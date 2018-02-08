Top con giáp làm đâu thắng đó, TIỀN NHIỀU không xuể trong tháng 3/2018

Nhờ được phúc lộc trời cho, 3 con giáp sau sẽ tha hồ hưởng vinh hoa phú quý, làm gì cũng thuận lợi hanh thông.

Nhờ có quý nhân giúp đỡ, dù bị tiểu nhân quấy phá, đối thủ ganh ghét hãm hại công việc kinh doanh của Tý vẫn suôn sẻ, trót lọt ngoài mong đợi. Nếu có cơ hội phát triển ở vùng đất mới, Tý đừng ngần ngại mà hãy thử sức bởi đây chính là cơ hội giúp bạn thăng tiến như diều gặp gió.

Thay vì chần chừ xem có nên kinh doanh hay không Tý hãy bắt tay vào thực hiện kế hoạch của mình ngay. Tháng 3 chính là thời điểm vàng trong năm 2018 giúp Tý khai trương hồng phát, làm ăn thuận lợi nhất. Chưa kể, nếu trước đó con giáp này có cho ai vay mượn nợ khó đòi thì trong tháng này Tý cũng dễ dàng lấy lại được tiền bạc của mình.

Thành công đến với Thìn quá dễ dàng khiến con giáp này dễ tự phụ, ỷ lại và hống hách - Ảnh minh họa: Ineternet

Tuổi Thìn

Tử vi của người tuổi Thìn khá vượng, may mắn, an nhàn và có nhiều tiền trong tháng 3 này. Công việc thuận lợi, có cơ hội để Thìn thể hiện năng lực, khẳng định chính mình trước đồng nghiệp và cấp trên giúp Thìn thăng chức tăng lương vù vù.

Tuy nhiên, Thìn chớ vội tự đắc với những thành công trước mắt. “Đường dài mới biết ngựa hay”, thành tựu hiện tại chỉ là đòn bẩy để bạn vươn đến tầm cao mới, Thìn đừng cho phép mình hài lòng với hiện tại kẻo bị tụt hậu với thời đại.

Ngoài những may mắn trên, Thìn cần cẩn thận họa do sao Thái Tuế ám vận. Đừng quá tham lam, ích kỷ mà hãy biết sẻ chia, thấu hiểu để ai cũng yêu mến, trân trọng bạn.

Ngoài hầu bao rủng rỉnh, tình duyên của Thân cũng đỏ như son trong tháng 3/2018 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của người tuổi Thân khá sáng trong năm 2018, nhất là tháng 3 tới. Mọi dự định đang ấp ủ của Thân sẽ được như ý nguyện, mang lại cho họ cả tiền tài lẫn danh vọng. Nếu muốn phát huy tối đa vận may của mình Thân hãy mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực mình chưa bao giờ thử sức.

Tình duyên của người tuổi Thân sẽ hạnh phúc, nồng nàn và mang lại cho họ nhiều bất ngờ. Những người tuổi Thân “chăn đơn gối chiếc” sẽ sớm tìm được ý trung nhân, người đã có gia đình sẽ có dịp ôn lại tình yêu thời son rỗi bên chuyến du lịch xa cùng nhau.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.