Phụ nữ chỉ cần làm những hành động này, đảm bảo chiếm giữ trái tim của đàn ông cả đời

Phụ nữ yêu 25/04/2018 09:06

Những hành động này không chỉ thể hiện sự quan tâm của phụ nữ mà còn là vũ khí lợi hại để chiếm giữ trái tim đàn ông suốt đời.

Trời sinh phụ nữ vốn có thể mềm dẻo và cứng rắn tùy vào những tình huống khác nhau. Đây là thứ vũ khí lợi hại của họ. Vì vậy muốn chàng yêu say đắm, quên lối về, bạn đừng quên làm những hành động đáng yêu ngọt ngào này.

Quan tâm, hỏi han chàng hôm nay như thế nào

Phụ nữ chỉ cần làm những hành động này, đảm bảo chiếm giữ trái tim của đàn ông cả đời - Ảnh 1
Phụ nữ phải dành cho đàn ông nhiều sự quan tâm và hỏi han - Ảnh minh họa: Internet

Đây là hành động dễ thương khiến đàn ông mê đắm. Phái mạnh luôn khao khát sự quan tâm và yêu thương từ người phụ nữ của mình. Phụ nữ khôn ngoan nên biết dành cho chàng những lời ngọt ngào, quan tâm đến cảm xúc và những việc anh ấy đã trải qua. Một câu hỏi ‘hôm nay anh có chuyện gì không?” thể hiện sự quan tâm và yêu thương của bạn, đảm bảo chàng sẽ vô cùng cảm động.

Anh ấy vốn chịu rất nhiều áp lực trong công việc, nhưng lại không bộc lộ ra bên ngoài. Bởi vì sỉ diện và lòng tự tôn không cho phép anh ấy than vãn nên luôn giữ trong lòng không biết nói cùng ai. Phụ nữ khôn ngoan nên tập thói quen hỏi han chàng thường xuyên để nắm rõ cảm xúc của anh ấy. Đàn ông luôn khao khát một người thật sự hiểu mình, nếu bạn có thể làm được điều này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu bạn suốt đời.

Nói lời cảm ơn khi nhận được điều gì đó từ chàng

Phụ nữ chỉ cần làm những hành động này, đảm bảo chiếm giữ trái tim của đàn ông cả đời - Ảnh 2
Hãy nói lời cảm ơn để chàng cảm nhận được tình yêu của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu nói bình thường nhưng khiến trái tim đàn ông rung động. Câu nói này không chỉ thể hiện sự lịch sự mà còn khiến cho đàn ông cảm thấy bạn quan tâm đến mình. Lời cảm ơn chân thành sẽ khiến bạn trở nên duyên dáng và thể hiện giá trị của bản thân. Khi nhận được những món quà nào từ đàn ông, bạn hãy cảm ơn chân thành. Đừng nghĩ đã quá thân thuộc thì những câu nói đó không cần thiết. Hãy nói cảm ơn đúng lúc để khiến chàng cảm thấy bạn còn tôn trọng anh ấy.

Tạo bất ngờ cho anh ấy 

Phụ nữ chỉ cần làm những hành động này, đảm bảo chiếm giữ trái tim của đàn ông cả đời - Ảnh 3
Hãy dành cho anh ấy nhiều điều bất ngờ như tặng quà, nấu ăn - Ảnh minh họa: Internet

Việc tạo bất ngờ trong một mối quan hệ là sự cần thiết. Vào dịp đặc biệt, bạn nên chuẩn bị cho chàng những điều bất ngờ như nấu một bữa ăn thật thịnh soạn rồi cả hai cùng ngồi ăn dưới ánh nến. Khi đó cả hai sẽ có nhiều thời gian tâm sự để hiểu nhau hơn. Phụ nữ đừng nghĩ trong một mối quan hệ chỉ có đàn ông là người chủ động, bạn chỉ cần đón nhận. Đừng nghĩ việc tặng quà, tạo bất ngờ là của đàn ông. 

Trong một mối quan hệ yêu đương, cả hai đều bình đẳng. Bạn chủ động sẽ khiến cho anh ấy yêu bạn nhiều hơn. Trong bữa tiệc đó, bạn hãy dành cho anh ấy một món quà hay bài hát anh ấy thích nghe, đảm bảo chàng sẽ vô cùng cảm động.

Luôn thủ thỉ rằng bạn yêu anh ấy

Khi yêu một người, việc thổ lộ ra không có gì phải ngại ngùng. Hãy chân thành với cảm xúc của mình, nói yêu anh ấy như một sự một đánh dấu cho mối quan hệ của cả hai. Thủ thỉ lời yêu chàng là điều khiến nhiều đàn ông xúc động nhất. Phụ nữ nên biết thể hiện tình cảm của mình khi cần, đừng giấu giếm, đừng ngại ngùng, yêu là phải nói đừng giữ trong lòng quá lâu.

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Từ khóa:   phụ nữ yêu yêu hôn nhân

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