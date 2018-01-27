Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua

Phụ nữ yêu 27/01/2018 10:49

Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

Là phụ nữ, ai cũng mong muốn có một cuộc sống an yên và hạnh phúc. Vì vậy họ luôn chấp nhận bỏ qua hết thảy những sai lầm mà chồng mắc phải. Tuy nhiên, lòng vị tha chỉ nên đặt đúng chỗ và đúng người. Nếu chồng phạm những lỗi này, chị em nên dứt khoát chia tay thì hơn.

Ngoại tình một lần có thể tha, hai lần thì bỏ ngay

Đàn ông ngoại tình lần đầu có thể vì say nắng, vì cảm xúc nhất thời. Khi đó, bạn có thể tha thứ và chấp nhận anh ấy quay về bên mái ấm gia đình. Tuy nhiên, nếu anh ta lại tiếp tục đùa giỡn với tình cảm của bạn, lúc này nên buông bỏ là cách tốt nhất. Bởi nếu tiếp tục chỉ có bạn bị tổn thương mà thôi. Đừng vội tin vào những lời đàn ông nói, hãy nhìn vào điều anh ấy làm.

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Đàn ông ngoại tình nhiều lần là đồ vứt đi - Ảnh minh họa: Internet

Vũ phu

Đàn ông có máu bạo lực, suốt đời cũng không thể sửa đổi. Dù có yêu thương đến mấy, bạn cũng đừng nhân nhượng với người làm tổn thương mình. Đàn bà không thể chịu đựng được đòn roi, sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần. Cuộc hôn nhân có yếu tố bạo lực sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Không ai có thể chấp nhận một cuộc sống suốt ngày lo sợ, tủi nhục. Nếu có người chồng như thế này, bạn hãy mạnh mẽ buông tay, giải thoát cho chính mình.

Rượu chè, cờ bạc

Người chồng có trách nhiệm sẽ biết cách tu chí làm ăn, không bao giờ để vợ con phải chịu cảnh nghèo khổ. Đàn ông dấn thân vào con đường cờ bạc, rượu chè là đồ vứt đi, bạn tuyệt đối đừng níu kéo. Những thói hư tật xấu này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, hôn nhân cũng vì vậy mà đổ vỡ, gia đình ly tán. Phụ nữ nếu muốn cuộc đời an yên, hạnh phúc, tuyệt đối đừng bỏ qua lỗi lầm này của đàn ông.

Nói dối nhiều lần

Sự chân thành là điều quan trọng nhất trong tình yêu và hôn nhân. Một người đàn ông suốt ngày giấu giếm và nói dối bạn, tuyệt đối đừng tha thứ. Bởi anh ấy không yêu bạn thật lòng, luôn xem bạn là “đứa trẻ” dễ bị lừa gạt. Thậm chí anh ta còn đùa giỡn với niềm tin và tình cảm của bạn. Người đàn ông như vậy không xứng đáng để phụ nữ dựa dẫm và nương tựa cả đời. Nói dối cũng đồng nghĩa với việc anh ấy chẳng có tài cán gì nổi bật và cũng không thể lo cho bạn cuộc sống đủ đầy.

Ghen tuông quá mức

Ghen tuông là một loại gia vị đặc biệt của tình yêu và hôn nhân. Nhưng ghen quá nhiều sẽ khiến cho mối quan hệ trở nên căng thẳng, mệt mỏi. Anh ấy luôn cấm đoán bạn giao du, nói chuyện với người khác giới thậm chí còn tìm cách tách bạn khỏi những mối quan hệ xã hội. Đó không phải là tình yêu mà là sự chiếm hữu. Một khi đã có dã tâm sở hữu bạn, anh ấy không thật sự yêu bạn. Vì vậy, bạn nên cân nhắc chuyện chia tay.

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