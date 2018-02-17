Cảnh báo: 3 con giáp bị TIỂU NHÂN quấy phá, TAI ƯƠNG rình rập trong năm Mậu Tuất 2018

Tâm linh - Tử vi 17/02/2018 07:19

Bị tiểu nhân quyết tâm hãm hại, những con giáp sau hãy đề cao cảnh giác kẻo rước họa vào người, tán gia bạn sản lúc nào không hay.

Bước chân vào xuân Mậu Tuất 2018, những con giáp sau phải đề cao cảnh giác kẻo tiểu nhân quấy phá, tai họa đủ đường.

Cảnh báo: 3 con giáp bị TIỂU NHÂN quấy phá, TAI ƯƠNG rình rập trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Bị tiểu nhân quấy phá khiến năm Mậu Tuất 2018 của người tuổi Mão khá vất vả, khốn khó - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Là người thông minh, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến nên Mậu Tuất 2018 người tuổi Mão có rất nhiều may mắn chuyện tiền bạc, họ kiếm tiền dễ dàng, thăng tiến nhanh chóng. Nếu đầu tư kinh doanh, chắc chắn Mão sẽ thu về nguồn lợi nhuận kếch xù.

Tuy nhiên, vì quá thành công và may mắn nên không ít người ganh ghét, đố kỵ và tìm cách quấy phá Mão. Nếu có người vay tiền, mượn nợ Mão tuyệt đối phải từ chối kẻo mất cả chì lẫn chài lại rước họa thị phi vào người.

Cảnh báo: 3 con giáp bị TIỂU NHÂN quấy phá, TAI ƯƠNG rình rập trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 2
Đừng quá tin người, kẻ xấu luôn đóng vai người tốt để dễ tiếp cận con mồi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Vận trình của người tuổi Dần trong năm Mậu Tuất 2018 khá xấu. Dù làm việc chăm chỉ, siêng năng hơn người khác rất nhiều nhưng cuối cùng Dần lại bị tranh công đoạt lợi, lâm vào cảnh trắng tay. Sở dĩ kẻ xấu có cơ hội ra tay là do Dần quá cả nể, tin người nên kết cục phải nhận lấy thua thiệt về mình.

Tuy bị đồng nghiệp “chơi xỏ” khiến sự nghiệp của Dần giẫm chân tại chỗ nhưng may thay vận tài lộc của Dần lại không bị ảnh hưởng.  Nhờ mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, đối tác Dần luôn có sẵn quý nhân giúp đỡ mình mỗi khi khốn khó, vậy nên tiểu nhân dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là “ruồi muỗi” với con giáp này.

Cảnh báo: 3 con giáp bị TIỂU NHÂN quấy phá, TAI ƯƠNG rình rập trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 3
Tuất hãy rạch ròi chuyện tiền nong, đừng nhập nhằng kẻo nhận thua thiệt vào người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mậu Tuất 2018 chính là năm tuổi của người tuổi Tuất, vậy nên con giáp này khó tránh khỏi những tai ương, khó khăn. Để cải thiện bản mệnh, giải hạn cả năm Tuất hãy dứt khoát, thẳng thắn và không nhập nhằng trong những quyết định liên quan đến tiền bạc như đầu tư vốn hay cho mượn tiền.

Có thể kẻ lúc vay mượn tiền bạc của bạn đối phương luôn tỏ ra rất đáng thương, tội nghiệp nhưng thực tế họ chỉ cố than nghèo kể khổ để mong sau khi vay được sẽ chiếm đoạt tài sản của Tuất. Ngay cả với những đối tác lâu năm Tuất cũng nên rạch ròi về sổ sách, giấy tờ kẻo lâm vào cảnh bần cùng trong chốc lát.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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