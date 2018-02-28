Vận may hiếm có sẽ giúp thu nhập của những con giáp sau tăng đột biến, việc mua nhà, tậu xe sẽ dễ dàng như trở bàn tay.

Năm Mậu Tuất 2018, Hợi sẽ gặp vô số vận may, không chỉ kiếm tiền dễ dàng như trở bàn tay, Hợi còn có cơ hội thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Nửa cuối năm 2018, vận trình của Hợi càng may mắn bội phần, tốt nhất bạn hãy chuẩn bị két sắt để trữ tiền.

Người tuổi Hợi, nhất là phụ nữ tuổi Hợi từ khi sinh ra đã mang phúc khí trên người. Không chỉ khéo léo, biết vun vén họ còn có đầu óc kinh doanh, quản lý tài chính khoa học. Dù gặp phải bất trắc, khó khăn Hợi cũng dễ dàng vượt qua, chiến thắng số phận.

Mão hãy yên tâm, sự giàu có, sung túc sẽ tự gõ cửa nhà bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp tốt bụng, vị tha và luôn biết cách cư xử với người khác. Mão sẽ không vì lợi ích của mình mà chà đạp lên người khác, càng không vụ lợi để người khác gánh lấy thua thiệt. Chính những đức tính tốt đẹp ấy giúp Mão được bề trên nâng đỡ, Thần tài cưng chiều, ban phúc ban lộc.

Chỉ cần chí thú làm ăn, giữ được sự thiện lương như vốn dĩ chắc chắn Mão sẽ tha hồ đếm tiền, cuộc đời sung sướng, an nhàn không ai sánh bằng. Mão hãy yên tâm, dù hiện tại đang cực khổ đến mấy chỉ cần bước sang tháng 3/2018 vận số của bạn sẽ thay đổi hoàn toàn, việc mua nhà, tậu xe là việc dễ dàng đạt được.

Năm tuổi không hề ảnh hưởng đến vận may Tuất được trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dù là năm tuổi nhưng Tuất không hề bị xui xẻo ám vận như người khác vẫn nghĩ. Nhờ tinh thần trách nhiệm, sự cầu tiến và chăm chỉ Tuất luôn được đồng nghiệp nể trọng, cấp trên nâng đỡ và tạo mọi điều kiện để họ phát huy năng lực của mình.

Mậu Tuất 2018, người tuổi Tuất làm gì cũng thuận lợi thành công, sự nghiệp thăng tiến như diều gặp gió, thu nhập tăng gấp 10 lần. Nửa cuối năm nay, Tuất sẽ có bước tiến đột phá, nguồn thu bất ngờ giúp họ thực hiện được ước mơ, hoài bão bấy lâu nay ấp ủ.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.