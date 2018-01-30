Trong khi tủi thân, cô đơn nhất, anh lại xuất hiện khiến cô vỡ òa vì hạnh phúc tột cùng. Vợ chồng cô vẫn luôn dành cho nhau những sự bất ngờ như vậy. Anh luôn là người chồng hoàn hảo và tâm lý nhất trong lòng cô. Chỉ có một điều cô luôn áy náy là chưa sinh được cho anh một đứa con. Vì tử cung mỏng nên cô không thể mang thai, nếu có cũng không thể giữ được. Ngần ấy năm, anh không than phiền nhưng cô luôn cảm thấy bản thân có lỗi.

Trân ngủ vùi trong vòng tay Phong, đôi mắt cô đã sưng húp vì trận khóc đêm qua. Anh khẽ mở mắt nhìn sang cô, rồi nở nụ cười tươi để lộ má lúm đồng tiền. Phong nhẹ nhàng rút cánh tay của mình đang đặt sau gáy cô rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Hôm qua là kỷ niệm 5 năm ngày cưới của hai người. Cô đã khóc nức nở khi thấy anh bước ra từ chiếc hộp quà lớn cùng với chùm bong bóng bay trên tay. Trân cứ ngỡ anh đã quên ngày kỷ niệm này vì anh có chuyến công tác đột xuất vào 2 ngày trước.

- Dậy đi, anh chở em đi ăn sáng rồi chúng ta đến cô nhi viện. Anh có liên lạc với người bạn bên đó rồi. Nghe nói có một đứa bé mới bị ba mẹ bỏ rơi.

Cô cười.

- Anh đồng ý nhận con nuôi sao?

- Em đã thích thì việc gì anh cũng làm. Công việc của anh ngày càng bận rộn, ít ra phải có đứa bé bầu bạn để em ở nhà không cô đơn.

Trân đứng dậy đi đến ôm từ phía sau lưng anh.

- Cảm ơn anh.

Cô vùi đầu vào tấm lưng vững chãi của anh, nước mắt tuôn rơi.

Dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng giữ đứa con này cho anh - Ảnh minh họa: Internet

Cả hai cùng nhau đến cô nhi viện tìm đứa bé như lời anh nói. Nhưng không may, nhân viên ở đây nói đứa bé đã có người thân đến nhận. Vậy là vợ chồng cô ra về với lòng buồn bã. Nhìn gương mặt thất vọng của cô, anh chỉ âm thầm siết chặt tay không nói lời nào. Việc xin con nuôi không thành, Trân giấu chồng chạy chữa căn bệnh của mình khắp nơi.

Không lâu sau đó, Trân nhận được tin vui từ bác sĩ là đã có thai. Đồng thời cô cũng nhận được tin buồn, nếu giữ đứa bé này sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Nhưng rồi cô giấu anh giữ lại đứa bé này mặc những lời cảnh báo từ bác sĩ. Dù có chuyện gì xảy ra, Trân cũng phải cho anh đứa con, có chết cô cũng mãn nguyện. Biết tin vợ có thai, anh mừng như bắt được vàng nhưng cũng không quên quan tâm đến sức khỏe của cô.

Ngoài mặt, Trân luôn giữ nét mặt tươi tỉnh và niềm vui khi sắp được làm mẹ, nhưng sâu trong thâm tâm, cô lại cảm thấy sợ. Cái thai ngày càng lớn, cô cảm nhận được nhiều sự thay đổi trong cơ thể mình. Những cơn đau thắt xuất hiện ngày càng thường xuyên, cô quyết định đến nhờ bác sĩ cứu lấy đứa con của mình. Trân chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để đứa con được sinh ra một cách khỏe mạnh. Nằm trên bàn mổ, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Cô rất nhớ anh, muốn gặp mặt anh ngay lúc này. Câu cuối cùng cô nhờ bác sĩ chuyển đến anh là “Chăm sóc con thật tốt. Em yêu anh”.

Được bác sĩ báo tin, anh lập tức đến bệnh viện nhưng vẫn không thể gặp mặt cô lần cuối. Anh gục ngã trước phòng sinh, gào thét tên vợ trong vô vọng khiến nhiều người xung quanh không khỏi chạnh lòng. Đây là lần đầu tiên anh khóc đến thảm thương như thế này. Cuộc sống không có Trân, anh phải tiếp tục như thế nào đây? Nhìn đứa con nằm trong lồng kính, đôi mắt anh ráo hoảnh, vô hồn.