Vén màn hôn nhân: Sự thay đổi của vợ khiến chồng giật mình, chỉ muốn ngoại tình ngay tức khắc

Phụ nữ yêu 28/04/2018 10:29

Sau khi kết hôn, ai rồi cũng khác, trong đó phụ nữ là người thay đổi nhiều nhất khiến chồng cũng phải giật mình sợ hãi.

Theo hoàn cảnh, con người sẽ thay đổi để thích nghi. Sau kết hôn cũng vậy, phụ nữ sẽ trở thành người vợ, người mẹ bỉm sữa. Để rồi sau một thời gian, đến chồng cũng không còn nhận ra vợ, người yêu ngày xưa của mình. Không chấp nhận được những đổi thay đó, có nhiều người chồng cảm thấy sợ hãi và chán nản nên việc ngoại tình rất phổ biến. Vì vậy, phụ nữ nên đọc bài này để biết bản thân thay đổi nhiều như thế nào, sau đó hãy tìm cách khắc phục.

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Phụ nữ sau kết hôn, ai rồi cũng đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Quần áo xộc xệch, có gì mặc đó

Nếu ngày xưa, bạn là người sành điệu, diện áo quần của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, thì ngày nay lại theo phong cách “có gì mặc nấy”. Có thể vì bận rộn với gánh nặng cơm áo gạo tiền, nhiều người cứ nghĩ ăn mặc qua loa một chút cũng được để dành tiền nuôi con. Cũng có người chọn cách ở nhà làm nội trợ, không thường xuyên đi ra ngoài nên cứ chọn đại chiếc quần rộng, chiếc áo quá khổ để tiện cho việc dọn dẹp. Đến khi nhìn lại, bạn giật mình và tự hỏi “cô gái ăn mặc sành điệu ngày xưa đâu rồi?”.

Việc vợ ăn mặc lôi thôi cũng là nguyên nhân khiến chồng ngày càng ngoại tình nhiều hơn. Anh ấy luôn muốn tìm kiếm những cái mới, cái đẹp nhưng vợ ngày càng xấu xí và già nua. Vì vậy, phụ nữ nên nhớ, ăn mặc đẹp là điều kiện tiên quyết trong việc giữ chồng.

Cân nặng tăng nhanh chóng

Vén màn hôn nhân: Sự thay đổi của vợ khiến chồng giật mình, chỉ muốn ngoại tình ngay tức khắc - Ảnh 2
Phụ nữ tăng cân chóng mặt sau khi sinh - Ảnh minh họa: Internet

Việc tăng cân nhanh chóng thường xảy ra sau sinh. Thời điểm này, cơ thể cần hấp thu năng lượng, mẹ chồng thì bảo ăn nhiều có sữa cho con bú, còn chồng thì ngày càng ngán ngẩm với thân hình “đồ sộ” của vợ. Nhiều phụ nữ vô tư nghĩ rằng trong thời gian mang thai ăn nhiều cho con khỏe, đến khi sinh rồi ăn nhiều cho có sữa nuôi con. Cũng vì vậy mà bạn ngày càng tăng cân chóng mặt, không thể kiểm soát. Phụ nữ à! Đừng bỏ bê bản thân nữa, việc gì cũng có giới hạn, không phải cứ buông thả là tốt. Hãy lên kế hoạch tập luyện, ăn uống điều độ để lấy lại vóc dáng thon gọn của ngày xưa. Đây là bí quyết giữ chồng hiệu quả.

Trở nên nghiện mua sắm

Sau khi làm mẹ, làm vợ, nhiều phụ nữ có xu hướng mua sắm khá nhiều, nào là quần áo cho chồng, cho con rồi vật dụng linh tinh trong nhà. Bạn xem đó là niềm vui trong những lúc rảnh rỗi của mình, nhưng lại là điều khó chịu với đàn ông. Mua sắm cho chồng con là điều tốt nhưng phải có chừng mực, đừng tiêu xài quá phung phí. Hãy tiết kiệm để dành cho cuộc sống sau này và những lúc bệnh đau. Phụ nữ đừng nghĩ làm bao nhiêu cũng tiêu pha vì chồng con hết là tốt, điều này chỉ khiến đàn ông càng thêm chán ngán bạn mà thôi.

Dành thời gian cho con hơn là chồng

Vén màn hôn nhân: Sự thay đổi của vợ khiến chồng giật mình, chỉ muốn ngoại tình ngay tức khắc - Ảnh 3
Bạn ít dành thời gian quan tâm chồng nên anh ấy có khả năng ngoại tình rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Đây là thói quen mà dường như chị em nào cũng mắc phải sau kết hôn, đặc biệt là sau khi có con. Có nhiều ông chồng thường than phiền, ganh tỵ rằng vợ quan tâm con, bỏ bê chồng không chăm lo. Điều này cũng là nguyên nhân khiến cho đàn ông cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Vậy là, anh ấy luôn khao khát tìm kiếm những mối quan hệ ngoài luồng. Các cô vợ nên nhớ, con cái rất quan trọng, nhưng cũng đừng vô tâm với chồng, nếu không bạn sẽ vô cùng hối hận về sau.

Ăn nói bỗ bã, kém duyên

Phụ nữ sau kết hôn thường có xu hướng ăn nói khá thẳng thắn, kể cả những vấn đề khá nhạy cảm. Chị em phụ nữ ngồi lại với nhau, không nói xấu cũng buôn chuyện gia đình, chồng như thế này, thế kia. Điều này vô tình ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân cũng như tình cảm của vợ chồng bạn.

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