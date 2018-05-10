Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng

Phụ nữ yêu 10/05/2018 14:30

Nếu nghĩ chỉ cần cố gắng làm chồng thỏa mãn chuyện gối chăn thì sẽ giữ được trái tim của anh ấy thì bạn đã nhầm, đàn ông nào dễ đoán như thế.

Là vợ, đừng bao giờ để mình trở nên nhàm chán trong mắt chồng. Hãy khiến chàng đi đâu cũng nhớ, cũng mong được trở về  bên người vợ thông minh, sắc sảo của mình.

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng - Ảnh 1
Muốn giữ được chồng đàn bà hãy là điểm tựa tinh thần cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Luôn là điểm tựa cho chồng

Đàn ông ra ngoài nói chuyện đao to búa lớn, thành đạt đến đâu khi về nhà cũng cần có người vợ biết quan tâm, chia sẻ và là điểm tựa tinh thần cho mình. Dù chàng giỏi giang, khôn ngoan đến mấy vẫn có những lúc thất bại, những khúc mắc hay những bực dọc cần được lắng nghe. Vậy nên, chỉ cần bạn biết cách thấu hiểu, gợi chuyện để chàng trải lòng thì chắc chắn không chỉ có được sự tin tưởng nơi chồng chị em còn có trọn vẹn trái tim của anh ấy.

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng - Ảnh 2
Chỉ cần có được sự yêu thương của gia đình chồng bạn sẽ có được những gì mình muốn - Ảnh minh họa: Internet

Yêu thương gia đình chồng

Chẳng ai bắt bạn phải yêu thương gia đình chồng như với bố mẹ ruột của mình cả. Bạn chỉ cần dùng sự chân thành, hiếu nghĩa để đối đãi với nhà chồng đã khiến bạn đời vui lòng rồi. Những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, những món quà nho nhỏ dành tặng cho bố mẹ chồng hay đỡ đần anh em nhà chồng những lúc khốn khó là những cử chỉ giúp bạn được lòng cả nhà nội đấy.

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng - Ảnh 3
Khi được ăn ngon, mặc đẹp, yêu thương thì chẳng đàn ông nào muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thích nấu ăn

Việc nấu ăn ngon hay không còn là do năng khiếu của mỗi người, thế nhưng đã là vợ, là mẹ, muốn hạnh phúc bạn phải có niềm ham thích với việc nấu ăn. Những bữa cơm giản dị nhưng chứa chan thân tình, với các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau là chất keo gắn kết hạnh phúc lứa đôi bền chặt nhất.

Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng - Ảnh 4
Những món quà bất ngờ, những cử chỉ đáng yêu là cách giúp bạn khiến chồng mãi say mê mình như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không thôi lãng mạn

Phụ nữ khi yêu thương bay bổng, lãng mạn và mơ mộng đến ngây dại. Họ thích những điều bất ngờ, những cử chỉ ngọt ngào, những ấp ôm vụng dại hay những âu yếm nên thơ. Khi bước chân vào hôn nhân, bạn đừng đánh mất những vùng trời mơ mộng ấy ở tâm hồn mình.

Hãy cứ đáng yêu, hấp dẫn và khó đoán như thuở đang yêu để chồng bạn có được cảm giác mình vẫn đang đi chinh phục, vẫn đang tán tỉnh vợ mình mỗi ngày thay vì để cảm xúc chai lì trong danh nghĩa vợ chồng.

Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này

Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này

Chỉ cần nằm lòng 'chiêu trò' này chị em sẽ được chồng cưng chiều hết mực, cả đời không biết chán vợ là gì.

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