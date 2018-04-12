Gửi đàn bà sau ly hôn: Say đủ rồi, đã đến lúc tỉnh táo và bước tiếp

Tâm sự gia đình 12/04/2018 12:02

Có nhiều phụ nữ chìm đắm trong hôn nhân như kẻ say, quàng phải bụi rậm nhưng vẫn nghĩ đó là chiếc nệm êm ả mà vùi mình vào, để rồi đau khổ, đổ vỡ.

Chị lấy anh khi còn ở độ tuổi chưa đủ chín chắn để nhìn nhận hôn nhân là như thế nào. Khi đó, chị cứ tưởng hôn nhân đơn giản là hai người yêu nhau chính thức trở thành vợ chồng rồi sẽ yêu nhau lâu dài hơn. Để rồi anh lăng nhăng, chị dùng tình yêu của mình để níu kéo hết lần này đến lần khác.

Nào là quỵ lụy, van xin mong anh hồi tâm chuyển ý. Chị nghĩ anh chỉ say nắng nhất thời rồi sẽ quay về bên vợ con. Tha thứ được cứ tha thứ, chị không muốn làm rạn nứt cuộc sống hôn nhân của mình. Trong cuộc hôn nhân này, chị như người bị chuốc say, đầu óc mụ mị và trống rỗng không còn tìm được phương hướng nữa.

Gửi đàn bà sau ly hôn: Say đủ rồi, đã đến lúc tỉnh táo và bước tiếp - Ảnh 1
Chị cứ ngỡ anh cảm nắng rồi sẽ quay về bên gia đình, nào ngờ lại càng lún càng sâu - Ảnh minh họa: Internet

Những ngày anh vui, không khí trong nhà rất thoải mái, vợ chồng con cái cùng nhau ăn bữa cơm, nói chuyện vui vẻ. Còn khi anh có điều gì bực dọc trong người, y như rằng ngày đó chị và con không nuốt nổi cơm, không khí trong nhà cũng nặng trĩu. Nói chung, từ ngày cưới nhau đến giờ, chị sống đều nhờ vào thái độ và biểu cảm của anh. Bởi thương anh, chị không dám làm điều gì phật lòng, chiều chuộng anh nhất có thể. Chị dốc bao nhiêu tâm huyết và lòng tin đặt nơi anh để rồi tan vỡ không còn sót lại chút gì.

Cứ tưởng anh chỉ say nắng nhất thời, nào ngờ anh mang hết tiền trong nhà cho nhân tình. Nào sắm xe, quần áo, nhiều thứ đắt đỏ khác. Những lần đó, anh đều nói là công ty có vấn đề nên lương nhân viên giảm. Nào ngờ anh lại giấu giếm vợ con có quỹ đen riêng, cung phụng cho nhân tình bé nhỏ. Vậy mà chị còn mù quáng, nghĩ công việc anh vất vả nên thời gian đó tiêu xài hết sức tiết kiệm, không mua sắm gì nhiều cho mình và con. Học phí của con, chị cũng tự kiếm công việc trang trải, sợ ảnh hưởng đến chồng.

Gửi đàn bà sau ly hôn: Say đủ rồi, đã đến lúc tỉnh táo và bước tiếp - Ảnh 2
Anh còn mua nhà, sắm xe cho ả trong khi vợ con ở nhà tiết kiệm từng đồng một - Ảnh minh họa: Internet

Do làm việc quá nhiều, chị bị kiệt sức, kiểm tra tổng quát thì bác sĩ chẩn đoán chị có bướu ở cổ, phải tiến hành phẫu thuật. Trong thời gian điều trị ở bệnh viện, anh chưa một lần hỏi thăm hay đến nuôi chị ngày nào. Tiền phẫu thuật anh cũng bảo chị tự lo liệu. Chị tủi thân điện thoại về nhờ ba mẹ ở quê bán mảnh đất sau nhà để giúp mình chữa bệnh. Nghĩ lại sao thấy bạc quá, trong giai đoạn khó khăn, vợ chồng phải cùng nhau vượt qua, vậy mà anh lại bỏ rơi chị một mình.

Thời gian này, chị nhận ra rất nhiều thứ, không phải mình đối đãi với người tốt, người sẽ trả lại xứng đáng. Chị gặp anh ở cuộc đời chẳng qua là để trả nợ và cũng đã đến lúc hết nợ, chị phải tự giải thoát cho mình. Không phải cứ sống mù quáng như vậy được, lấy nhầm chồng như mặc phải chiếc áo quá chật, không vừa vặn thì vứt đi, càng giữ chỉ khiến bản thân mình đau đớn mà thôi. Đàn bà chỉ khi bị phản bội ê chề mới nhận ra phải yêu bản thân nhiều hơn.

Và rồi chị cũng mạnh mẽ buông bỏ mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc phẫu thuật, chị viết đơn ly hôn và anh cũng đã đồng ý ký. Anh bảo bán ngôi nhà rồi chia đôi, tài sản cũng phải chia để không còn vướng bận hay dính dáng gì đến nhau nữa. Con cái sẽ để chị nuôi, anh không giành gì cả. Vậy là cả hai ly hôn, anh ôm tài sản chia được theo người phụ nữ kia. Sau ly hôn, buông bỏ được “món nợ đời”, chị sống thoải mái hơn, mối lo giờ chỉ có con, đưa con đi học, chiều rước về, mẹ con thủ thỉ vậy mà vui. Nghe nói thời gian đầu, anh với ả nhân tình cũng mặn nồng lắm, đi hưởng tuần trăng mặt tận nước ngoài. Nhưng rồi người phản bội nghĩa vợ chồng cũng đã nhận được quả báo thích đáng.

Do uống quá nhiều rượu bia, anh bị ung thư gan giai đoạn đầu, người tình kiêm vợ mới cũng ôm tiền bỏ trốn. Một lần tình cờ gặp lại, nhìn anh gầy xọp, nước da vàng vọt, lòng chị xót lắm nhưng tình cảm đã nguội lạnh từ lâu. Cảm giác chị dành cho anh đơn giản chỉ là thương hại, không hơn không kém. Nghĩ lại chị thấy mình có quyết định khá sáng suốt, vừa dạy cho anh một bài học thích đáng và vừa khiến anh nhận ra điều thiêng liêng nhất trên đời này là nghĩa vợ chồng. Một khi đã phụ bạc rồi hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện

Hôm đó là ngày tôi đi khám thai, anh nói bận nên bảo tôi đi một mình. Nhưng nào ngờ, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng anh ôm eo Trâm đi vào trung tâm thương mại, cười nói rất vui vẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng ngoại tình đàn bà ly hôn tâm sự gia đình tâm sự vợ chồng phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 13 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 18 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 50 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm