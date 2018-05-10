Phụ nữ khi yêu thường mù quáng tin vào tất cả những lời đàn ông nói. May thay, phụ nữ còn có giác quan thứ sáu để có thể ngờ vực, cảm thấy bất an trước những điều vô lí nơi chồng mình. Sau đây là cách đàn bà cao tay trị chồng ngoại tình khiến ai cũng vỗ tay thán phục, chị em hãy để dành khi cần có thể mang ra áp dụng ngay.

Chỉ khi “nói có sách, mách có chứng” bạn mới khiến chồng hết đường chối cãi và cúi đầy thừa nhận hành vi của mình. Nếu chỉ nghi ngờ nhưng không có gì để “vạch mặt” mà đã nói với chồng về những ngờ vực của mình anh ấy sẽ lớn tiếng mắng bạn ghen bóng ghen gió và tự cho rằng mình vô tội.

Đàn ông khi ngoại tình ắt đã lường trước nguy cơ bị vợ phát hiện, họ đã cố sức che giấu mọi thông tin, dấu vết có thể vạch trần tội lỗi của mình. Vậy nên, nếu phát giác việc chồng bội bạc người vợ khôn sẽ im hơi lặng tiếng, giả vờ như không biết gì để dành thời gian tìm chứng cứ.

Khi chồng ngoại tình, đàn bà khôn sẽ biến đau thương thành hành động, sẽ khiến chồng nể, nhân tình sợ bằng sự thông minh của mình - Ảnh minh họa: Internet

2. Giữ bình tĩnh

Dẫu biết việc chồng mình lên giường với đàn bà khác, đạp đổ tình yêu đã được vun đắp bấy lâu nay khiến mọi đàn bà đều đau lòng, suy sụp. Thế nhưng, chị em đừng vì mất bình tĩnh mà làm những điều dại dột như bỏ về nhà mẹ ruột, đòi ly hôn ngay lập tức hay lên facebook “bóc phốt” chồng với bàn dân thiên hạ.

Phụ nữ khôn ngoan sẽ cố gắng gạt đi nước mắt, giữ cho mình bình thản để có sức đương đầu với thực tại, với tương lai phía trước. Họ sẽ khéo léo kéo chồng về nhà, bên mâm cơm gia đình nếu anh ấy vẫn còn muốn quay đầu. Hoặc, nàng sẽ bình thản chấm dứt cuộc hôn nhân bất hạnh sau khi tất cả những nỗ lực hàn gắn đều không hiệu quả.

Hãy hiểu rõ về tình địch, đây là cách giúp bạn hiểu rõ 'khẩu vị' của chồng mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Biết rõ về tình địch

Nếu nói đàn bà khôn không thèm biết về danh tính của tình địch thì bạn đã nhầm. Thực chất biết mọi thông tin về người thứ ba dư thừa kia chính là cách để đàn bà khôn đưa ra những quyết định sáng suốt nhất cho mình.

Người xưa có câu “biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” quả không sai. Nhân tình kia có thể không sợ bị vợ của bồ đánh ghen nhưng rất sợ bố mẹ, gia đình, bạn bè hay người quen biết mình giật chồng người khác. Chỉ cần dùng “đòn tâm lý” vợ khôn chẳng cần đánh ghen nhân tình cũng xin được chấm dứt mối quan hệ ngang trái này ngay.

Đừng đánh ghen, bởi như thể chỉ khiến bạn trở nên tầm thường trong mắt người khác - Ảnh minh họa: Internet

4. Không đánh ghen

Đàn bà đang tâm giật chồng người khác có thừa trơ tráo, thủ đoạn để khiến tình cảm vợ chồng bạn thêm rối rắm, căng thẳng. Là vợ, bạn cần có sự tự tin nhất định trươc nhân tình, hãy luôn đặt mình ở vị thế mình là vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận của chồng. Bạn không tranh giành đàn ông, cũng không bi lụy để giữ chân một người đàn ông. Đơn giản rằng, đàn bà làm nhân tình của đàn ông có vợ muôn đời là sai.

5. Không nhắc lại quá khứ

Nếu sau khi trải qua những sóng gió hôn nhân, vợ chồng bạn vẫn muốn dành cho nhau cơ hội để hàn gắn tình cảm thì điều đầu tiên phụ nữ phải làm là không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Hãy để quá khứ ngủ yên, để những sai lầm kia lắng sâu nơi tiềm thức, để chồng bạn còn có lòng tự tôn để làm lại từ đầu.