Đa số đàn ông thường cảm thấy say mê và thích thú với những điều mới lạ. Có vô số lý do để khiến một người đàn ông ngoại tình, nhưng lại hiếm lý do để người ấy thủy chung. Đàn ông không ngoại tình chẳng qua là chưa có cơ hội và chưa tìm được món ăn ngon hơn cơm vợ nấu mà thôi.

Có thể nói, không người chồng nào thương vợ, chiều con như anh nhưng rồi cuối cùng anh cũng dấn thân vào con đường ngoại tình. Đây là điều chị chưa từng nghĩ sẽ xảy ra với cuộc hôn nhân của mình. Anh là người đàn ông thành đạt, có tiền bạc và nhiều mối quan hệ. Chưa ai từng nghĩ là anh sẽ ngoại tình, vì đi đâu vợ chồng cũng có nhau, dịp lễ đều dành tặng cho nhau những món quà bất ngờ. Bạn bè ai cũng ganh tỵ với cuộc sống hôn nhân của chị. Nhưng ngày họp lớp, thấy chị đến một mình, ai cũng bất ngờ. Chị cười nhạt. - Ly hôn rồi. Cô bạn thân thảng thốt. - Sao lại ly hôn? Chồng mày tốt như vậy mà? - Ngoại tình… Không phải đàn ông tốt là không ngoại tình, đúng không? Anh ấy tìm được người tốt hơn tao, giỏi hơn tao và đẹp hơn tao. Đàn ông sẽ chán cơm vợ nấu khi có cơ hội và điều kiện - Ảnh minh họa: Internet Ánh mắt của chị nhòa đi nhưng vẫn cố kiềm chế để không bật khóc. Bạn chị lại hỏi. - Đàn ông ngoại tình không phải ai cũng bỏ vợ. Mày đã từng níu kéo chưa? - Chưa. Nhưng tao biết chắc là sẽ không được, đàn ông nếu chỉ có một lý do để chung thủy thì có hàng ngàn lý do để ngoại tình. Tao không muốn cứ bị dối lừa mãi như vậy được. - Vậy giờ mày ở đâu? - Anh ấy cho tao căn hộ nhỏ… xem như là quà bù đắp. Còn anh ấy thì chắc đưa người phụ nữ đó về sống chung rồi. Đàn ông không phải không ngoại tình mà là chưa có cơ hội mà thôi. Một khi đến thời điểm thích hợp, mọi chuyện sẽ đổi thay. Có nhiều người nói thương vợ nhưng vẫn không chịu được cám dỗ. Khi tìm được món phở ngon, hợp khẩu vị, anh ấy sẽ rời xa bữa cơm vợ nấu. Có câu, thử lòng đàn bà khi cơ hàn, biết rõ dạ đàn ông khi giàu sang. Vợ là bữa cơm đạm bạc khi cơ hàn, nhân tình là món phở lúc giàu sang. Đàn ông khi có cơ hội, ai cũng muốn dùng phở để thay đổi khẩu vị. Tuy nhiên, đàn ông nên nhớ, vợ là bữa cơm mà khi đã đánh mất rồi suốt đời cũng không thể có lại. Cơm vợ nấu chỉ có một, món phở của nhân tình thì đầy rẫy ngoài kia. Vả lại, vợ chồng là nghĩa trăm năm, không phải nói bỏ là được, không phải nói chán là buông. Đừng vì cơ hàn mà rời bỏ nhau, đừng vì giàu sang mà thay lòng đổi dạ. Ngoại tình sẽ giết chết trái tim của nhiều người, đừng vì một lúc nông nổi mà làm lỡ làng một đời người phụ nữ. Một khi làm vợ, phụ nữ đã chấp nhận hy sinh cả đời vì chồng con. Vì vậy, nếu không thể thương thì cũng đừng khiến họ phải tổn thương. Hậu ngoại tình: Mất sĩ diện, mất vợ, mất luôn gia đình hạnh phúc Anh thật sự hối hận về những việc làm của mình. Giá như thời gian quay lại, anh sẽ đối xử với vợ tốt hơn. Giá như... Mà làm gì có giá như, anh chỉ biết cố gắng bù đắp cho chị ở hiện tại mà thôi.