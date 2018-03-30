Vậy thử hỏi, ngoại tình để được gì? Cảm xúc mới lạ? Mang tiếng dân chơi, bản lĩnh? Tất cả đều có nhưng chỉ là nhất thời, còn nỗi đau và sự dằn vặt sẽ theo bạn suốt cuộc đời. Vì vậy, nếu ai đang có ý định dấn thân vào ngoại tình, hãy biết những điều này.

Hai hôm trước, chị đến tìm tôi. Chị bảo với tôi chị chán chồng, chị muốn ngoại tình , chị sẽ trả thù chồng bằng cách tàn nhẫn này. Nhưng rồi chị không làm được, chị thà ly hôn chứ không bao giờ có ý định “chung chạ” với ai khi còn mang trên vai một cuộc hôn nhân. Tôi nghĩ chị đúng, đàn bà ngoại tình không được gì chỉ thấy mỗi cô đơn và tủi nhục. Còn đàn ông ngoại tình, được tha thứ đấy nhưng rồi vẫn bị ghẻ lạnh và mất lòng tin nơi phụ nữ.

Hãy tự hỏi bản thân câu này để biết mình đã thật sự sẵn sàng cho việc ngoại tình chưa. Nếu có, bạn cứ làm những điều mình thích. Nếu không hãy loại bỏ ngay tư tưởng phản bội ra khỏi đầu mình. Bởi con người, không ai có thể chịu được cuộc sống “hai mặt”. Về với vợ là khuôn mặt vui tươi, chiều chuộng hết mực nhưng trong lòng lại bất an, cắn rứt. Ở trước mặt người khác thì phải tỏ ra mình đang có một gia đình hạnh phúc, vợ hiền, con ngoan, chứng tỏ bản thân là người có trách nhiệm, đạo đức. Nhưng khi quay lưng đi, bạn lại sống cuộc đời lầm lỗi, phải che đậy nhiều bí mật của riêng mình. Như vậy, có đáng không?

Cái giá sau khi ngoại tình là gì?

Hãy nghĩ đến những hệ lụy, hậu quả sau này - Ảnh minh họa: Internet

Trước khi ngoại tình, hãy nghĩ đến vấn đề này. Nghĩ rằng sau khi ngoại tình, bạn được và mất những gì, bạn có còn “mặt mũi” để về nhà hay không? Bạn đời có chấp nhận và bao dung để bạn quay về sau lầm lỗi không? Nếu sau khi ngoại tình, bạn nhận lại một gia đình đổ vỡ, con cái bơ vơ thì tốt nhất đừng làm. Bởi ngoại tình là con đường tử đưa gia đình, hôn nhân của bạn đến chỗ chết lúc nào không hay. Cái giá cho việc ngoại tình đáng sợ lắm. Khi đang ở trong trạng thái vụng trộm với ai đó, bạn sẽ vui, sẽ hạnh phúc, nhưng hệ lụy sau đó là vô vàn những nỗi đau và tổn thương. Không chỉ có vậy, bạn sẽ tốn tiền của vào mối tình đó, nhưng cuối cùng đổi lại là trắng tay. Hãy sáng suốt nhìn nhận vấn đề trước khi có tư tưởng ngoại tình.

Làm sao để thoát khỏi và thu dọn tàn cuộc của ngoại tình?

Những cảm giác hưng phấn, mới mẻ với bồ nhí chỉ là nhất thời, sau đó, bạn cũng sẽ trở về với thực tại. Khi đó, bạn làm sao để đối diện với gia đình, đồng nghiệp và bạn bè? Bạn làm sao để dạy con mình sau này? Những đứa trẻ đó sẽ mang trong mình một vết thương lớn là “ba/mẹ của chúng ngoại tình”. Rồi chúng sẽ đối diện với bạn bè ra sao? Liệu chúng có đủ mạnh mẽ khi nghe được những lời không hay về ba mẹ mình?

Hãy nghĩ đến việc thu dọn tàn cuộc trước khi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Nếu có thể dọn dẹp sạch sẽ tàn cuộc sau khi ngoại tình thì hãy làm, còn không hãy trọn vẹn, chung thủy với một người thôi. Đừng nuông chiều theo cảm xúc nhất thời của mình mà làm đổ vỡ nhiều trái tim. Bạn không biết đâu, ngoại tình chỉ là chuyện của hai người nhưng có rất nhiều người phải đau. Đừng ích kỷ nghĩ cho riêng mình, bạn cũng phải có trách nhiệm với cuộc đời của nhiều người khác.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn bị phát hiện?

Khi lỗi lầm của mình bị phát hiện, bạn sẽ giải quyết như thế nào? Có người sẽ chối bay chối biến, có người sẽ đổ lỗi bị người thứ ba dụ dỗ. Nếu không thể chịu trách nhiệm cho việc làm của mình, tốt nhất đừng nên làm gì cả, hãy an phận thủ thường, hết lòng hết dạ với một người thôi.