Có nhiều cặp vợ chồng ngoài mặt thường thể hiện mình hạnh phúc, nhưng thực sự không phải vậy. Nếu muốn biết được vợ chồng có thật sự yêu thương nhau không, chỉ cần nhìn vào tư thế ngủ này là biết ngay.

Đây là tư thế nói lên người ấy vẫn còn thương bạn. Bởi vì khi đã không còn mặn nồng, các cặp vợ chồng sẽ không còn dành cho nhau những cử chỉ, hành động ngọt ngào. Một khi còn đặt tay và chân lên người nhau, chứng tỏ tình cảm của vợ chồng bạn vẫn còn nồng thắm. Tư thế này mang ý nghĩa thấu hiểu và đồng cảm với nhau. Hành động chạm nhẹ tay hoặc chân của mình lên cơ thể của đối phương còn thể hiện sự tôn trọng, giữ khoảng cách với nhau. Trong hôn nhân, việc giữ khoảng cách, tạo cho nhau khoảng không gian riêng vô cùng quan trọng. Và đây là tư thế thể hiện sự ổn định và bình đẳng của vợ chồng bạn.

Ngủ quay mặt về phía nhau thể hiện tình cảm vợ chồng mặn nồng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tư thế thường thấy ở những cặp vợ chồng mới cưới, thể hiện ý nghĩa không gì có thể chia cắt được. Cả hai ôm chặt lấy nhau nói lên sự bền vững, nương tựa và dựa dẫm vào nhau suốt cuộc đời này. Tuy đây là hành động không mấy thoải mái khi ngủ, nhưng lại thể hiện sự lãng mạn ngọt ngào. Theo nhiều nghiên cứu, tư thế này chỉ có thể thấy ở những cặp mới cưới.

Tư thế ôm chặt nhau rồi tách ra sau một lúc

Ôm nhau ngủ thể hiện tình cảm vợ chồng hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tư thế này vừa thể hiện sự yêu thương vừa thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau. Tuy yêu nhau hết mực, nhưng cả hai vẫn muốn cho nhau khoảng không gian riêng, không bó buộc. Điều này còn thể hiện vợ chồng ít xảy ra cãi vã, xung đột. Họ biết rằng việc tôn trọng ý kiến và thỏa hiệp với nhau trong hôn nhân là điều kiện tiên quyết để gia đình hạnh phúc.

Tư thế ôm từ phía sau

Tư thế ôm từ phía nhau thể hiện sự đồng cảm, yêu thương nhau - Ảnh minh họa: Internet

Vợ chồng ngủ với tư thế này thể hiện tình cảm dành cho nhau còn rất nhiều. Họ luôn muốn theo đuổi và nắm bắt tâm lý, tình cảm của đối phương. Tuy nhiên đây cũng là tư thế “tố cáo” đối phương đang gặp nhiều áp lực trong công việc. Vì vậy họ mới có xu hướng tiếp cận, tìm sự đồng cảm của nửa kia. Việc ôm nhau từ phía sau thể hiện tâm hồn của đối phương đang thật sự rất cô đơn, không thể nào giải quyết được những vướng bận đang mắc phải. Nếu tâm lý, bạn nên hỏi bạn đời có chuyện gì và cùng nhau san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Đừng để bạn đời của mình phải loay hoay giải quyết khó khăn một mình, đừng để người ấy phải cô đơn trong tổ ấm chung.

Tư thế xoay lưng lại với nhau

Đây là tư thế thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tư thế của những cặp đôi cưới nhau lâu năm. Khi đã sống chung quá lâu, mỗi người sẽ có những suy nghĩ riêng. Tư thế này không phải là do mâu thuẫn mà là quá thấu hiểu nhau, không còn gì phải chia sẻ. Đôi khi chỉ cần nhìn qua vẻ mặt, ánh mắt, bạn cũng biết được đối phương suy nghĩ và đang mắc phải những rắc rối gì. Điều này thể hiện rõ ràngrằng tình cảm của vợ chồng đã đạt đến một mức độ bền vững, không gì có thể chia cắt.

Tư thế úp thìa

Tư thế này đa số đàn ông là người chủ động. Họ là lá chắn che chở bảo vệ cho người mình yêu. Họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp và chân thành nhất cho người phụ nữ của mình. Điều này vừa mang lại cảm giác an toàn cho đối phương, vừa thể hiện rõ ràng nhất tình cảm của bản thân. Không quá khó khi nhận biết đây chính là tư thế vợ chồng hạnh phúc, không gì có thể chia rẽ.