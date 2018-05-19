Trên đời này không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Vậy nên, phụ nữ hãy tránh xa những sai lầm tạo cơ hội cho chồng vì chán vợ mà lăng nhăng, thèm muốn đàn bà khác dưới đây:

Phụ nữ muốn được chồng thương ngoài việc hòa hợp với chồng còn phải cố gắng hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nếu bạn thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn với bố mẹ anh ấy đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của cả hai đang bị đe dọa. Đàn ông yêu vợ đến mấy cũng sẽ không vì vợ mà từ bỏ gia đình mình, càng không bao giờ muốn làm mình khó xử khi phải lựa chọn một trong hai.

Phụ nữ dù giỏi giang, thông minh đến mấy mà quá tham công tiếc việc, quên đi nhiệm vụ chăm sóc gia đình sẽ khiến hôn nhân nguội lạnh. Không nguội lạnh sao được khi gian bếp thiếu hơi ấm, con cái không ai chăm sóc, chồng không ai quan tâm. Dẫu phụ nữ có sự nghiệp, giàu có đến mấy mà quá chú trọng sự nghiệp, xem nhẹ gia đình thì lúc ấy chồng bạn sẽ là người đề nghị dừng lại.

Quên mất việc chăm sóc chính mình là sai lầm khiến phụ nữ dù tốt đến mấy cũng bị chồng chán - Ảnh minh họa: Internet

3. Tự ti về cơ thể mình

Những phụ nữ tự ti về vẻ ngoài của mình thường là người không biết yêu thương bản thân. Nếu biết yêu chính mình họ đã dành thời gian để làm đẹp, giảm cân hay đơn giản là đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày. Chính việc yêu thương chính mình giúp họ luôn tự tin, sống tích cực và càng không sợ bị chồng chê bai vẻ ngoài. Nếu cứ mãi mặc cảm, tự ti bạn sẽ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của đàn bà khác lúc nào không hay.

4. Xem trọng con hơn chồng

Rất nhiều đàn ông phàn nàn rằng từ khi có con vợ không còn dành thời gian cho mình. Khi ấy, phụ nữ tất bật chăm sóc con tất bật với những hoang mang lần đầu làm mẹ mà quên mất sự hiện diện của chồng, quên mất rằng đàn ông cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị “ra rìa”. Vậy nên, dù có sinh con chăng nữa chị em cũng đừng quên kéo chồng cùng mình chăm con, nói với chồng về những lo lắng của mình thay vì tự mình xoay sở mọi việc một mình.

Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bao giờ 'ăn bám' đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

5. Lệ thuộc kinh tế

Trong hôn nhân đàn ông sẽ đóng vai trò trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Thế nhưng, đàn bà đừng vì thế mà cho mình quyền được ỷ lại, được dựa dẫm vào chồng quá nhiều. Đừng nghe lời chồng mọi việc, hãy có chính kiến, có quan điểm riêng để còn được xem trọng, kiêng nể.

Những người vợ quá lệ thuộc tình cảm, kinh tế nơi chồng lâu dần sẽ mất đi cái tôi cá nhân, mất luôn cả đời mình.