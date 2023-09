Dù có ‘ế chỏng ế chơ’ phụ nữ cũng tuyệt đối đừng dây dưa với kiểu đàn ông này, tránh càng xa càng tốt

Đa số đàn ông thường cảm thấy say mê và thích thú với những điều mới lạ. Có vô số lý do để khiến một người đàn ông ngoại tình, nhưng lại hiếm lý do để người ấy thủy chung. Đàn ông không ngoại tình chẳng qua là chưa có cơ hội và chưa tìm được món ăn ngon hơn cơm vợ nấu mà thôi.