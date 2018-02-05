Top con giáp ‘tiền đè chết người’,  lộc lá bủa vây trong năm Mậu Tuất 2018

Tâm linh - Tử vi 05/02/2018 15:20

Vận may ùn ùn kéo đến sẽ giúp những con giáp sau tha hồ hốt bạc, đếm mãi vẫn không hết tiền.

Bước sang năm Mậu Tuất, nhờ được bề trên nâng đỡ những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, đếm tiền xái tay.

Top con giáp ‘tiền đè chết người’,  lộc lá bủa vây trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 1
Bước vào năm Mậu Tuất 2018, người tuổi Hợi sẽ may mắn hơn người, đếm tiền mỏi tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sinh ra đã mang mệnh phú quý, họ không chỉ được bề trên nâng đỡ cưng chiều mà còn được quý nhân giúp đỡ hết lòng. Nhờ sống thiện lương, nhân hậu và khôn khéo trong cư xử Hợi càng có nhiều may mắn tài lộc.

Bước sang năm Mậu Tuất 2018, vận may của Hợi sẽ đỏ như son, tiền bạc chảy vào nhà ào ào như thác đổ giúp Hợi một bước lên mây. Nếu có ý định kinh doanh, buôn bán Hợi đừng chần chừ mà hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Hợi hãy tận dụng vận may hiếm có hiện tại để làm giàu, sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến vượt bậc.

Top con giáp ‘tiền đè chết người’,  lộc lá bủa vây trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 2
Thân hãy nỗ lực hết mình, thành quả nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có tầm nhìn xa trông rộng nên Thân có mắt nhìn người và biết chọn bạn mà chơi. Bạn bè thân thiết với Thân đều là những người tử tế, sống nghĩa tình và sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ khi khó khăn, vất vả.

Không chỉ biết tận dụng các mối quan hệ, Thân còn khéo léo trong công việc nên rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Được yêu quý, cất nhắc chốn công sở giúp thu nhập của Thân tăng nhanh đến chóng mặt. Mậu Tuất 2018 sự nghiệp của Thân sẽ có bước chuyển biến rõ nét, nếu không thăng chức cũng sẽ tăng lương.

Top con giáp ‘tiền đè chết người’,  lộc lá bủa vây trong năm Mậu Tuất 2018 - Ảnh 3
Dù không chủ đích làm giàu nhưng tiền tài cứ tự động chảy vào túi người tuổi Ngọ ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham thích khám phá, ưa phiêu lưu mạo hiểm nên Ngọ rất thích hợp với những công việc thiên về sáng tạo, nghệ thuật. Họ không thể phát huy được thế mạnh của mình nếu phải làm việc giờ hành chính chán ngắt, nguyên tắc.

Nếu năm Đinh Dậu 2017 Ngọ  không mấy may mắn chuyện công việc, tình cảm thì năm Mậu Tuất 2018 Ngọ sẽ đỏ vận đến không ngờ. Lộc lá từ trên trời rơi xuống giúp vận tài chính của Ngọ phất lên như diều gặp gió, dù chẳng có chủ đích kiếm tiền nhưng hầu bao Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh. Càng về cuối năm, thu nhập của Ngọ càng tăng cao, giúp họ tha hồ hưởng thụ mà chẳng ngại chuyện tiền nong.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp lộc lá rơi lộp độp trước cửa nhà , tiền xài thả ga trong năm Mậu Tuất 2018

3 con giáp lộc lá rơi lộp độp trước cửa nhà , tiền xài thả ga trong năm Mậu Tuất 2018

Nhờ tu tâm tích đức, ăn ở hiền lành những con giáp sau sẽ có năm 2018 đại phát tài, giàu sang may mắn tột đỉnh.

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