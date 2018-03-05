Top con giáp đếm tiền mỏi tay, vận may gõ cửa tới tấp trong 3 tháng tới

Vận mệnh của những con giáp sau trong 3 tháng tới chỉ đầy ắp may mắn, tiền tài đại phát, làm đâu thắng đó khiến ai cũng phát hờn.

Trong 3 tháng tới, nhờ vận trình thay đổi cộng thêm may mắn trời cho vạn sự của Sửu sẽ như ý, làm đâu thắng đó. Họ sẽ có cơ hội kiếm được số tiền khá lớn, thậm chí thăng quan tiến chức. Tuy nhiên, nếu muốn số mệnh của mình thêm tốt đẹp, hoàn mỹ Sửu hãy học cách kiểm soát sự nóng nảy, dễ mất bình tĩnh của mình.

Dù là nam hay nữ thì người tuổi Sửu vẫn luôn chăm chỉ, trách nhiệm và cầu toàn trong lối sống, công việc. Họ luôn suy tính cẩn thận trước mỗi quyết định, hành động để mọi thứ phải thật hoàn hảo, tốt đẹp. Đừng ai mong Sửu trở nên xấu tính hay tranh quyền đoạt lợi với ai, sự lương thiện chính là mấu chốt giúp họ có được vô vàn may mắn trong đời.

Hãy cứ nỗ lực hết mình, rồi bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài sức tưởng tượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ có quý nhân phù trợ, Thần Phật thương yêu người tuổi Tỵ sẽ có những tháng mới thành công, rực rỡ khiến ai cũng phải ganh tỵ. Nếu có cơ hội đến với mình, Tỵ đừng chần chừ mà hãy nắm bắt ngay nếu không sẽ bỏ lỡ vận may hiếm có khó tìm của mình.

Dù khó khăn đến đâu, chỉ cần kiên trì, nỗ lực Tỵ sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra. Ngược lại, nếu muốn “đi đường tắt” cậy nhờ người khác hay dựa dẫm thì trước sau bạn cũng phải nhận lấy “trái đắng”.

Thân hãy mạnh mẽ đối phó với kẻ xấu chuyên rình rập hãm hại mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Năm 2018 là một năm tốt lành, may mắn với người tuổi Thân. Không chỉ tiền vào như nước, công danh rạng rỡ, vận tình duyên của Thân cũng đỏ chót. Trong 3 tháng tới, Thân sẽ làm ăn vượng phát, lộc lá đầy nhà. Nếu đang độc thân, bạn sẽ có được mối nhân duyên tiền định, là người sẽ cũng Thân gầy dựng hạnh phúc. Nếu đã lập gia đình, Thân và bạn đời sẽ có những tháng ngày nồng nàn, ấm êm khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Người tuổi Thân vì khôn ngoan, lanh lợi nên thành công đến với họ khá dễ dàng. Chính vì thế, Thân dễ dàng bị người khác ghen ghét, “đâm thọc” mà phá hoại công việc của mình. Nếu muốn mọi việc êm đẹp Thân chớ dại nhún nhường mà phải cương quyết, mạnh mẽ để kẻ xấu không dám lấn tới.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.