sợ vợ vất vả nên anh thuê osin về trông nom chuyện nhà cửa để chị yên tâm làm việc bên ngoài. Sáng nào, anh cũng dắt xe ra đến tận cổng, chị chỉ việc quần áo chỉnh tề rồi ngồi lên xe đi làm, việc đưa con đi học đã có anh phụ trách.

Đôi khi phụ nữ lười biếng một chút cũng không chết ai. Không phải cứ ôm đồm mọi thứ bạn sẽ có được hạnh phúc. Không phải cứ hy sinh nhiều một chút là bạn sẽ được một gia đình ấm êm. Là phụ nữ hãy lười biếng khi muốn và siêng năng khi cần.

Những người phụ nữ trong xóm chê bai chị làm biếng, chuyện gì cũng nhờ chồng giúp, nhưng không hiểu sao lại được thương đến vậy. Có dịp ngồi lại tâm sự mới biết, chị không sống theo kiểu phụ nữ ngày xưa. Chị không tận tụy, không hy sinh trong mọi việc. Chị nói có nhiều trường hợp không phải cứ tỏ ra mình biết, đôi khi cũng phải lười một chút để thoải mái hơn. Là phụ nữ đừng tỏ ra tinh thông mọi thứ, siêng năng trong mọi việc.

Phụ nữ lười một chút đôi khi lại hạnh phúc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều thời gian dành cho bản thân

Việc lười biếng sẽ giúp bạn có thêm nhiều thời gian chăm sóc bản thân, làm những việc mình thích. Có bao giờ bạn nghĩ đến việc gác hết công việc nhà, đống chén dĩa dơ sang một bên để đắp mặt nạ, hưởng thụ vào những ngày rảnh rỗi chưa? Hãy thử đi, bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Đừng để áp lực và gánh nặng chồng con làm bạn mệt mỏi, gục ngã. Phụ nữ phải biết yêu thương mình trước rồi mới mong chồng thương. Người ta thường nghĩ đã là vợ thì chỉ biết chồng con, còn những thú vui thời trẻ phải bỏ hết. Chính điều đó đã ảnh hưởng đến hạnh phúc của phụ nữ.

Được chồng yêu thương, cưng chiều nhiều hơn

Phụ nữ thông minh sẽ biết lười biếng khi cần. Khi lười biếng bạn sẽ có nhiều thời gian bên cạnh chồng hơn. Bạn có thể dành cho anh ấy những cử chỉ thân mật và chia sẻ nhiều chuyện trong cuộc sống. Có nhiều người phụ nữ suốt ngày quần quật dọn dẹp nhà cửa. Khi chồng dành cho cái ôm hay nụ hôn thì vội lảng tránh vì cơ thể mệt mỏi, không cảm nhận được tình cảm của anh ấy. Điều đó cũng khiến cho chồng chán ngán, lạnh nhạt với bạn. Đổi lại, những người phụ nữ lười biếng, họ sẽ biết cách chiều chồng hơn. Vì vậy, là phụ nữ hãy lười biếng một chút để chồng yêu thương và cưng chiều.

Giúp con cái tự lập

Phụ nữ luôn có xu hướng làm hết việc trong nhà, không cho con cái và chồng đụng đến. Tuy nhiên mẹ ôm đồm quá nhiều việc sẽ khiến con sinh hư. Điều này vô tình hình thành thói ỷ lại của con. Bạn nên để chúng làm việc để rèn giũa tính tự lập, không dựa dẫm bất cứ ai.

Tạo cơ hội cho chồng thể hiện bản thân

Khi vợ làm hết mọi việc, chồng sẽ cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Đôi khi bạn cũng phải biết cách tạo cơ hội cho anh ấy xắn tay vào bếp để khi bạn vắng nhà. Nhờ đó, anh ấy sẽ biết cách nấu ăn. Nếu bạn không làm được việc gì đó, hãy nhờ chồng giúp, chắc chắn anh ấy sẽ không thể từ chối. Điều đó thể hiện bạn rất xem trọng chồng và anh ấy mãi là người trụ cột trong gia đình.