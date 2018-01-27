Những đặc điểm cơ thể ‘kỳ lạ’ của phụ nữ khiến đàn ông điêu đứng

Cơ thể phụ nữ luôn chứa đựng vô số điều bí ẩn khiến nhiều người thích thú và muốn tìm hiểu, nhất là cánh mày râu. Có những đặc điểm tưởng chừng "xấu xí" khiến chị em tự ti lại có sức hấp dẫn tột cùng với đàn ông.

Nhiều người phụ nữ luôn nghĩ khuyết điểm lớn nhất trên cơ thể mình chính là vết rạn da. Họ cảm thấy vô cùng tự ti về việc này, thậm chí nhiều người còn nhờ đến công nghệ thẩm mỹ. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng đây chính là đặc điểm mà đàn ông thích ngắm nhìn nhất.

Người có dáng người mảnh khảnh, lộ rõ xương quai hàm góc cạnh sẽ khiến đàn ông mê mệt. Đây là bộ phận cơ thể quyến rũ và gợi cảm mà đàn ông luôn muốn ngắm nhìn. Đó là lí do những ngôi sao nổi tiếng có thân hình gầy gò luôn thu hút sự chú ý của mọi người.

Mái tóc ướt

Phụ nữ có mái tóc ướt rất quyến rũ - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ với mái tóc thấm ướt, buông hờ hững trên bờ vai gầy sẽ khiến đàn ông điêu đứng, không thể rời mắt khỏi cơ thể bạn. Khi tắm xong, bạn đừng vội lau khô tóc, hãy để mái tóc ướt để làm trái tim chàng xao xuyến.

Làn da rám nắng, khỏe khoắn

Không phải phụ nữ có làn da trắng mới đẹp. Đàn ông cũng rất thích người có làn da rám nắng, thể hiện sự khỏe khoắn và mạnh mẽ. Vì vậy, các cô gái có làn da ngăm đừng quá tự ti, đó là thế mạnh có “một không hai” của bạn.

Phần hông lớn

Đặc điểm cơ thể này của phụ nữ luôn thu hút sự chú ý của đàn ông. Theo nghiên cứu, người có phần hông lớn có ham muốn tình dục cao và dễ sinh nở. Ông bà xưa thường lựa chọn phụ nữ có phần hông lớn, vòng ba đẫy đà để duy trì nòi giống. Bạn hãy khéo léo lựa chọn những bộ trang phục phù hợp để tôn lên đường cong gợi cảm, thu hút người khác.

Môi dày

Môi dày là nét gợi cảm nhất trên cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người than phiền môi dày khiến họ thiếu tự tin trong giao tiếp, là khuyết điểm lớn nhất khi trang điểm. Tuy nhiên, đặc điểm tưởng chừng xấu xí đó lại là điểm thu hút đàn ông cực mạnh. Cánh mày râu luôn thích ngắm nhìn những cô nàng có bờ môi dày quyến rũ, gợi cảm. Hãy chọn những màu son phù hợp để tôn lên bờ môi của bạn.

Đùi to

Đây là khuyết điểm mà nhiều phụ nữ muốn loại bỏ nhất. Tuy nhiên, đàn ông không hề ghét bỏ phần cơ thể này của phụ nữ. Bạn hãy tự tin diện những bộ trang phục thật đẹp như một chiếc đầm xinh xắn để lộ rõ phần đùi của mình.

Tàn nhang

Nhiều chị em phụ nữ lo lắng về những nốt tàn nhang, đồi mồi trên mặt. Tuy nhiên, đây là đặc điểm khiến bạn khác biệt so với người khác. Thậm chí hiện nay có người còn đi chấm tàn nhang và trang điểm theo phong cách này.

Phần lõm ở thắt lưng

Một số phụ nữ có phần lõm ở thắt lưng giống như đồng tiền. Đây chính là đặc điểm "vạn người mê" mà bạn may mắn lắm mới sở hữu. Những phụ nữ có đặc điểm này thường có khả năng giường chiếu mạnh mẽ, khiến đàn ông mê đắm không rời.