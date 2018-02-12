Top con giáp LẮM TIỀN NHIỀU CỦA, GIÀU SANG TỘT ĐỈNH trong năm Mậu Tuất 2018

Nhờ sống phúc đức, chân thành những con giáp sau được Thần Phật cưng chiều, thương yêu nên may mắn ngút trời, lắm tiền nhiều của không ai sánh bằng trong năm Mậu Tuất 2018.

Trong năm Mậu Tuất 2018, Tỵ chỉ cần cư xử khôn khéo, không chấp nhặt tiểu nhân và cống hiến hết mình cho công việc thì sẽ gặt hái vô số thành công. Tỵ chớ dựa dẫm vào ai, cũng đừng mong nương nhờ ai bởi số phận đã định đoạt bạn phải tự mình lập thân mới mong bền vững.

Không chỉ công việc mà ngay cả tình duyên của người tuổi Tỵ cũng đỏ như son, giúp họ có được ý trung nhân tâm đầu ý hợp, hạnh phúc nồng nàn. Sự nghiệp của Tỵ sẽ có bước tiến vượt bậc, tiền đổ vào túi ào ào như thác và thăng quan tiến chức ầm ầm.

Tuổi Tý

Dù là đàn ông hay phụ nữ, người tuổi Tý rất giỏi việc kiểm soát chi tiêu, cân bằng tài chính. Họ có mắt nhìn người, biết phân biệt đâu là người tốt kẻ xấu để trao gửi tin yêu. Ngoài ra, nhờ nhìn xa trông rộng Tý luôn biết nắm bắt cơ hội, đi tắt đón đầu nên kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Bước sang năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Tý đầu tư đâu thắng đó, may mắn thành công ngoài mong đợi. Nếu kinh doanh bất động sản, Tý càng dễ trở thành đại gia hơn.

Hợi hãy yên tâm, ông trời tự có an bài, bạn cứ nỗ lực làm giàu tiền tự khắc chảy vào túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Năm 2017 vừa qua người tuổi Hợi gặp không ít gian nan, thử thách trong công việc. Họ cống hiến hết mình nhưng lại bị người khác “chơi xỏ” cướp công, chăm chỉ siêng năng nhưng lại không được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, Mậu Tuất 2018 sẽ mở ra cho Hợi con đường tươi sáng phía trước, giúp Hợi đòi lại công bằng.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, Hợi sẽ có cơ hội thăng tiến vượt bậc, kẻ xấu muốn ám hại bạn sẽ phải trả giá cho hành vi sai trái của mình. Hợi chỉ việc hăng say làm việc, lộc lá bạn xứng đáng nhận được đã có ông trời sắp đặt.

Tuổi Ngọ

Xuân Mậu Tuất 2018, vận thế tam hợp sẽ giúp cuộc đời Ngọ như nở hoa, phát tài phát lộc, may mắn ngập nhà. Nguồn thu nhập của Ngọ sẽ được cải thiện đáng kể, nếu kinh doanh sẽ một vốn bốn lời, sang giàu tột bậc.

Nếu làm ăn buôn bán, Ngọ hãy hợp tác với người tuổi Tuất, Dần để vận mệnh thêm vượng. Nửa đầu năm chỉ là những vận may nhỏ, bước sang nửa cuối năm chính Ngọ cũng sẽ bất ngờ với những may mắn mà mình có được.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.