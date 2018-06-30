Không phải thay lòng đổi dạ, đây mới là thủ phạm khiến vợ chồng chỉ còn xem nhau là ‘bạn cùng nhà’

Thủ phạm khiến cuộc hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất không phải ngoại tình mà là những điều này, ai cũng nên biết để cứu vãn hạnh phúc của mình.

Trong tình yêu, không sợ người bỏ ra đi, chỉ sợ người ở kề bên nhưng lòng đã đổi hướng từ lâu. Không sợ bội bạc, chỉ sợ ở bên cạnh nhau nhưng là hai con người hoàn toàn xa lạ. Anh từng nói với tôi rằng: “Nếu sau này một trong hai phản bội, hãy chia tay trong hòa bình, anh không muốn làm xấu mặt nhau”. Tôi đồng ý vì nghĩ không yêu nữa thì rời đi, sao lại hành hạ nhau khổ sở, ê chề. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ, thời gian chúng tôi ở bên nhau, không phải nói bỏ là bỏ được. Anh không ngoại tình, tôi cũng không có tư tưởng phản bội, nhưng chỉ vì những điều này mà khiến vợ chồng tôi dần xem nhau là “bạn cùng nhà”. Con cái chi phối hết quỹ thời gian của cả hai

Con cái là yếu tố khiến tình cảm vợ chồng lạnh nhạt - Ảnh minh họa: Internet Kết hôn một thời gian, chúng tôi phát hiện bản thân không còn tình cảm, mà đơn thuần chỉ sống với nhau vì con cái. Từ khi sinh con, mỗi lần đi làm về, tôi cũng chỉ hỏi con đâu, anh có đón con đi học về chưa? Khi nhắn tin, gọi điện cũng là con có ăn uống gì chưa, có ngoan không? Và anh cũng sẽ hỏi những câu đại loại như vậy. Ngày xưa khi chưa có con, anh sẽ hỏi hôm nay em như thế nào, ăn uống gì chưa? Khi có con rồi, mọi câu hỏi đều liên quan đến con. Có nhiều ông chồng, bà vợ còn ghen tuông với cả con của mình bởi đối phương mê con hơn mê chồng/vợ. Dù vô tình hay cố ý nhưng những đứa con là nguồn cơn khiến tình cảm vợ chồng dần chia nhỏ ra. Đa số các cặp vợ chồng lâu năm khi được hỏi sống với nhau vì điều gì, họ thường trả lời rằng sống vì con. Tuy nhiên không thể hoàn toàn đổ hết lỗi lầm cho con cái được, chẳng qua là thời gian sẽ làm cho con người đổi thay. Trong hôn nhân rồi sẽ có những thứ khác khiến đối phương xao nhãng và quên đi lời hẹn ước, yêu đương ban đầu. Cả hai không còn quan tâm đến nhau

Vợ chồng không còn thói quen hỏi han, quan tâm nhau - Ảnh minh họa: Internet Khi về chung một nhà, gánh nặng cơm áo gạo tiền, những đứa con lần lượt ra đời, tôi mới thấu hiểu được nhiều nỗi vất vả. Những ngày đi làm về, cho con ăn uống, ngủ nghỉ thôi cũng đã chiếm hết thời gian, không còn nghĩ đến chuyện gì khác. Anh thì tan làm ngày nào cũng chè chén đến tận khuya, về đến nhà vợ con đã ngủ say. Vợ chồng tôi vẫn cứ tất bật với những công việc thường nhật và bỏ quên luôn những hành động mặn nồng trước kia. Có những lần anh đi công tác xa đến tận một tháng mới về, vợ chồng mà sống xa nhau tình cảm thế nào cũng nhạt dần. Đàn ông cứ tưởng mỗi tháng đưa tiền cho vợ trang trải sinh hoạt phí gia đình là tròn đầy trách nhiệm. Còn đàn bà cứ nghĩ chăm lo cơm nước, quán xuyến nhà cửa là đã hoàn thành nghĩa vụ. Những suy nghĩ này hoàn toàn sai, vì điều cần thiết nhất là sự quan tâm, chứ không phải những hành động mang tên trách nhiệm, bổn phận. Đời sống chăn gối không mặn nồng Không còn thiết tha trong chuyện chăn gối - Ảnh minh họa: Internet Hai yếu tố trên góp phần tạo cơ hội cho yếu tố thứ ba xuất hiện. Khi vợ chồng không còn thời gian dành cho nhau, đơn giản chỉ xem nhau là bạn cùng nhà thì sẽ không còn mặn nồng trong chuyện chăn gối. Vì lý do bận rộn, mệt mỏi, quay cuồng với công việc, họ dần đánh mất đi chuyện thiết yếu này. Đây chính là tác nhân gây hại nhất cho cuộc hôn nhân của bạn. Khi không còn mặn nồng chuyện chăn gối, việc đổ vỡ cũng là sớm muộn. Khi không được bạn đời đáp ứng nhu cầu, đàn ông sẽ đi ngoại tình và đàn bà cũng có nguy cơ làm chuyện đó. Thế nên vợ chồng đừng lơ là chuyện này, đừng tự tay phá hoại hạnh phúc của mình.

Nghĩa vợ chồng hơn 10 năm, không bằng một đêm bên gái lạ Từ ngày tôi về nhà, anh luôn tỏ ra lạnh nhạt, đêm nào cũng bấm điện thoại, nhắn tin cho ai đó rồi cười tủm tỉm như chàng trai mới biết yêu.

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