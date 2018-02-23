Top con giáp có mệnh phú quý, hiện tại càng khổ cực bao nhiêu về già càng sung sướng bấy nhiêu

Tâm linh - Tử vi 23/02/2018 10:00

Dù hiện tại có nghèo mạt rệp thì hậu vận những con giáp sau sẽ đổi đời thành công, trở thành đại gia với tiền chất đầy nhà, ai cũng nghe danh.

Càng khổ cực, những con giáp sau càng được Thần Tài ưu ái, quý nhân nâng đỡ ban cho hậu vận sung túc đủ đầy, hạnh phúc viên mãn.

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Càng về hậu vận cuộc đời của Dần càng sung túc, đủ đầy, giàu có hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi dần trước 30 lận đận cả công việc lẫn tình duyên. Họ chăm chỉ, siêng năng thế nhưng lại bị người khác “nẫng tay trên” công sức mình đã bỏ ra. Với tình yêu, dù đã dốc cạn tâm can để thương yêu đối phương nhưng những gì họ nhận lại chỉ là cay đắng, tủi hờn của sự phản bội.

Tuy nhiên, nhờ sự mạnh mẽ, cá tính Dần không hề đầu hàng số phận, buông xuôi đời mình. Con giáp này dần học được cách cân bằng cuộc sống, khôn ngoan trong cư xử và vươn lên làm giàu. Sau 40 tuổi, dù là đàn ông hay phụ nữ Dần cũng sở hữu khối tài sản khổng lồ với biệt thự nguy nga, siêu xe chật gara.

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Nhờ sự kiên trì, chăm chỉ Tỵ dễ dàng đạt được thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những vất vả, khổ cực thời trẻ chính là nguồn động lực giúp Tỵ vượt qua mọi nghịch cảnh và nỗ lực từng ngày. Nếu những con giáp khác nhờ ăn may số phận mà giàu có thì Tỵ lại là tấm gương của sự bền bỉ, miệt mài làm giàu.

Tuy vẻ ngoài cứng rắn, bất cần thế nhưng ẩn sâu trong Tỵ là một trái tim ấm áp, biết sẻ chia. Họ rộng lượng với những mảnh đời khốn khó, bao dung với những lỗi lầm và chẳng bao giờ có ác ý với ai. Chính sự ung dung, khoan thai ấy giúp Tỵ được rất nhiều người quý mến, thương yêu và tạo điều kiện giúp đỡ họ. Tỵ hãy yên tâm, hậu vận của bạn sẽ được sống cảnh nệm ấm chăn êm, sung sướng, an nhàn bên con cháu ngoan ngoãn, thành đạt.

Top con giáp có mệnh phú quý, hiện tại càng khổ cực bao nhiêu về già càng sung sướng bấy nhiêu - Ảnh 3
Dù thành công đến muộn, thế nhưng thành công ấy rất xứng đáng để Thân nỗ lực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân tinh anh, khôn khéo và biết cách làm chủ đời mình. Thế nhưng, may mắn lại không mỉm cười với con giáp này, khiến họ phải trải qua rất nhiều thất bại ê chề, thậm chí lâm vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, Thân đủ mạnh mẽ để không chấp nhận thực tại, con giáp này quyết tâm khẳng định năng lực của chính mình, khẳng định rằng họ sẽ không già đi trong nghèo khó và họ sẽ làm được.

Những lam lũ, nhọc nhằn của Thân sẽ được đền đáp xứng đáng bằng thành công trong sự nghiệp, tiền đầy két, gia đình ấm êm. Càng về già, phúc lộc Thân nhận được càng nhiều, giúp họ luôn khỏe mạnh, bình an và cả đời hạnh phúc.

Tuy nhiên, Thân chớ dại hùn hạp làm ăn với người tuổi Dần – Tỵ - Hợi, bởi họ là những người thuộc tứ hành xung với bạn. Dây dưa với họ sẽ khiến bạn thiệt thân, đánh mất cơ nghiệp chỉ trong tích tắc.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top con giáp sau 30 không ai giàu bằng, tiền chất đầy nhà, công thành danh toại

Top con giáp sau 30 không ai giàu bằng, tiền chất đầy nhà, công thành danh toại

Dù đang nghèo “mạt rệp”, chỉ cần bước sang tuổi 30 những con giáp sau sẽ vàng đeo đầy người, tiền chất đầy nhà, công danh sự nghiệp phát triển vượt bậc.

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