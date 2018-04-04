Này người thứ ba, em có thực sự hạnh phúc khi cướp đàn ông từ tay đàn bà khác

Phụ nữ yêu 04/04/2018 14:33

Này người thứ ba, em có thực sự hạnh phúc khi mang danh cướp chồng người, khi mình chỉ là sự lựa chọn thứ hai của đàn ông.

Là đàn bà, ai cũng muốn mình là lựa chọn đầu tiên và duy nhất của đàn ông. Thế nên, khi cướp chồng người , khi là sự lựa chọn thứ hai của đàn ông liệu em có hạnh phúc? Đàn bà đừng dùng tình yêu để tự lừa dối chính mình, bởi hơn ai khác bạn là người hiểu rõ rằng mình đang chen chân vào gia đình người khác, dù gia đình ấy có gần đổ vỡ chăng nữa.

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Là người thứ ba, là người đàn bà trong bóng tối sẽ cướp đi của bạn cả thanh xuân ngời ngợi và cả hạnh phúc miên man - Ảnh minh họa: Internet

Dưới đây là những lý giải vì sao đàn bà đừng dại dột biến mình làm người thứ ba, không đáng đâu:

Lòng tự trọng bị tổn thương

Đàn bà danh giá nhất là khi được đàn ông theo đuổi, khi ấy đàn bà được cưng chiều, chăm sóc và yêu thương nhất mực. Và tất nhiên, đàn bà nào cũng mong khoe người đàn ông của mình trước thiên hạ với lòng tự hào hạnh phúc.

Đáng thương thay, đàn bà chấp nhận làm người thứ ba nào dám đưa tình yêu kia ra ánh sáng. Họ sợ bị người khác phát hiện, bị mang tiếng, bị vợ của người tình đánh ghen và hơn hết họ sợ lòng tự trọng bị tổn thương và miệng đời cay nghiệt. Niềm đau ấy sẽ khiến trái tim đàn bà rệu rã đến mức chẳng buồn đau nào bì được, khốn khó và ê chề vô vàn.

Này người thứ ba, em có thực sự hạnh phúc khi cướp đàn ông từ tay đàn bà khác - Ảnh 2
Khi chen chân vào vợ chồng người khác thì về lý về tình bạn đều sai, sai quá sai - Ảnh minh họa: Internet

Mãi là người có lỗi

Đàn bà đừng tự ru ngủ mình nữa, đừng cho rằng vì yêu bạn nên đàn ông mới nói dối vợ con để bắt đầu mối quan hệ hiện tại. Đơn giản là bởi, một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ làm đau người đàn bà mình từng yêu, khiến người đàn bà mình đang yêu tổn thương và phải sống trong bóng tối.

Đàn bà biết không, ngay từ khi bước chân vào mối quan hệ ngoài luồng, ngay từ khi tin vào lời “anh yêu em, rồi anh sẽ ly hôn để em được đường đường chính chính là vợ anh” thì bạn đã sai rồi.

Này người thứ ba, em có thực sự hạnh phúc khi cướp đàn ông từ tay đàn bà khác - Ảnh 3
Những thứ nhờ tranh cướp mà có được sẽ dễ dàng mất đi, bởi thực chất nó chưa bao giờ thuộc về bạn - Ảnh minh họa: Internet

Đừng mơ có được hạnh phúc

Cùng là kiếp đàn bà với nhau, trước khi quyết định làm người thứ ba bạn hãy thử đặt mình vào vị trí người vợ. Hãy tưởng tượng xem nếu biết chồng mình léng phéng, chung chạ với đàn bà khác, phản bội tình yêu thuở nào thì liệu bạn có nát tan cõi lòng hay không.

Đời đàn bà, dại hay khôn là ở cách họ chọn người đàn ông cho mình. Bạn có thể yêu người đàn ông không tài giỏi, không giàu có nhưng nhất định phải độc thân. Đàn ông dù quyền cao chức trọng, sẵn lòn vì bạn mà tiêu tiền như nước nhưng đã là chồng người thì bạn hãy tránh xa, nếu bất chấp dấn thân thì đừng đổ lỗi cho số phận.

Đàn bà chung quy lại chỉ ước mong có một cuộc đời thanh thản, một cuộc sống hạnh phúc. Thế nên, bạn đừng dại “đâm đầu” vào đàn ông đã có vợ, đừng chọn làm người thứ ba kẻo đánh mất đời mình. 

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