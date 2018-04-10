Đàn ông hư là do người đàn bà bên cạnh đã chiều chuộng quá mức. Đàn ông bê tha, chắc chắn người đàn bà bên cạnh đã quá thoải mái với anh ấy. Bởi vậy, không muốn khổ, đàn bà có yêu đến mấy cũng đừng chiều chồng kiểu này.

Có nhiều người giữ chồng bằng cách thẩm mỹ, thay đổi hết tất tần tật theo những gì chồng mong muốn. Chồng muốn cô gái có mông to, vợ đi bơm thêm. Chồng muốn cô gái có đôi môi gợi cảm, vợ đi cắt, bơm cho quyến rũ. Chồng thích cô gái tóc ngắn, vợ đi cắt phăng mái tóc dài của mình. Chị em à! Làm vậy thì được gì? Đàn ông một khi muốn ngoại tình dù bạn có quỳ lạy, sửa nát mặt họ cũng lăng nhăng mà thôi. Bởi vậy, đừng vì chồng muốn mà bản thân phải làm theo. Đàn ông vốn rất tham lam, điều họ mong muốn không bao giờ có giới hạn, nhưng cơ thể của bạn lại có hạn định. Đừng quá chiều chồng một cách mù quáng như vậy.

Từ bỏ thói quen vì chồng sẽ khiến anh ấy cảm thấy nhàm chán - Ảnh minh họa: Internet

Đây là việc dại nhất mà đàn bà thường làm. Đa số phụ nữ sau kết hôn đều gác lại những thói quen, mối quan hệ của mình để có thời gian chu toàn cho chồng con. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn mà khiến cho chồng càng chán bạn hơn. Vì khi không có những mối quan hệ, bạn sẽ chỉ ở nhà, chồng nhìn mặt suốt ngày cũng sẽ cảm thấy chán. Vì vậy, dù đã kết hôn, bạn cũng phải cố gắng duy trì mối quan hệ bạn bè, gia đình, người thân của mình. Bởi vì bạn không thể lường trước được khi nào chồng sẽ phản bội bạn, khi nào bạn sẽ cô đơn. Hãy giữ mối quan hệ với bạn bè để có người bên cạnh những lúc yếu lòng và chông chênh nhất.

Sống vì chồng quên luôn bản thân mình muốn gì

Đàn bà sống vì chồng quá nhiều sẽ thiệt thân - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách nuông chiều chồng ngu xuẩn nhất trên đời. Thương người quá nhiều chỉ thiệt thân, thương người quá nhiều chỉ khiến bản thân cô đơn mà thôi. Trong tình yêu, hôn nhân, người yêu và tận tụy nhiều hơn luôn là người chịu thiệt thòi và cô độc nhất. Bởi một người nắm, một người cứ hờ hững, sẽ chẳng có kết quả tốt. Thương chồng là điều cần thiết nhưng đừng thương quá nhiều, kẻo lại khiến anh ấy ảo tưởng, dựa dẫm vào tình yêu của bạn. Vợ khôn ngoan chỉ nên nhún nhường đôi chút, đừng chiều chồng hết mực, bạn sẽ đau đấy!

Đừng vì chồng mà từ bỏ ước mơ của mình

Có nhiều người khi lấy chồng sẽ từ bỏ hết những đam mê, ước mơ thời trẻ. Bởi họ nghĩ cuộc sống giờ có chồng là đủ, chẳng cần gì nữa. Tuy nhiên những suy nghĩ đó sẽ khiến cho một số phụ nữ sống với tủi hờn và cô đơn. Nói chung, đừng vì chồng quá nhiều, cuộc sống này là của bạn hà cớ gì cứ phải sống vì người khác? Đừng nghĩ việc “bỏ rơi” chồng là điều sai trái, hư hỏng. Đôi khi bạn làm vậy cũng là một cách giúp chồng trưởng thành, tự làm hết mọi việc mà không cần đến vợ.