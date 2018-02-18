Top con giáp sau 30 không ai giàu bằng, tiền chất đầy nhà, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 18/02/2018 07:24

Dù đang nghèo “mạt rệp”, chỉ cần bước sang tuổi 30 những con giáp sau sẽ vàng đeo đầy người, tiền chất đầy nhà, công danh sự nghiệp phát triển vượt bậc.

Dù hiện tại có nghèo khó đến đâu, chỉ cần bước sang tuổi 30 những con giáp sau sẽ đổi đời ngoạn mục. Không chỉ giàu sang, sung túc, sự thăng tiến trong sự nghiệp của họ cũng dư sức khiến người khác thèm khát.

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Sau 30 tuổi Sửu sẽ tha hồ hốt bạc, may mắn hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu bộc trực, chân thành và không bao giờ biết lươn lẹo, tinh tướng là gì. Chính vì thật thà nên Sửu không có bước tiến dài trong công danh như những con giáp khác. Tuy nhiên, chính vì hiền lành tử tế nên Sửu được rất nhiều người thương yêu, giúp đỡ khiến đời họ chẳng bao giờ rơi vào cùng cực.

Sau 30 tuổi, nhờ ăn ở hiền lành, nhân đức, tích được nhiều công quả Sửu sẽ làm đâu thắng đó, bạc tiền nhiều vô kể. Những sai lầm trong quá khứ sẽ là bài học đắt giá giúp Sửu nhanh chóng chạm tay đến ước mơ. Vậy nên, nếu hiện tại vẫn đang va vấp, lận đận Sửu đừng vội nản chí bởi cứ cố gắng hết mình hậu vận bạn sẽ được gặt hái thành quả tương xứng với công sức mình bỏ ra hiện tại.

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Thân càng già càng giàu, hậu vận cực tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng khôn ngoan, nhanh nhẹn và có óc chiến lược. Từ khi còn rất trẻ Thân đã hoạch định tương lai cho mình một cách cụ thể, rõ ràng và quyết tâm đạt được ước vọng bằng tất cả nghị lực.

Chính những gian khổ mưu sinh ấy đã giúp Thân tôi luyện được sự kiên cường, mạnh mẽ và cả sự quết đoán trong công việc và cuộc sống. Chính những tính cách này sẽ giúp sự nghiệp của Thân thăng tiến như diều gặp gió, vươn lên làm sếp khi còn khá trẻ. Sau 30, công danh rộng mở, phát tài phát lộc sẽ mang lại cho Thân cuộc sống “như mơ” khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Top con giáp sau 30 không ai giàu bằng, tiền chất đầy nhà, công thành danh toại - Ảnh 3
Sau 30 tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ với người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã sung sướng hơn người, dù lười chảy thây vẫn không lo đói kém, tuy nhiên phải bước sang tuổi 30 thì vận khí của Hợi mới vượng phát. Muốn tận dụng tốt nhất vận may của mình, Hợi chớ dại bỏ qua bất cứ một cơ hội tiến thân nào, cũng đừng vì ngại gian khó mà chùn bước nếu không bạn sẽ hối không kịp.

Chỉ khi biết người biết ta Hợi mới có đủ bản lĩnh, sáng suốt để đưa ra những chiến lược mang tính quyết định cho vận mệnh của chính mình. Hợi đừng nhìn vào vẻ ngoài để đánh giá người khác, cũng đừng đứng núi này trông núi nọ để tránh đắc tội với quý nhân.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Bị tiểu nhân quyết tâm hãm hại, những con giáp sau hãy đề cao cảnh giác kẻo rước họa vào người, tán gia bạn sản lúc nào không hay.

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