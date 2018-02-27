Top con giáp tiền ngập nhà, vàng đầy két, làm đâu thắng đó trong tháng 3/2018

Tâm linh - Tử vi 27/02/2018 16:04

Bước vào tháng 3/2018 những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, làm gì cũng thuận lợi khiến ai cũng ước ao, thèm khát được như họ.

Bản mệnh của những con giáp sau sẽ giúp họ có tháng 3 bội thu với may mắn tột đỉnh, làm đâu thắng đó, thành công ngoài mong đợi.

Top con giáp tiền ngập nhà, vàng đầy két, làm đâu thắng đó trong tháng 3/2018 - Ảnh 1
Mùi sẽ tha hồ hốt bạc, tiền nhiều vô kể trong tháng 3/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp điềm đạm, khôn ngoan và biết cách đối nhân xử thế nên Mùi rất được lòng người khác. Đặc biệt, tháng 3/2018 Mùi sẽ được rất nhiều quý nhân giúp đỡ, phù hộ khiến sự nghiệp của họ có nhiều bước tiến rõ nét. Không chỉ tăng lương, thăng chức Mùi còn có cơ hội thử sức mình ở lĩnh vực mới, mang lại cho họ vị thế mới.

Nếu kinh doanh,  buôn bán Mùi sẽ dễ dàng cải thiện thu nhập, ổn định lâu dài. Chuyện tình cảm của người tuổi Mùi cũng vô cùng tốt đẹp, họ và một nửa sẽ có những ngày mặn nồng, viên mãn. Nếu chưa kết hôn, 2018 chính là thời điểm hoàn hảo để cả hai về chung một nhà, nên duyên chồng vợ.

Top con giáp tiền ngập nhà, vàng đầy két, làm đâu thắng đó trong tháng 3/2018 - Ảnh 2
Thân không chỉ vượng vận tài lộc, tình duyên của họ cũng phơi phới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân trong năm 2018 có những chuyển biến khá tích cực cả tài vận lẫn tình duyên. Nếu muốn thay đổi công việc, Thân đừng chần chừ mà hãy quyết định ngay bởi vận may không chờ đợi ai bao giờ. Việc kinh doanh, buôn bán rất hợp với người nhanh nhẹn, nhạy bén như bạn. Cũng nhờ đổi việc mà Thân đổi vận, trở nên khấm khá, dư dả trong nay mai.

Tháng 3/2018 Thân chỉ cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng quá tham công tiếc việc kẻo rước bệnh vào người. Ngoài ra, Thân cũng nên cẩn thận họa thị phi, đừng kết bè kết phái, cũng đừng nhẹ dạ cả tin nếu không sẽ bị người khác lừa gạt, tiền mất tật mang.

Top con giáp tiền ngập nhà, vàng đầy két, làm đâu thắng đó trong tháng 3/2018 - Ảnh 3
Tý chỉ cần chọn người thuộc tam hợp để hùn hạp làm ăn sẽ gặt hái thành công ngoài mong đợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý nếu muốn hùn hạp làm ăn nên chọn người tuổi Thân, Thìn để hợp tác. Nhờ thế tam hợp nên dù không cần lao tâm khổ tứ Tý và cộng sự vẫn kiếm tiền dễ dàng, làm ăn phát đạt. Tài chính khấm khá, vận may ầm ầm kéo đến giúp két sắt nhà Tý luôn chất đầy vàng, gia đình sung túc, an nhàn hưởng phúc.

Tý hãy tận dụng vận may hiếm có khó tìm này để làm giàu, tích cóp vốn liếng để lo cho hậu vận của mình. Hãy yên tâm, chỉ cần hiện tại chí thú làm ăn tuổi già bạn sẽ có cuộc sống bình an, vui vầy bên con cháu thành đạt, hiếu thuận.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Dù hiện tại có nghèo mạt rệp thì hậu vận những con giáp sau sẽ đổi đời thành công, trở thành đại gia với tiền chất đầy nhà, ai cũng nghe danh.

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