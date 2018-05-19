Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc!

Phụ nữ yêu 19/05/2018 15:46

Là phụ nữ đừng tốt với đàn ông vô điều kiện, cũng đừng ngoan ngoãn phục tùng nếu không sớm muộn gì bạn cũng bị “cắm sừng”.

Trên đời này không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa có cơ hội ngoại tình. Vậy nên, phụ nữ hãy tránh xa những sai lầm tạo cơ hội cho chồng vì chán vợ mà lăng nhăng, thèm muốn đàn bà khác dưới đây:

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc! - Ảnh 1
Chẳng đàn ông nào cảm thấy thoải mái khi phải đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa vợ và gia đình mình - Ảnh minh họa: Internet

 1. Bất hòa với nhà chồng

Phụ nữ muốn được chồng thương ngoài việc hòa hợp với chồng còn phải cố gắng hiếu thuận với bố mẹ chồng. Nếu bạn thường xuyên cãi nhau, mâu thuẫn với bố mẹ anh ấy đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân của cả hai đang bị đe dọa. Đàn ông yêu vợ đến mấy cũng sẽ không vì vợ mà từ bỏ gia đình mình, càng không bao giờ muốn làm mình khó xử khi phải lựa chọn một trong hai.

2. Bỏ bê việc chăm sóc gia đình

Phụ nữ dù giỏi giang, thông minh đến mấy mà quá tham công tiếc việc, quên đi nhiệm vụ chăm sóc gia đình sẽ khiến hôn nhân nguội lạnh. Không nguội lạnh sao được khi gian bếp thiếu hơi ấm, con cái không ai chăm sóc, chồng không ai quan tâm. Dẫu phụ nữ có sự nghiệp, giàu có đến mấy mà quá chú trọng sự nghiệp, xem nhẹ gia đình thì lúc ấy chồng bạn sẽ là người đề nghị dừng lại.

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc! - Ảnh 2
Quên mất việc chăm sóc chính mình là sai lầm khiến phụ nữ dù tốt đến mấy cũng bị chồng chán - Ảnh minh họa: Internet

 3. Tự ti về cơ thể mình

Những phụ nữ tự ti về vẻ ngoài của mình thường là người không biết yêu thương bản thân. Nếu biết yêu chính mình họ đã dành thời gian để làm đẹp, giảm cân hay đơn giản là đắp mặt nạ dưỡng da mỗi ngày. Chính việc yêu thương chính mình giúp họ luôn tự tin, sống tích cực và càng không sợ bị chồng chê bai vẻ ngoài. Nếu cứ mãi mặc cảm, tự ti bạn sẽ vô tình đẩy chồng vào vòng tay của đàn bà khác lúc nào không hay.

4. Xem trọng con hơn chồng

Rất nhiều đàn ông phàn nàn rằng từ khi có con vợ không còn dành thời gian cho mình. Khi ấy, phụ nữ tất bật chăm sóc con tất bật với những hoang mang lần đầu làm mẹ mà quên mất sự hiện diện của chồng, quên mất rằng đàn ông cảm thấy mình bị bỏ rơi, bị “ra rìa”. Vậy nên, dù có sinh con chăng nữa chị em cũng đừng quên kéo chồng cùng mình chăm con, nói với chồng về những lo lắng của mình thay vì tự mình xoay sở mọi việc một mình.

Đàn bà tốt mấy cũng vứt, nếu không biết tránh xa những sai lầm này thì chồng ngoại tình là cái chắc! - Ảnh 3
Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng bao giờ 'ăn bám' đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

 5. Lệ thuộc kinh tế

Trong hôn nhân đàn ông sẽ đóng vai trò trụ cột gia đình, là cây tùng cây bách để vợ con tựa nương. Thế nhưng, đàn bà đừng vì thế mà cho mình quyền được ỷ lại, được dựa dẫm vào chồng quá nhiều.  Đừng nghe lời chồng mọi việc, hãy có chính kiến, có quan điểm riêng để còn được xem trọng, kiêng nể.

Những người vợ quá lệ thuộc tình cảm, kinh tế nơi chồng lâu dần sẽ mất đi cái tôi cá nhân, mất luôn cả đời mình.

Đừng đánh ghen, đàn bà nhớ 5 điều này là đủ khiến tình địch khiếp sợ, chồng nể phục xin quay về

Đừng đánh ghen, đàn bà nhớ 5 điều này là đủ khiến tình địch khiếp sợ, chồng nể phục xin quay về

Đánh ghen làm gì cho mệt, đây mới là điều vợ khôn làm để tình địch khiếp vía tránh xa, chồng cun cút xin được thứ tha để quay về.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng chán vợ những sai lầm khiến vợ chồng chán nhau sai lầm khiến chồng chán vợ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này