Ngoại tình chưa phải là kẻ thù lớn nhất với hôn nhân, đây mới là điều đáng sợ nhất

Tâm sự gia đình 17/11/2017 06:30

Có nhiều người nghĩ rằng ngoại tình chính là con dao giết chết một cuộc hôn nhân nhanh nhất. Nhưng trên thực tế những điều sau đây còn đáng sợ hơn nhiều.

Sau đây là những “thủ phạm” khiến hôn nhân đổ vỡ, vợ chồng nên biết để kịp thời cứu vãn mái ấm gia đình của chính mình.

Không mở lòng chia sẻ buồn vui

Ngoại tình chưa phải là kẻ thù lớn nhất với hôn nhân, đây mới là điều đáng sợ nhất - Ảnh 1
Hãy cùng chia sẻ với nhau những điều bản thân nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân sẽ không tránh khỏi những xung đột, cãi vã nhưng điều đó sẽ khiến vợ chồng bạn hiểu nhau hơn. Điều quan trọng là sau những lần “chiến tranh” bạn phải biết cách nói thật lòng mình, đừng giấu giếm hay âm thầm chịu đựng bất cứ thứ gì. Chỉ khi bạn nói ra, bạn đời mới biết cách giải quyết và mối quan hệ mới trở nên tốt đẹp.

Một điều quan trọng nữa khi sống chung là có vợ chồng phải hiểu rõ sở thích cũng như đam mê của nhau. Bạn phải thường xuyên chia sẻ với bạn đời những điều mình thích cũng như những chuyện bản thân đã trải qua.

Có những cặp vợ chồng sống với nhau đến già nhưng tình cảm vẫn mặn nồng như thời mới cưới. Bí quyết của họ chính là luôn hiểu và sống vì nhau chứ không mang bất cứ thứ gì ra ràng buộc và gò ép cả. 

Tôi có quen biết một gia đình, người chồng lú lẫn, đôi khi không nhận ra vợ của mình. Nhưng cả hai vẫn chấp nhận ở bên nhau. Ông bà tuy đã ngoài 60 nhưng vẫn thương nhau như thời còn son. Có lần, tôi hỏi ông: “Ông còn yêu bà không?” Ông cười trả lời: “Không yêu nhưng tôi thương bả”. Nghe mà vừa thương vừa xót xa. Đến một ngưỡng cửa nào đó của hôn nhân, vợ chồng mới thật sự thương nhau đến trọn cuộc đời.

Khi vợ chồng không sống vì tình yêu mà sống vì con cái

Có nhiều người bạn thường nói với tôi rằng, mối quan hệ giữa họ và chồng đơn thuần chỉ là “bạn cùng nhà, ngủ cùng giường”. Nghe có vẻ rất buồn cười nhưng thực tế vẫn có rất nhiều cặp vợ chồng chung sống với nhau chỉ vì con cái. Họ không còn yêu nhau nữa mà dùng những lý do khác để trói buộc nhau.

Những người phụ nữ thường than phiền rằng “Đi chơi với anh ấy chẳng có gì thú vị, thà tôi đi với con hay một mình còn hơn”. Sao bạn không thử một lần cho mình cơ hội được tìm hiểu và khám phá chính người chồng của bạn? Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ sống vì những đứa con. Nhưng đừng lấy đó làm lý do để kéo dài cuộc hôn nhân không tình yêu.

Khi vợ chồng không quan tâm nhau

Ngoại tình chưa phải là kẻ thù lớn nhất với hôn nhân, đây mới là điều đáng sợ nhất - Ảnh 2
Vợ chồng phải quan tâm và yêu thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đã là vợ chồng mà không quan tâm đến bạn đời của mình đang nghĩ gì thì không khác nào là hai người dưng miễn cưỡng sống chung nhà. Có nhiều người sau ly hôn, họ vẫn luôn oán trách người bạn đời của mình là “đồ vô tâm, vô tình, không quan tâm đến cảm xúc của nhau nên hôn nhân mới đổ vỡ”. Nhưng bạn đã từng suy nghĩ lại bản thân đã thật sự quan tâm đến người bạn đời của mình chưa?

Vì cuộc sống vợ chồng là cả hai cùng nhau gầy dựng, cùng nhau quan tâm và vun vén, chứ chẳng phải là trách nhiệm của riêng một cá nhân nào. Thay vì cứ mãi đổ lỗi cho nhau vô tâm thì hãy tự mình kiên nhẫn chăm lo cho đối phương một chút. Có vậy, tình cảm vợ chồng mới thật sự bền lâu và viên mãn.

Không sống chân thành

Chân thành là điều tiên quyết trong cuộc sống hôn nhân. Chỉ khi bạn chân thành, mọi điều hạnh phúc sẽ đến rất tự nhiên. Tuy nhiên trong tình yêu hay hôn nhân, đa số ai cũng nhìn vào nghề nghiệp và địa vị mà không hề hiểu tâm tư tình cảm của đối phương. Điều đó khiến tình yêu của bạn trở thành vật chất có thể đem đánh đổi bất cứ lúc nào. Một khi đã yêu ai đó, bạn phải biết chấp nhận hết thảy những tật xấu của họ.

Bởi trong cuộc sống chẳng có ai hoàn hảo cả, quan trọng một điều là bạn đón nhận những khuyết điểm của họ theo tâm thế như thế nào. Nếu họ sẵn sàng cho bạn biết những thói hư tật xấu, không giấu giếm bất cứ điều gì, hãy trân trọng vì họ chân thành. Tất nhiên, sau này và mãi mãi, họ sẽ không dối lừa bạn. Còn nếu họ luôn che giấu những tật xấu và chỉ phô diễn những điều tốt nhất thì bạn nên cân nhắc lại mối quan hệ của mình.

Sự chân thành là yếu tố quyết định mức độ tình cảm lâu dài của một mối quan hệ. Khi chúng ta thẳng thắn chia sẻ cùng nhau, tình cảm của cả hai sẽ ngày càng tiến triển hơn. Bạn nên nhớ đừng bao giờ làm cho bản thân mình trở nên đẹp xuất sắc, hoàn hảo trước mặt người bạn đời. Mà hãy sống thật chân thành, phô diễn hết thảy những điều mình có. 

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