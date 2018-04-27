Đàn ông ngoại tình có năm bảy dạng, chỉ cần biết rõ chồng mình thuộc dạng nào bạn sẽ không bao giờ phải hối hận về quyết định thứ tha hay li hôn mà mình đưa ra.

Chính vì thế, người chồng này ngoại tình với đàn bà khác, tìm kiếm một người có thể làm vợ của mình trong tương lai. Khi đã chắc chắn với đối phương, tính toán cẩn thận đường đi nước bước họ sẽ về chia tay người vợ hiện tại ngay lập tức để được đường đường chính chính chung sống với nhân tình. Khi bị bạn phát hiện, chắc chắn chàng không xin lỗi, không ân hận, càng không ra sức níu kéo. Bởi hơn ai hết, anh ta là người mong muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Kiểu ngoại tình này đến từ người đàn ông đã cạn tình cạn nghĩa, họ không còn chút tình yêu nào dành cho vợ, thậm chí chán ngán. Thực chất, kiểu chồng này vẫn tiếp tục chung sống vói bạn là bởi anh ấy không biết phải nói thế nào cho bạn hiểu, nên mở lời ra sao, thậm chí là do anh ta sợ sau khi li hôn sẽ không ai cung phụng mình.

Đàn ông hám của lạ mà ngoại tình có thể dễ dàng chấm dứt với bồ nhí nhưng rất dễ 'ngựa quen đường cũ' - Ảnh minh họa: Internet

2. Tìm kiếm sự mới lạ

Nếu vẫn đang không biết tại sao vợ chồng hạnh phúc, yêu thương nhau nhưng chồng vẫn đi ngoại tình thì hám của lạ chính là câu trả lời dành cho bạn. Không ít đàn ông thừa nhận rằng, dẫu vẫn yêu vợ, vẫn không muốn đánh đổi gia đình nhưng việc cả đời chỉ được “chung chăn gối” với một người đàn bà khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán.

Vì chán nên đàn ông khao khát tìm kiếm sự mới lạ, hào hứng và kích thích ở đàn bà khác. Ở đó, họ được cuồng si hoang dại yêu như thuở đôi mươi, được thỏa mãn nhu cầu tình dục và được rót mật vào tai. Đây chính là kiểu ngoại tình khiến đàn ông có vợ một khi đã nếm thử sẽ không thể nào dứt ra được. Dù miệng họ van nài được thứ tha nhưng chân vẫn tìm đến giường của bồ nhí.

3. Vợ chồng không hòa hợp

Là vợ, ắt hẳn bạn đã cảm nhận được những rạn nứt, đổi thay trong mối quan hệ của cả hai vợ chồng. Những bất hòa, xung đột nếu không giải quyết triệt để sẽ chất chứa mãi trong lòng. Lâu dần, những uẩn ức ấy sẽ lấn át tình yêu chồng dành cho vợ. Lúc này, đàn ông cô đơn trong chính ngôi nhà của họ. Chàng nảy sinh mong muốn có người chịu lắng nghe, chia sẻ với mình những buồn bực.

Khi nhận thấy những bất ổn trong hôn nhân, bạn hãy thẳng thắn trao đổi với chồng trước khi quá muộn - Ảnh minh họa: Internet

Lúc này đây, chỉ cần một người phụ nữ dịu dàng, tâm lí xuất hiện đàn ông sẽ ngay lập tức rơi vào cám dỗ. Họ như được yêu thương, quan tâm như thuở tìm hiểu cô nàng thời phổ thông mà mình thầm thương trộm nhớ. Lúc này, nếu vợ không tinh ý nhận ra những đổi khác nơi chồng thì nguy cơ hôn nhân đổ vỡ sẽ rất cao.

4. Bản chất lăng nhăng

Đàn ông ngoại tình, nếu chỉ vì yếu lòng trước những cám dỗ mà phạm sai lầm có thể thứ tha. Thế nhưng, một khi chồng đã hết lần này đến lần khác phản bội mình chị em đừng cố gắng đặt lòng tin nơi họ nữa. Bởi trước khi bị vợ phát hiện, chắc chắn những người chồng lăng nhăng đã năm lần bảy lượt lên giường với đàn bà khác.

Dẫu cho bây giờ có ăn năn, hối hận đến mấy thì chẳng bao lâu sau chồng bạn vẫn sẽ “ngựa quen đường cũ”, lại khiến bạn đớn đau thêm lần nữa mà thôi.