Vợ chồng sống với nhau, dù giận đến mấy cũng đừng nói những lời này

Phụ nữ yêu 24/05/2018 14:35

Dù có giận nhau đến mấy vợ chồng cũng đừng nói những lời này, nếu không đừng trách vì sao gia đình ly tán, con cái phải sống xa bố mẹ.

Những lời được nói ra khi tức giận thường là những lời thiếu khôn ngoan, có tính sát thương cao với người đối diện. Thế nên, khi vợ chồng giận nhau bạn đừng bao giờ dại dột buông những lời khiến chồng tổn thương, tủi thân và tự ti này kẻo đánh mất gia đình lúc nào không hay.

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Nếu duy trì cuộc hôn nhân hiện tại chỉ vì con cái nghĩa là bạn đã hết yêu chồng từ lâu rồi - Ảnh minh họa: Internet

Vì con em mới sống với anh

Khi tức giận, khi chồng làm điều gì có lỗi phụ nữ thường làm mình làm mẩy, họ trở nên ương bướng, cao ngạo và mặc sức chửi rủa, mắng nhiếc đối phuong để mình được hả hê. Thế nhưng, việc nói lên câu nói trên đã đi quá giới hạn bởi nó chẳng khác nào lời tuyên bố “tôi không còn yêu anh nữa, vì con tôi mới duy trì cuộc hôn nhân này”. Khi ấy, đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng thấy tổn thương, tự ái vô cùng.

Anh xem chồng người ta kìa, ai như anh

Cũng giống như phụ nữ, đàn ông rất ghét việc mình bị mang ra so sánh với người khác theo chiều hướng tiêu cực. Nếu bạn khen ngợi chàng bằng việc cho rằng anh ấy tốt hơn anh A, anh B thì chồng sẽ vui vẻ và tự hào ra mặt. Ngược lại, nếu cứ so sánh chồng mình không bằng người khác, xem thường chồng chính là sai lầm khiến hôn nhân đi vào bế tắc.

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Câu nói 'Em nói mà anh không hiểu à' chẳng khác nào bạn đang thể hiện sự khinh miệt với chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

Em nói mà anh không hiểu à

Tất nhiên, nếu chồng cứ phạm phải một sai lầm, cứ mắc mãi một lỗi thì vợ dù hiền lành đến mấy cũng phải phát cáu. Tuy nhiên những lúc cáu bẳn ấy bạn vẫn phải giữ tỉnh táo để không buông những lời chua ngoa, khinh miệt với chồng. Hãy cố gắng dùng sự bình tĩnh, từ tốn để nói chuyện với chồng thay vì to tiếng hay dằn mặt anh ấy bằng những lời khó nghe.

Anh cứ mặc kệ em

Cuộc sống hôn nhân đòi hỏi vợ chồng cần có sự lắng nghe, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Vậy nên, nếu bạn “cấm cửa” chồng quan tâm đến mình thì cũng tương đương với việc bạn bảo anh ấy hãy rời khỏi đời bạn ngay đi.

Vợ chồng sống với nhau, dù giận đến mấy cũng đừng nói những lời này - Ảnh 3
Đàn ông dù “mặt dày” đến mấy cũng không thể cố gắng ở bên người phụ nữ không còn dành tình cảm cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Biết vậy ngày xưa em đã không  lấy anh

Đây là câu nói thể hiện sự hối hận, thất vọng và bất mãn với bạn đời nhất. Nó sẽ khiến chồng bạn cảm thấy rằng vợ đã không còn yêu mình, vợ hối hận vì đã lấy mình làm chồng. Và tất nhiên, đàn ông dù “mặt dày” đến mấy cũng không thể cố gắng ở bên người phụ nữ không còn dành tình cảm cho mình.

Đàn bà dại kiếm chồng, đàn bà khôn kiếm tiền

Đàn bà dại kiếm chồng, đàn bà khôn kiếm tiền

Chỉ đàn bà dại mới lo kiếm chồng, bởi đàn bà khôn đang bận kiếm tiền để lo cho mình cuộc sống đủ đầy, để có cơ hội gặp gỡ những người đàn ông tử tế, để sống vui vẻ và để nếu làm mẹ đơn thân vẫn dư khả năng tự mình nuôi con mà không phải quỵ lụy đàn ông.

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