Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này

Phụ nữ yêu 03/05/2018 16:50

Chỉ cần nằm lòng 'chiêu trò' này chị em sẽ được chồng cưng chiều hết mực, cả đời không biết chán vợ là gì.

Nếu nghĩ rằng chỉ cần hết lòng thương yêu, cun cút chăm sóc thì sẽ có được tình yêu thương từ chồng thì bạn đã nhầm. Phụ nữ muốn được chồng cưng chiều cần phải có chút chiêu trò để chồng xa là nhớ, gần thì không nỡ xa.

Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này - Ảnh 1
Nụ cười của vợ chính là chất men say khiến đàn ông điêu đứng cả đời - Ảnh minh họa: Internet

1. Luôn mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của đối phương

Rất nhiều đàn ông đã thừa nhận rằng, họ bị cuốn hút bởi khuôn mặt của phụ nữ, say mê vóc dáng gợi cảm nhưng chính nụ cười mới là thứ giữ chặt trái tim họ. Với đàn ông, nụ cười của người phụ nữ họ yêu không chỉ khiến gương mặt nàng trở nên rạng rỡ mà còn khiến đàn ông cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc.

Nụ cười của vợ như sự công nhận cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, như sự cảm ơn chồng đã luôn đối xử với mình thật tốt, sẽ giúp đàn ông cảm thấy dễ chịu, thư giản. Vậy nên, phụ nữ chỉ cần luôn mỉm cười với chồng mỗi khi bắt gặp ánh mắt của anh ấy đã dư sức khiến chàng yêu bạn cuồng say cả đời.

2. Một nụ hôn khi thức giấc

Đừng rời khỏi giường ngay lập tức mỗi khi thức giấc. Hãy cứ mặc kệ bữa sáng chưa chuẩn bị, hãy mặc kệ việc bạn chưa vệ sinh cá nhân. Việc đầu tiên phụ nữ nên làm vào mỗi sáng chính là dành cho chồng một nụ hôn kèm theo lời “chào buổi sáng anh yêu”.

Sau đấy, bạn có thể loanh quanh nấu buối sáng, chuẩn bị đi làm và làm tất cả những việc bạn cần. Bởi đơn giản rằng, nụ hôn của bạn đã dư năng lượng yêu thương để chồng bạn hạnh phúc ngất ngây cả ngày.

Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này - Ảnh 2
Cùng nhau dùng bữa sáng và đoán xem tối nay ăn gì là cách 'giữ lửa' vô cùng hiệu quả mà đàn bà khôn vẫn dùng - Ảnh minh họa: Internet

3. Cùng nhau ăn sáng

Hai bạn có thể ăn sáng ở nhà hoặc cùng nhau ra ngoài ăn sáng, miễn cả hai có thể thưởng thức món ăn yêu thích với nhau là được. Bắt đầu ngày mới bằng niềm vui ăn uống tưởng chẳng có gì to tát nhưng lại mang lại hiệu quả gắn kết tình thân cực hiệu quả.

Bữa sáng sẽ nhắc nhớ chàng đến bữa tối, đến mâm cơm nhà được vợ nấu với những món ăn tuy không đẹp mắt nhưng vừa miệng và đầy tâm huyết.

4. Luôn giữ phòng ngủ thật ngăn nắp

Những tưởng chỉ để ngủ nhưng thực chất phòng ngủ lại là không gian vợ chồng bên nhau nhiều nhất trong ngày. Ở đó, hai bạn có thể tâm sự với nhau mọi điều, chia sẻ những câu chuyện vụn vặt trong ngày hay đơn giản chỉ để nằm ôm nhau trước khi ngủ.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, đặt lưng lên giường chính là thời khắc ta cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất. Vậy nên, bạn chỉ cần giữ cho nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ chồng sẽ nhớ mãi về không gian này mà không dám léng phéng bên giường đàn bà khác.

Đàn bà muốn giữ chồng đừng chỉ dùng tình yêu, hãy học thêm những 'chiêu trò' này - Ảnh 3
Đàn bà đừng quá vô vị, hãy khiến mình thật thú vị, ngọt ngào và cuốn hút qua cách trò chuyện - Ảnh minh họa: Internet

5. Biết cách pha trò

Đàn ông thích đàn bà xinh, thích đàn bà trẻ và cực sợ đàn bà vô duyên. Những người phụ nữ nói chuyện vô vị, nhạt nhẽo và chán ngắt sẽ khiến đàn ông cảm thấy khó chịu và không muốn tiếp chuyện. Vậy nên, bạn hãy ý thức được việc học cách để pha trò để khiến cuộc trò chuyện trở nên hấp dẫn, thú vị hơn.

Những mẩu chuyện vui, những trò đùa sáng tạo sẽ khiến chàng bất chợt nhoẻn miệng cười mỗi khi nghĩ về bạn đấy.

6. Gọi điện thoại chỉ để nói “em nhớ anh”

Những tưởng cuộc sống hôn nhân khiến vợ chồng chán nhau bởi sống bên nhau mỗi ngày, thế nhưng bạn hoàn toàn có cách để nó trở nên tươi mới và không hề nhàm. Thỉnh thoảng hãy nhấc máy lên gọi cho chồng chỉ để nói “em nhớ anh”, hoặc nhắn cho chồng những lời ngọt ngào qua tin nhắn. Dám chắc, tối hôm ấy bạn khó lòng mà ngủ yên với chồng.

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