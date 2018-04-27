Phụ nữ à, đừng tin người quá kẻo thiệt thân. Hãy đọc những lời nói dối sau đây để biết khi nào chồng trăng hoa bên ngoài.

Ông anh họ thường kể cho tôi nghe, ông ấy không phải cần lo lắng quá nhiều về chuyện vợ phát hiện mình lăng nhăng bên ngoài. Tôi ngạc nhiên hỏi lại, ông ấy tự tin khoe rằng đã chuẩn bị sẵn sàng những lời nói dối, vợ không bao giờ biết được. Trên thực tế, vợ ông không hề phát hiện mối quan hệ ngoài luồng của chồng. Trong khi đó ông ấy quen người đàn bà kia đã được 5 tháng. Nghĩ mà tội người vợ, bị cắm sừng như vậy mà vẫn tận tụy vì chồng con.

Đây là câu trách móc ngầm rằng bạn không có thời gian cho chồng, anh ấy sẽ đi tìm những mối quan hệ khác. Anh ấy lấy lý do bạn bận rộn để tiện bào chữa cho lỗi lầm của mình. Nếu sau này bị phát hiện, anh ấy sẽ mang cớ đó ra để giải thích. Bạn sẽ bị mất phương hướng, tự xem lại bản thân và bỏ qua lỗi lầm của anh ấy. Đàn ông rất khôn khéo trong việc đổ lỗi cho người khác bằng một câu quở trách nhẹ nhàng. Nếu chồng bạn nói câu này, bạn nên đề phòng. Hơn 70% khả năng anh ấy đang có mối quan hệ bên ngoài.

“Sao em cứ bận rộn hoài vậy? Không có thời gian dành cho anh gì hết”

“Anh và người đó chỉ đi uống cà phê với nhau có vài lần”

Đàn ông ngoại tình luôn muốn che giấu những bí mật của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là câu nói tố cáo đàn ông ngoại tình. Phụ nữ nên nhớ, giữa đàn ông và đàn bà hiếm khi có mối quan hệ bạn bè thông thường. Đi cà phê, hẹn hò với nhau là cách để bắt đầu một mối quan hệ.

Ông anh kể với tôi, cả hai viện cớ đi cà phê để bàn công việc, thật ra là để hẹn hò. Mỗi lần đi uống cà phê xong, cả hai còn xem phim và dạo phố như những cặp tình nhân khác. Trong khi đó, cô vợ cứ nghĩ anh bàn công việc với đối tác.

“Cô ấy là đồng nghiệp và cũng có cảm tình với anh trước, anh vô tội”

Khi vô tình bị phát hiện hành động mờ ám, đàn ông sẽ nói câu này để thoát tội. Bạn nên nhớ, không có lửa sẽ không có khói. Nếu anh ấy không ngầm thả thính đối phương trước, sự việc sẽ không đến mức độ này. Nếu không chủ động tán tỉnh, cô gái đó sẽ không nảy sinh tình cảm, bởi vì anh ấy đã là người có vợ. Phụ nữ đừng nhẹ dạ cả tin mà bị đàn ông lừa.

“Em toàn ghen tuông vớ vẩn, anh bận rộn như vậy làm gì có thời gian dành cho việc khác”

Đàn ông ngoại tình thường đổ lỗi cho vợ ghen tuông vô cớ - Ảnh minh họa: Internet

Đây là câu đáp trả thường gặp khi đàn ông bị nghi ngoại tình. Dùng công việc để làm lý do, những cô vợ thường im lặng và tin rằng chồng không phản bội. Nhưng trên thực tế, anh ấy đang ngoại tình, hoặc là đang có tư tưởng tìm kiếm "của lạ". Phụ nữ hãy dùng trực giác của mình để nhìn nhận, đừng mù quáng tin vào lòng chung thủy của đàn ông.