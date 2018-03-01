Top con giáp lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong ba tháng tới

Tâm linh - Tử vi 01/03/2018 22:22

Trong ba tháng tới, những con giáp sau sẽ tha hồ hốt bạc, nằm ngửa mà ăn khiến ai cũng ganh tỵ bội phần.

Nhờ được Thần Phật thương yêu, quý nhân giúp sức những con giáp sau sẽ thịnh vượng, thành công, kiếm tiền dễ như trở bàn tay trong ba tháng tới.

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Vận may của Tỵ trong ba tháng tới sẽ khiến họ trở nên giàu có, phát tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ thông minh, khôn khéo nên làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, dù khó khăn đến mấy cũng có quý nhân sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Bước vào tháng 3/2018 vận số của Tỵ càng thêm vượng, bế tắc trong công việc được giải quyết suôn sẻ, mâu thuẫn lứa đôi được hóa giải triệt để giúp họ có cuộc sống như ý với tiền bạc đủ đầy, tình duyên phơi phới.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2018, Tỵ hãy dốc lòng làm việc, phấn đấu không ngừng rồi bạn sẽ gặt hái được thành công ngoài mong đợi.

Top con giáp lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong ba tháng tới - Ảnh 2
Thế tam hợp cộng thêm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại vinh hoa phú quý, cuộc sống an nhàn cho Ngọ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thế tam hợp trong năm Mậu Tuất 2018 giúp người tuổi Ngọ làm ăn dễ dàng, với nhiều hứa hẹn phía trước. Nếu đầu tư kinh doanh, Ngọ hãy nghĩ ngay đến đối tác tuổi Dần và Tuất, họ sẽ như ngôi sao may mắn giúp bạn gặt hái thành công, tiền tài như thác đổ.

Không chỉ may mắn 3 tháng tới, những tháng cuối năm Ngọ sẽ được cấp trên cất nhắc, thăng quan tiến chức là chuyện hiển nhiên. Nếu đang muốn yên bề gia thất, bạn đừng bỏ lỡ đối tượng đang hẹn hò bởi đó chính là mối lương duyên tiền định.

Top con giáp lộc lá đầy nhà, tiền xài thả ga trong ba tháng tới - Ảnh 3
Chỉ cần nỗ lực hết mình, kiên trì vượt khó thành công tự khắc gõ cửa nhà Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là đàn ông hay phụ nữ, nếu sinh vào năm Tuất đều là người trách nhiệm, giữ chữ tín và không bao giờ hãm hại hay lợi dụng ai. Họ sống chan hòa, luôn quan tâm, chia sẻ với những người khốn khó hơn mình mà không hề nghĩ thiệt hơn. Chính lối sống ấy giúp Tuất được lòng tất thảy mọi người, ai cũng mến thương và trân trọng họ.

Mậu Tuất 2018, dù là năm tuổi nhưng Tuất vẫn may mắn, bình an và có bước tiến nhảy vọt trong sự nghiệp. Chỉ cần nắm lấy cơ hội, cống hiến hết mình thì trời cao tự có an bài.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ được phúc lộc trời cho, nửa cuối năm Mậu Tuất 2018 những con giáp sau sẽ đếm tiền xái tay, thành công rực rỡ.

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