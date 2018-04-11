Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện

Tâm sự gia đình 11/04/2018 15:22

Hôm đó là ngày tôi đi khám thai, anh nói bận nên bảo tôi đi một mình. Nhưng nào ngờ, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng anh ôm eo Trâm đi vào trung tâm thương mại, cười nói rất vui vẻ.

Chị em phụ nữ đừng dại mà nghĩ tình yêu có thể chiến thắng tất cả, rằng tình yêu có thể đánh bay những cám dỗ ngoài kia. Tình yêu vốn không có lỗi, chỉ có lòng người là dễ đổi thay mà thôi. Ngày xưa thề non hẹn biển, hứa sẽ cho nhau cuộc sống đủ đầy và sống đến đầu bạc răng long. Nhưng đến một thời điểm nào đó, chúng ta vô tình để người thứ ba xuất hiện, vậy là dang dở, vậy là lỡ làng.

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện - Ảnh 1
Người thứ ba xuất hiện xem như cuộc tình dang dở - Ảnh minh họa: Internet

Anh là một kỹ sư của công ty điện tử, thu nhập hàng tháng cũng khá cao. Tôi là giáo viên ở trường tiểu học gần nhà. Chúng tôi là bạn học chung cấp 2 nhưng đến khi họp lớp vào 2 tháng trước mới chính thức qua lại với nhau. Thời gian đó anh mới được nhận vào công ty, tôi cũng chỉ giáo viên thực tập nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Lương giáo viên ba cọc ba đồng không đủ trang trải tiền phòng trọ, sinh hoạt nên anh cũng có phụ giúp đôi phần. Khi đó cuộc sống có phần khó khăn nhưng chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau.

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện - Ảnh 2
Đàn bà hạnh phúc hay không đều do bản thân lựa chọn - Ảnh minh họa: Internet

Những cuộc hẹn hò đôi khi chỉ là ngồi lê la quán cóc, ăn uống tạm bợ rồi đèo nhau về trên chiếc xe máy cũ. Sau một thời gian, anh được ký hợp đồng chính thức, cấp trên quý mến nên lương khá hậu hĩnh. Còn tôi được nhận vào làm giáo viên chính thức, sau những giờ dạy ở trường cũng có nhận dạy thêm vài lớp kiếm thu nhập. Cuộc sống bắt đầu có nhiều khởi sắc, chúng tôi nghĩ đến chuyện kết hôn. Hôm đó, anh đưa tôi về ra mắt gia đình. Mẹ anh là người khó tính hay xét nét trong mọi việc, bà không có cảm tình với tôi. Ba anh lại hiểu chuyện và có vẻ ân cần hơn.

Sau khi cưới nhau, tôi làm dâu ở nhà anh được 2 tháng thì cả hai dọn ra ở riêng. Vì hợp tuổi chúng tôi làm ăn khá hơn, công việc tiến triển thuận buồm xuôi gió. Anh nhanh chóng được thăng chức lên làm trưởng phòng. Thấy chồng vất vả, tôi bỏ hết những lớp dạy thêm vào ban đêm để dành thời gian chu toàn cho gia đình. Thời gian sau đó, tôi mang thai đứa con đầu lòng, anh sợ vợ vất vả nên bảo tôi nghỉ việc ở nhà lo dưỡng thai. Thời gian rảnh rỗi, tôi mở lớp dạy thêm ở nhà, chủ yếu học về tiếng Anh giao tiếp.

Trong số học viên có Trâm, 25 tuổi đang là nhân viên của một ngân hàng. Cô ấy có ý định sẽ cùng chồng sang nước ngoài định cư nên học giao tiếp. Trâm hiền lành, dễ thương, ăn nói lại dịu dàng. Tôi xem cô ấy như em trong nhà nên thường xuyên rủ đến nhà chơi, trò chuyện. Ở nhà mãi cũng buồn, có cô ấy bầu bạn giết thời gian cũng vui. Nhưng nào ngờ, tôi lại mang mỡ dâng tận miệng mèo. Dạo gần đây, tôi thấy ánh mắt của anh nhìn Trâm có phần kỳ lạ. Anh thường về nhà sớm, bảo cô ấy ở lại ăn tối cùng gia đình, rồi có dịp rảnh thì cả hai gia đình đi chơi chung.

Tâm sự của người đàn bà sắp ly hôn: Tình yêu có đẹp đẽ đến mấy cũng kết thúc khi có kẻ thứ ba xuất hiện - Ảnh 3
Không ngờ một ngày tôi lại dâng mỡ tận miệng mèo - Ảnh minh họa: Internet

Rồi cũng đến ngày tôi phát hiện tin nhắn của anh dành cho Trâm. Anh hẹn cô ấy đi ăn uống, rồi xem phim, thời gian dành cho cô ấy còn nhiều hơn thời gian bên tôi. Càng đọc những tin nhắn đó, tôi càng tức giận. Hôm đó là ngày tôi khi khám thai, anh nói không có thời gian nên bảo tôi đi một mình. Nhưng nào ngờ, tôi chết trân khi thấy cảnh tượng anh ôm eo Trâm đi vào trung tâm thương mại, cười nói rất vui vẻ.

Tôi tự hỏi, những lời thề hứa năm xưa giờ bay đi đâu mất rồi. Không phải anh từng nói sẽ chung thủy cả đời sao? Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra, chuyện tình cả hai dù có đẹp đẽ đến mấy cũng không thể cưỡng nổi cám dỗ mang tên người thứ ba. Chỉ cần một người xuất hiện, những lời hứa năm xưa bỗng dưng sẽ tan biến. 

Chị em phụ nữ đừng tin tưởng vào những lời nói ngọt ngào của đàn ông. Điều đáng sợ nhất trên đời này là lòng người, đổi trắng thay đen biết đâu mà lường được. Thôi thì thương mình và con đã, chuyện sau này cứ để sau này tính. Sau khi sinh con xong, tôi sẽ viết đơn ly hôn và chấp nhận nhường anh cho người phụ nữ kia. 

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