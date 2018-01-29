Anh thật sự hối hận về những việc làm của mình. Giá như thời gian quay lại, anh sẽ đối xử với vợ tốt hơn. Giá như... Mà làm gì có giá như, anh chỉ biết cố gắng bù đắp cho chị ở hiện tại mà thôi.

Ngoại tình… Hai chữ nghe có vẻ đơn giản, không có gì quá ghê gớm và tôi cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Nhưng khi nghe được câu chuyện của anh chị, tôi mới biết ngoại tình đáng sợ như thế nào. Ngoại tình như một liều thuốc phiện. Người trong cuộc sẽ hân hoan với những cảm xúc khác lạ, chỉ có người ngoài cuộc đau thấu trời xanh. Anh có vợ đẹp, con ngoan nhưng vì say nắng cô đồng nghiệp nên dấn thân vào con đường ngoại tình. Cảm xúc này đến anh cũng chẳng thể hiểu nổi. Anh có một gia đình vô cùng viên mãn, không có lý do gì để phản bội cả. Nhưng cuộc sống không thể lường trước được mọi thứ, không ai thoát khỏi cám dỗ. Từ ngày biết anh ngoại tình, chị đau ốm liên miên, như người mất hồn, làm việc gì cũng không được. Bác sĩ chẩn đoán chị bị suy nhược thần kinh, có thể dẫn đến bệnh tâm thần.

Mỗi lần lên cơn, chị lại đập phá đồ đạc và tự làm tổn thương chính mình. Có lần, chị lỡ tay xô đứa con gái ngã xuống đất gãy tay. Chị không thể kiểm soát được những hành động của mình. Vậy là anh phải đưa con về bên ngoại chăm sóc để không làm tổn thương đến con. Mẹ anh nói chị điên nên nhiều lần khuyên anh đưa chị vào bệnh viện cách ly. Bà không thể sống chung với người tâm thần như vậy được. Mọi lời khuyên ngăn của mẹ, anh đều gạt ngang. Anh nghĩ đây là hậu quả mà mình đã gây ra, vì vậy anh phải có trách nhiệm. Đàn ông ngoại tình hậu quả thật ê chề - Ảnh minh họa: Internet Thời gian điều trị vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Chị dần khép mình lại, không chia sẻ bất cứ điều gì với anh. Thậm chí, mỗi khi gặp anh, chị còn tỏ ra tức giận. Chị vốn dĩ rất hiền lành, ngoan ngoãn, nhưng giờ lại thành một kẻ điên dại như thế này. Mỗi lần nhìn chị là anh lại cảm thấy tội lỗi chất chồng, có bù đắp cách mấy cũng không được. Giờ đây, anh chỉ cầu mong chị có thể khỏe mạnh, rồi mọi “phán xét” về cuộc hôn nhân này, anh sẽ nhường lại cho chị định đoạt.

Thời gian không có mẹ bên cạnh, đứa con gái 5 tháng tuổi cứ quấy khóc. Mẹ chị không giữ được nên đưa về cho anh. Vừa chăm con nhỏ, vừa lo cho người vợ bệnh tật, bây giờ anh mới thấm thía nỗi đau và vất vả ngày xưa mà chị từng trải qua. Ngày đó, mỗi lần anh bệnh, chị đều ở bên cạnh chăm sóc. Nhưng khi khỏe mạnh, anh lại rời bỏ vợ để đến với mối tình vụng trộm của mình, mặc cho vợ khóc lóc van xin anh quay về. Anh thật sự hối hận về những việc làm của mình. Giá như thời gian có quay lại, anh sẽ đối xử với vợ tốt hơn. Giá như... Mà làm gì có giá như, anh chỉ biết cố gắng bù đắp cho chị ở hiện tại mà thôi. Mẹ anh không chịu nổi những lần lên cơn điên loạn của chị cũng về quê sống, bỏ mặc anh loay hoay với mớ rối ren do mình tạo ra. Đa số thời gian của anh dành hết cho vợ con nên bị cấp trên chỉ trích và có nguy cơ mất việc. Mọi thứ đều quay lưng với anh. Từng có tất cả nhưng giờ đây anh lại có thể trắng tay. Bởi vậy, đàn ông đừng vì những cảm xúc nhất thời mà đánh mất đi giá trị một đời của mình. Ngoại tình đáng sợ lắm, hạnh phúc thì ít nhưng nỗi đau thì vô tận. Thế nên, đàn ông à, làm gì cũng phải suy trước tính sau. Những cuộc vui chơi tình ái chưa bao giờ có kết quả tốt cả.

Đàn ông ngoại tình có thể tha thứ nhưng khi phạm phải những điều này phụ nữ tuyệt đối đừng bỏ qua Đàn ông ngoại tình chưa phải là điều tệ hại nhất. Bởi vì, dù say mê của lạ, họ vẫn sẽ biết đường quay về bên vợ con. Chỉ khi phạm phải những điều này, đàn ông mới thật sự là đồ bỏ đi, chị em phụ nữ tuyệt đối đừng tha thứ.

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