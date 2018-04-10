Sự thật không ai ngờ về đàn ông ngoại tình, chị em đọc đến đâu gật đầu đến đấy

Phụ nữ yêu 10/04/2018 16:59

Chẳng đàn ông nào nghĩ rằng mình sẽ ngoại tình, sẽ phản bội vợ con cho đến khi họ không thể cưỡng lại trước cám dỗ đến từ đàn bà khác mà buông xuôi...

Khi đã chất chứa hình bóng đàn bà khác trong lòng, bạn đừng mong đàn ông có thể giả vờ đối xử tử tế với vợ con, cũng đừng mong sau khi quay đầu họ sẽ trở lại như ngày đầu. Nếu vẫn đang thắc mắc tại sao đàn ông thừa biết sẽ đánh mất gia đình nhưng vẫn đâm đầu đi ngoại tình chị em hãy đọc thật kỹ bài viết này.

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'Không hạnh phúc' chỉ là cái cớ, thực chất rất nhiều đàn ông ngoại tình chỉ vì ham muốn xác thân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình vì nhu cầu tình dục

Rất nhiều người chồng ngoại tình thừa nhận rằng, họ vẫn rất yêu thương vợ mình nhưng  vì vợ chồng không hòa hợp chuyện gối chăn khiến đàn ông thay lòng. Họ sẽ âm thầm tìm kiếm bạn tình, tìm kiếm một người phụ nữ giúp họ thỏa mãn nhu cầu tình dục và có thể gầy dựng một mối quan hệ ngoài luồng lâu dài. Chỉ đến khi bị vợ “lật tẩy” đàn ông mới tìm cách “cai nghiện”.

Thế nhưng, nếu vợ chồng không thẳng thắn trò chuyện với nhau về những khúc mắc trong đời sống gối chăn thì dù có chấm dứt với đàn bà này đàn ông sẽ lại nhanh chóng “ngựa quen đường cũ” với đàn bà khác.

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Bản chất của đàn ông bội bạc hiện lên rõ nét nhất khi họ kể xấu vợ với người tình - Ảnh minh họa: Internet

Luôn chê bai vợ, than thở về hôn nhân với người tình

Tất nhiên, nếu đang có cuộc hôn nhân ấm êm hạnh phúc chẳng đàn ông nào lại đi ngoại tình. Bởi khi ấy, họ đang bận chăm sóc vợ, yêu chiều con và tận hưởng những tháng ngày vui vẻ bên gia đình. Khi “thả thính” đàn bà khác, đàn ông luôn than khổ để nhận lấy sự thương hại từ đàn bà khác.

Chính từ sự thương xót, cảm thông ấy mà vô vàn đàn bà đã “sập bẫy” đàn ông có vợ, bắt đầu bước chân vào mối quan hệ trong bóng tối với biết bao dằn vặt, ê chề.

Sự thật không ai ngờ về đàn ông ngoại tình, chị em đọc đến đâu gật đầu đến đấy - Ảnh 3
Hiện tại đàn ông có thể vì bạn mà bỏ bê vợ, nhưng tất nhiên tương lai họ có thể đá bạn ra khỏi đời mình để kiếm tìm nhân tình khác - Ảnh minh họa: Internet

Luôn vô trách nhiệm

Ngay từ khi yêu đàn bà nên cân nhắc thật kỹ xem đối phương có phải là người sống trách nhiệm, tử tế hay không. Nếu chàng luôn đổ lỗi cho người khác khi mình phạm sai lầm, luôn làm ngơ khi người khác chỉ ra khuyết điểm của mình thì bạn hãy tránh xa người đàn ông ấy. Anh ta hoàn toàn không xứng đáng với bạn.

Nếu sống có trách nhiệm anh ta đã không đạp đổ tất cả tình cảm đã vun đắp với vợ bấy lâu nay, đã không để vợ rơi nước mắt hàng đêm chỉ vì mình thay lòng đổi dạ.

Thiếu bản lĩnh

Nếu đủ bản lĩnh đàn ông đã dũng cảm chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc, cho cả họ và vợ có cơ hội tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Thế nên, những đàn ông lừa dối vợ để lên giường với đàn bà khác chắc chắn là người nhu nhược, thiếu bản lĩnh.

Tất nhiên, chẳng đàn ông nào tự nhận điều ấy nhưng những gì họ làm đã vô tình nói lên tất thảy. 

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