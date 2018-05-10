Không phải kỹ năng giường chiếu, đây mới là cách đàn bà thông minh giữ chồng

Là vợ, đừng bao giờ để mình trở nên nhàm chán trong mắt chồng. Hãy khiến chàng đi đâu cũng nhớ, cũng mong được trở về bên người vợ thông minh, sắc sảo của mình.

Đàn ông ra ngoài nói chuyện đao to búa lớn, thành đạt đến đâu khi về nhà cũng cần có người vợ biết quan tâm, chia sẻ và là điểm tựa tinh thần cho mình. Dù chàng giỏi giang, khôn ngoan đến mấy vẫn có những lúc thất bại, những khúc mắc hay những bực dọc cần được lắng nghe. Vậy nên, chỉ cần bạn biết cách thấu hiểu, gợi chuyện để chàng trải lòng thì chắc chắn không chỉ có được sự tin tưởng nơi chồng chị em còn có trọn vẹn trái tim của anh ấy.

Chẳng ai bắt bạn phải yêu thương gia đình chồng như với bố mẹ ruột của mình cả. Bạn chỉ cần dùng sự chân thành, hiếu nghĩa để đối đãi với nhà chồng đã khiến bạn đời vui lòng rồi. Những cuộc gọi hỏi thăm sức khỏe, những món quà nho nhỏ dành tặng cho bố mẹ chồng hay đỡ đần anh em nhà chồng những lúc khốn khó là những cử chỉ giúp bạn được lòng cả nhà nội đấy.

Khi được ăn ngon, mặc đẹp, yêu thương thì chẳng đàn ông nào muốn ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Thích nấu ăn

Việc nấu ăn ngon hay không còn là do năng khiếu của mỗi người, thế nhưng đã là vợ, là mẹ, muốn hạnh phúc bạn phải có niềm ham thích với việc nấu ăn. Những bữa cơm giản dị nhưng chứa chan thân tình, với các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau là chất keo gắn kết hạnh phúc lứa đôi bền chặt nhất.

Những món quà bất ngờ, những cử chỉ đáng yêu là cách giúp bạn khiến chồng mãi say mê mình như ngày đầu - Ảnh minh họa: Internet

Không thôi lãng mạn

Phụ nữ khi yêu thương bay bổng, lãng mạn và mơ mộng đến ngây dại. Họ thích những điều bất ngờ, những cử chỉ ngọt ngào, những ấp ôm vụng dại hay những âu yếm nên thơ. Khi bước chân vào hôn nhân, bạn đừng đánh mất những vùng trời mơ mộng ấy ở tâm hồn mình.

Hãy cứ đáng yêu, hấp dẫn và khó đoán như thuở đang yêu để chồng bạn có được cảm giác mình vẫn đang đi chinh phục, vẫn đang tán tỉnh vợ mình mỗi ngày thay vì để cảm xúc chai lì trong danh nghĩa vợ chồng.