Bước sang năm Mậu Tuất 2018, vận may của Hợi sẽ đỏ như son, tiền bạc chảy vào nhà ào ào như thác đổ giúp Hợi một bước lên mây. Nếu có ý định kinh doanh, buôn bán Hợi đừng chần chừ mà hãy bắt tay vào thực hiện ngay. Hợi hãy tận dụng vận may hiếm có hiện tại để làm giàu, sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến vượt bậc.

Người tuổi Hợi sinh ra đã mang mệnh phú quý, họ không chỉ được bề trên nâng đỡ cưng chiều mà còn được quý nhân giúp đỡ hết lòng. Nhờ sống thiện lương, nhân hậu và khôn khéo trong cư xử Hợi càng có nhiều may mắn tài lộc.

Thân hãy nỗ lực hết mình, thành quả nhận được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Là con giáp thông minh, nhanh nhẹn và có tầm nhìn xa trông rộng nên Thân có mắt nhìn người và biết chọn bạn mà chơi. Bạn bè thân thiết với Thân đều là những người tử tế, sống nghĩa tình và sẵn sàng ra tay giúp đỡ họ khi khó khăn, vất vả.

Không chỉ biết tận dụng các mối quan hệ, Thân còn khéo léo trong công việc nên rất được lòng đồng nghiệp và cấp trên. Được yêu quý, cất nhắc chốn công sở giúp thu nhập của Thân tăng nhanh đến chóng mặt. Mậu Tuất 2018 sự nghiệp của Thân sẽ có bước chuyển biến rõ nét, nếu không thăng chức cũng sẽ tăng lương.

Dù không chủ đích làm giàu nhưng tiền tài cứ tự động chảy vào túi người tuổi Ngọ ào ào như thác đổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ham thích khám phá, ưa phiêu lưu mạo hiểm nên Ngọ rất thích hợp với những công việc thiên về sáng tạo, nghệ thuật. Họ không thể phát huy được thế mạnh của mình nếu phải làm việc giờ hành chính chán ngắt, nguyên tắc.

Nếu năm Đinh Dậu 2017 Ngọ không mấy may mắn chuyện công việc, tình cảm thì năm Mậu Tuất 2018 Ngọ sẽ đỏ vận đến không ngờ. Lộc lá từ trên trời rơi xuống giúp vận tài chính của Ngọ phất lên như diều gặp gió, dù chẳng có chủ đích kiếm tiền nhưng hầu bao Ngọ lúc nào cũng rủng rỉnh. Càng về cuối năm, thu nhập của Ngọ càng tăng cao, giúp họ tha hồ hưởng thụ mà chẳng ngại chuyện tiền nong.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.