Ngược lại với cách đàn bà làm khi bạn đời thay lòng, đàn ông biết vợ ngoại tình thường sẽ không làm lớn chuyện, không đánh ghen, càng không tung hê tất thảy. Họ chọn cách lẳng lặng giải quyết, lẳng lặng chia tay, lẳng lặng thưa chuyện với bố mẹ vợ để chấm dứt cuộc sống hôn nhân lọc lừa.

Khi đàn ông ngoại tình đàn bà sẽ đánh ghen, sẽ chửi bới, quát tháo cả chồng lẫn nhân tình. Lúc ấy, đàn bà như phát điên bởi không thể ngờ có ngày mình bị chồng bội bạc, bị đàn bà khác nẫng tay trên, bị lừa dối mà không hề hay biết. Lòng tự tôn của một người phụ nữ khiến người vợ có chồng ngoại tình cuồng ghen đến mức chỉ ước tất cả mọi người đều biết chuyện xấu chồng mình làm.

Nếu đàn ông ngoại tình chỉ cần quay đầu, chấm dứt với nhân tình và trở về làm người chồng mẫu mực thì họ nhanh chóng nhận được sự thứ tha từ vợ, từ người nhà, từ người đời. Ngược lại, nếu phụ nữ ngoại tình đường về của họ rất mong manh.

Chính vì cách hành xử hoàn toàn trái ngược trên khiến người đời nghĩ rằng đàn ông ngoại tình nhiều hơn phụ nữ, trong khi thực tế cả hai giới đều có cơ hội ngoại tình như nhau.

Đàn ông có thể tự cho phép mình có mối quan hệ ngoài luồng, lừa dối vợ để lên giường với đàn bà khác nhưng lại không bao giờ chấp nhận vợ mình lên giường với đàn ông khác - Ảnh minh họa: Internet

Mong manh là bởi dẫu chồng có cục tính, gia trưởng, vô tâm đến mấy họ vẫn tự mặc định rằng vợ phải chung thủy với mình cả đời. Đàn ông có thể tự cho phép mình có mối quan hệ ngoài luồng, lừa dối vợ để lên giường với đàn bà khác nhưng lại không bao giờ chấp nhận vợ mình lên giường với đàn ông khác.

Phụ nữ dễ dàng bỏ qua cho người chồng bội bạc vì muốn giữ cho con một mái ấm vẹn tròn, một ngôi nhà có cả bố lẫn mẹ. Đàn ông không thứ tha cho vợ bội bạc bởi sau khi ly hôn họ dễ dàng tìm kiếm cho mình một người đàn bà khác, một người vợ mới trong khi phụ nữ ly hôn rất khó có tình mới, nếu đã có con lại càng khó hơn.

Tất nhiên, vẫn có số ít đàn ông giả vờ không biết việc mình đang bị cắm sừng. Thế nhưng, họ chỉ làm thế khi cũng đang ngoại tình, đang nuôi bồ nhí bên ngoài mà thôi.

Đàn bà ngoại tình không chỉ đánh mất gia đình mà còn mất cả lòng tự trọng, sự tôn nghiêm và cơ hội được hạnh phúc của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những người vợ ngoại tình nên nhớ, đàn ông có thể dễ dàng nói lời yêu thương, dễ dàng lên giường với bạn nhưng chẳng ai lại lấy người phụ nữ từng lừa dối chồng. Dù biết bạn đã có chồng nhưng đàn ông khác vẫn “đâm đầu” vào, biết bạn đã có con cái nhưng vẫn đem lòng yêu thương không đồng nghĩa với việc họ sẽ sẵn lòng cưới bạn làm vợ khi bạn bị chồng bỏ.

Vậy nên, phụ nữ ơi, nếu hôn nhân không hạnh phúc hãy thắng thắn với chồng, hãy nỗ lực khắc phục những thiếu sót, sai lầm. Nếu sau tất cả mọi thứ vẫn không khá khẩm hơn thì lúc này cả hai có thể nhẹ nhàng, thanh thản mà giải thoát cho nhau.

Đừng vì lỡ say nắng ai mà phản bội chồng, bởi đàn bà ngoại tình không chỉ đánh mất gia đình mà còn mất cả lòng tự trọng, sự tôn nghiêm và cơ hội được hạnh phúc của mình.