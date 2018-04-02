Chỉ có đàn bà dại mới đáp trả chồng ‘ăn chả’ bằng cách ‘ăn nem’

Tâm sự gia đình 02/04/2018 11:29

Đàn bà khôn ngoan không bao giờ chọn con đường ngoại tình để trả thù chồng.

Phụ nữ thông minh không bao giờ trừng phạt chồng bằng cách “ông ăn chả, bà ăn nem”. Bởi họ nhận thức việc chung chăn gối với người khác là điều đáng kinh tởm đến dường nào. Họ biết được khi dấn thân vào con đường đó, cay đắng đong đếm bao nhiêu cho xuể.

Ai cũng đòi bình đẳng trong hôn nhân, để rồi đến cả việc ngoại tình cũng phải đòi công bằng cho bản thân. Có nhiều người phụ nữ thường nghĩ “ông ấy ăn chả thì tôi phải ăn nem, hà cớ gì phải chịu tủi hờn, ấm ức”. Vì vậy, có người không chấp nhận được sự bất công đó mà dấn thân ngoại tình. Nhưng thực tế, đó chỉ là những hành động của đàn bà dại mới làm. Bởi đàn bà khôn ngoan luôn biết cách tránh xa con đường tội lỗi này.

Chỉ có đàn bà dại mới đáp trả chồng ‘ăn chả’ bằng cách ‘ăn nem’ - Ảnh 1
Đàn bà khôn ngoan biết ngoại tình là sai trái - Ảnh minh họa: Internet

Hai lý do chính để đàn bà ngoại tình đó là chán chồng và áp lực cuộc sống. Vào những ngày cô đơn và trống trải nhất, bạn sẽ muốn… ngoại tình. Bởi cuộc sống của phụ nữ va vấp nhiều cám dỗ và dễ bị thiệt thân hơn đàn ông. Một khi đã rơi vào bế tắc, đa số đàn bà sẽ không bao giờ giữ nổi lòng mình mà sa vào vòng tay ấm áp của người khác.

Nếu chồng không đủ tâm lý, họ sẽ dễ dàng dấn thân vào ngoại tình. Bên cạnh đó, một phần cũng vì những áp lực trong cuộc sống. Cuộc sống phụ nữ gánh trên vai bao nhiêu là trách nhiệm, cơm áo gạo tiền, nuôi dạy con cái. Khi có quá nhiều áp lực, đến một ngày đàn bà sẽ buông bỏ, không còn chút buồn lòng hay bận tâm.

Nói đi cũng phải nói lại, đàn bà có hai lý do để ngoại tình, nhưng lại có hàng vạn lý do để giữ mình trước cám dỗ. Bởi họ biết ngoại tình là cô đơn, là tủi hờn, là thị phi. Có mấy ai trở về từ con đường ngoại tình mà cuộc sống mãi trọn vẹn về sau đâu? Đa số hậu quả sau ngoại tình là tâm hồn rệu rã, trái tim đã khuyết một nửa, mọi niềm tin đã đổ vỡ. 

Chỉ có đàn bà dại mới đáp trả chồng ‘ăn chả’ bằng cách ‘ăn nem’ - Ảnh 2
Đàn ông ngoại tình, đàn bà phải biết giữ mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo triết lý đạo Phật, ngoại tình là nguyên nhân dẫn đến bất hạnh cho con người. Những nỗi đau buồn, khốn khổ đều do con người gây ra cho nhau. Chồng ngoại tình, vợ đau, vợ ngoại tình, chồng cũng tan lòng nát dạ. Ngoại tình được xem là hành động tà dâm, tìm đến nhau chỉ vì muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của bản thân. Vì vậy, những người dấn thân ngoại tình luôn phải nhận quả báo đáng sợ nhất, khi chết đi bị đày đọa xuống địa ngục, không thể siêu thoát được. Nếu thấy đau khổ mà càng lún sâu, hậu quả sẽ càng ê chề và đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần.

Từ trước đến nay, tỉ lệ phụ nữ ngoại tình thường ít hơn đàn ông. Bởi đa số phụ nữ đều có suy nghĩ sâu sắc hơn, họ biết được con đường này cô đơn và tủi nhục biết dường nào. Họ biết được cảm giác bị bạn đời phản bội ê chề, cay đắng biết bao nhiêu. Không giống như đàn ông vốn có suy nghĩ hời hợt, ngoại tình xong thì quay về, mất mát gì đâu, để rồi càng lún càng sâu, càng chơi càng thua đậm.

Chỉ có đàn bà dại mới đáp trả chồng ‘ăn chả’ bằng cách ‘ăn nem’ - Ảnh 3
Đàn bà ngoại tình là cô đơn, buồn tủi - Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, phụ nữ thông minh phải biết cách giữ mình khi chồng ngoại tình. Không phải thấy chồng sa ngã, thì bản thân cũng muốn thử một lần, để đòi thứ gọi là công bằng. Đứng trước bi kịch hôn nhân, bạn phải biết cách tháo gỡ những mâu thuẫn, xung đột. Nếu chồng ngoại tình vì bạn chưa tốt, thì hãy tìm cách thay đổi mình. Còn nếu anh ấy ngoại tình do sở thích, bạn hãy suy xét thật kỹ vấn đề đạo đức và nhân cách của chồng.

Một khi nhân phẩm của anh ấy đã khuyết, hãy tập cách buông bỏ, đừng nặng lòng vì người không xứng đáng. Hãy tìm lối đi sáng suốt cho bản thân, không phải chồng mắc lỗi, bản thân cũng phải phạm lỗi. Có rất nhiều cách trả thù chồng mà không làm tổn hại đến danh dự của mình. Phụ nữ khôn ngoan nên biết cách ghen sao cho thông minh và văn minh nhất. Bởi cuộc sống này, không phải người ta đối xử tệ với bạn, bạn phải trả lại gấp đôi, khiến họ phải dằn vặt, đau đớn. Đôi khi việc lặng im và nghĩ cách giải thoát bản thân khỏi cuộc sống địa ngục mang tên “chồng ngoại tình” là khôn ngoan nhất.

Trước khi ngoại tình với ai đó, hãy tự hỏi bản thân những câu này trước đã

Trước khi ngoại tình với ai đó, hãy tự hỏi bản thân những câu này trước đã

Đàn bà chấp nhận "chung chạ" vì chán chồng, đàn ông ngoại tình vì vợ không còn đủ hấp dẫn. Thôi thì ai ngoại tình cũng được, nhưng trước khi làm điều đó hãy đọc bài này.

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Từ khóa:   đàn ông ngoại tình tâm sự hôn nhân tâm sự vợ chồng ngoại tình

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