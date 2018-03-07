3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, chị em nào lấy được cả đời hưởng phúc, chẳng bao giờ phải lo giữ chồng

Tâm linh - Tử vi 07/03/2018 17:26

Phụ nữ lấy chồng đừng ham chồng giàu, hãy chọn cho mình người chồng thuộc top con giáp sau để cả đời hạnh phúc, sung sướng hơn người.

Phụ nữ đừng bao giờ nghĩ đàn ông “cá mè một lứa” ai cũng ngoại tình khi đã có vợ con đuề huề. Thực chất, những đàn ông thuộc top con giáp sau dù rơi vào cảnh “mỡ dâng miệng  mèo” cũng không bao giờ phản bội vợ con, chị em chớ dại để vuột mất kẻo hối không kịp.

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Đàn ông tuổi Sửu chung thủy, chân thành khiến vợ chẳng bao giờ phải lo giữ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Đàn ông tuổi Sửu chân thật, điềm đạm và rất biết cách chăm sóc người khác. Từ khi còn  trẻ chàng đã chí thú làm ăn, chăm chỉ hơn người khiến đồng nghiệp hay cấp trên đều phải ghi nhận đóng góp của họ. Sau 30, đàn ông tuổi Sửu sẽ sở hữu nhà cao cửa rộng, tiền tài dư dả.

Tuy giàu có, thành công nhưng không vì thế mà Sửu đùa giỡn với tình yêu. Một khi đã đem lòng yêu thương ai chàng Sửu sẽ hết lòng hết dạ chăm sóc, quan tâm và cưng chiều hết mực. Sau khi kết hôn, Sửu càng thể hiện sự bản lĩnh, trách nhiệm của người đàn ông có gia đình. Chàng không bao giờ làm điều gì khiến vợ buồn lòng, càng ghét ai ngoại tình phải bội hôn nhân. Lấy được người chồng tuổi Sửu phụ nữ sẽ sướng như tiên, vừa được cung phụng như bà hoàng lại hưởng cảnh nệm ấm chăn êm.

3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, chị em nào lấy được cả đời hưởng phúc, chẳng bao giờ phải lo giữ chồng - Ảnh 2
Quý ông tuổi Thân chính là người chồng quốc dân, ai may mắn lấy được sẽ sung sướng cả đời -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người đàn ông sinh năm Thân là người sống hết mình với cuộc sống, họ chẳn bao giờ phí phạm một giây phút nào trong đời mình. Một khi đã làm việc, Thân sẽ dốc toàn lực mà không bận tâm những điều xung quanh. Trong tình yêu, Thân luôn biết cách làm cho mối quan hệ trở nên mới mẻ, ngọt ngào và cuốn hút đối phương.

Dù sống hết mình, thế nhưng khi đã kết hôn Thân luôn biết giữ mình trước những cám dỗ. Thân hiểu rằng, đàn ông có thể ham chơi, có thể vô tâm nhưng tuyệt nhiên không được ngoại tình.

3 chàng giáp chung thủy bậc nhất, chị em nào lấy được cả đời hưởng phúc, chẳng bao giờ phải lo giữ chồng - Ảnh 3
Chàng Dần sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con, chị em sẽ mãi hạnh phúc khi bên họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nếu đang yêu một quý ông tuổi Dần, chị em đừng để vuột mất kẻo hối không kịp. Chàng là người cứng cỏi, thẳng thắn và trọng chữ tín. Một khi đã hứa hẹn điều gì với ai Dần sẽ giữ lời đến trọn đời, hẹn ước hôn nhân là một trong những điều như thế.

Chị em hãy yên tâm, chồng tuổi Dần sẽ không bao giờ “chán cơm thèm phờ” bởi chàng tôn thờ sự thủy chung, sắt son trong đời sống hôn nhân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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