Top con giáp TIỀN NHIỀU VÔ KỂ, đã GIÀU lại càng GIÀU HƠN trong năm Mậu Tuất 2018

Nhờ được bề trên thương yêu, ban phát phúc lành những con giáp sau sẽ có một năm Mậu Tuất của tiền đầy nhà, sung sướng, an nhàn không ai sánh bằng.

Nếu có ý định thay đổi công việc, Mùi nên suy nghĩ cẩn thận, đừng đứng núi này trông núi nọ kẻo lâm vào cảnh trắng tay. Mùi rất thích hợp với việc kinh doanh, thời trang và nghệ thuật vậy nên chỉ cần quyết tâm theo đuổi đam mê bạn ắt nhận được phúc đáp.

Không chỉ năm Đinh Dậu vừa qua, bước vào năm Mậu Tuất vận số của Mùi càng thêm vượng, họ gặp được vô số vận may bất ngờ trong tài chính, tình duyên. Mùi hãy tận dụng triệt để cơ hội ở những tháng đầu năm, chỉ cần “đầu xuôi đuôi lọt” thì những tháng sau của năm nay bạn chỉ việc ngồi rung đùi hốt bạc.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu may mắn cả tài chính, công danh và tình duyên trong năm Mậu Tuất 2018. Con giáp này sẽ thăng quan tiến chức, thu nhập tăng bội phần và có được một nửa yêu thương chân thành. Dậu hãy học cách trân trọng những gì mình đang có, bởi bạn chính là ước mơ của rất nhiều người.

Tháng 7 âm lịch, Dậu hãy chăm làm việc thiện, giúp đỡ và sẻ chia với những mảnh đời khó khăn sẽ giúp bạn tích thêm công đức. Nhờ vậy, hậu vận của Dậu càng về già càng vượng phát, an khang.

Dần chỉ cần 'giữ mồm giữ miệng' tránh xa họa thị phi thì may mắn tự khắc đến bên bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Nhờ được quý nhân thương yêu, chiều chuộng Dần nhanh chóng đạt được thành công khi còn khá trẻ. Tuy nhiên, ngoài việc được bề trên ưu ái Dần còn có cả sự thông minh, khôn khéo và quyết đoán trong công việc.

Năm 2018, Dần chỉ cần chú ý họa thị phi, đừng tranh cãi hay đôi co với ai, cũng đừng chia bè chia phái kẻo rước họa vào người. Dần hãy cứ chan hòa, dễ mến và quan tâm người khác như bạn vốn đã như thế để phát huy vận tốt.

Tuổi Sửu

Vận tài lộc, công danh của Sửu trong năm Mậu Tuất rất tốt, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, thậm chí đổi đời trong nay mai. Chưa kể, công việc thuận lợi, khéo léo khiêm nhường giúp Sửu được rất nhiều quý nhân giúp đỡ tận tình mỗi khi gặp khốn khó, nguy nan.

Nếu đã có gia đình, Sửu hãy chuẩn bị tinh thần chào đón thành viên mới, nếu đang độc thân Sửu hãy mừng thầm bởi nhân duyên của bạn đang đến rất gần.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.