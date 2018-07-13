Vợ chồng cãi nhau, chị em tuyệt đối không được làm điều này kẻo thiệt thòi cho con cái

Phụ nữ yêu 13/07/2018 16:22

Phụ nữ nhất quyết không được cư xử sai lầm thế này khi vợ chồng cãi nhau, nếu không dù yêu đến mấy chồng cũng bỏ.

Người xưa vẫn nói chén đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng sống với nhau cả đời sao tránh được những lúc cãi vã, mâu thuẫn. Chính thái độ lúc vợ chồng bất hòa là mấu chốt quyết định chất lượng của một cuộc hôn nhân, chỉ cần sai một li bạn sẽ phải đánh đổi cả hạnh phúc của mình...

Vợ chồng cãi nhau, chị em tuyệt đối không được làm điều này kẻo thiệt thòi cho con cái - Ảnh 1
Hãy nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, hãy để cả hai có cơ hội thấu hiểu căn nguyên của vấn đề và tìm cách giải quyết nó thay vì vội vàng “bóc phốt” chồng - Ảnh minh họa: Internet

“Bóc phốt” chồng trên mạng xã hội

Dẫu biết khi cãi nhau phụ nữ nào cũng uất ức, bức xúc nhưng bạn đừng dại giải tỏa chúng bằng cách trút hết nỗi lòng lên mạng xã hội. Vợ chồng dù giận nhau đến mấy cũng nên đóng cửa bảo nhau, đừng “vạch áo cho người xem lưng”, đừng làm chồng mất thể diện, làm gia đình chồng phải mang tiếng xấu vì sự bồng bột của mình.

Tốt nhất, khi vợ chồng cãi nhau bạn nên chờ đến khi cả hai đủ bình tĩnh rồi hẵng nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hãy nói ra hết những điều chất chứa trong lòng, hãy để cả hai có cơ hội thấu hiểu căn nguyên của vấn đề và tìm cách giải quyết nó thay vì vội vàng “bóc phốt” chồng.

Vợ chồng cãi nhau, chị em tuyệt đối không được làm điều này kẻo thiệt thòi cho con cái - Ảnh 2
Người ngoài có thể suy nghĩ cho bạn nhưng chẳng ai khác ngoài bạn hiểu thấu mọi chuyện - Ảnh minh họa: Internet

Kể xấu chồng với bạn bè

Bạn bè dù chỉ là những người không cùng chung máu thịt nhưng họ được xem là những người anh em ta được tự lựa chọn. Sự thân thiết, chân thành của những người bạn tốt luôn xứng đáng được trân trọng. Việc tìm đến bạn thân để “kể xấu” chồng khi cãi nhau ắt hẳn là lựa chọn của rất nhiều chị em. Bởi họ tin rằng mình sẽ tìm được sự đồng cảm, nhận lấy những lời khuyên và có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Đáng buồn thay, thực tế lại chứng minh điều hoàn toàn trái ngược.

Người ngoài có thể suy nghĩ cho bạn nhưng chẳng ai khác ngoài bạn hiểu thấu mọi chuyện. Thay vì nghe lời người khác khuyên bảo sao bạn không tự nghĩ xem mình nên làm gì, cần làm gì để thu xếp mối quan hệ của vợ chồng mình. Chưa kể, người ngoài sẽ có cái nhìn thiên lệch, hà khắc và xấu xí hơn khi nghĩ về chồng bạn qua những lời bạn trút ra lúc tức giận. Thử hỏi làm sao anh ấy có thể thoải mái đối diện với mọi người khi đã bị bạn “bôi xấu” như thế.

Vợ chồng cãi nhau, chị em tuyệt đối không được làm điều này kẻo thiệt thòi cho con cái - Ảnh 3
Những khi bất đồng quan điểm với chồng, phụ nữ đừng điên rồ mang việc ly hôn ra để dằn mặt hay làm điều kiện - Ảnh minh họa: Internet

Mang việc ly hôn ra hù dọa

Như đã nói ở trên, mâu thuẫn, cự cãi trong hôn nhân không hề xấu. Thậm chí, nó còn là chất keo gắn kết lứa đôi, giúp vợ chồng thêm trân trọng, thương yêu nhau hơn sau những bão dông, chông chênh. Những khi bất đồng quan điểm với chồng, phụ nữ đừng điên rồ mang việc ly hôn ra để dằn mặt hay làm điều kiện với anh ấy.

Với đàn ông, việc vợ mình cứ dọa ly hôn đồng nghĩa với việc cô ấy không xem trọng cuộc hôn nhân này, không đủ bao dung, chân thành để cùng họ vun đắp hạnh phúc. Đừng để đến một ngày, khi bạn chỉ mang đơn xin ly hôn ra hù họa nhưng chàng lại đặt bút ký thật thì hối không kịp. Lúc ấy, vợ chồng xa cách đã đành, ngay cả con cái của bạn cũng phải chịu tổn thương, thiệt thòi vì sai lầm của mẹ mình đấy.

Vợ chồng cãi nhau, chị em tuyệt đối không được làm điều này kẻo thiệt thòi cho con cái - Ảnh 4
Bạn có thể xách vali về nhà mình lần một, lần hai nhưng nếu cứ dùng chiêu này để khiến chồng xuống nước thì đừng trách... - Ảnh minh họa: Internet

Bỏ về nhà mẹ ruột

Bỏ nhà ra đi thực chất chỉ là một dạng làm mình làm mẩy của phụ nữ. Bạn muốn dạy cho chồng một bài học, muốn anh ấy biết rằng thiếu bạn anh ấy sẽ không thể nào sống được, muốn khẳng định tầm quan trọng của mình trong cuộc đời chồng.

Đồng ý rằng vợ bỏ về nhà mẹ đẻ sẽ khiến đàn ông hụt hẫng, trống vắng vô cùng. Nhưng điều họ ái ngại hơn là việc của hai vợ chồng lại đánh động đến bố mẹ vợ, đến gia đình hai bên, khiến sĩ diện của đàn ông bị tổn thương.

Bạn có thể xách vali về nhà mình lần một, lần hai nhưng nếu cứ dùng chiêu này để khiến chồng xuống nước thì đừng trách có ngày anh ấy chẳng thèm sang rước để bạn muốn quay về hay không thì...tùy.

Vợ chồng giận nhau đến mấy cũng đừng nói những lời này kẻo hối không kịp

Vợ chồng giận nhau đến mấy cũng đừng nói những lời này kẻo hối không kịp

Dưới đây là những nguyên tắc khi cãi nhau chị em phải thuộc lòng, đừng dại phạm phải kẻo chồng xem thường, ngoại tình không đắn đo.

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