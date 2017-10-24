Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè

Phụ nữ yêu 24/10/2017 13:45

Đây là 4 bí mật hôn nhân dù có ‘chết’ chị em cũng không được nói với ai, dù là người nhà hay người thân thiết đến mấy.

Muốn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc ngoài tình yêu, sự thấu hiểu và chân thành thì người phụ nữ còn phải biết có những điều không bao giờ được tiết lộ cùng ai.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè - Ảnh 1
Thay vì mang chuyện gối chăn ra buôn chuyện phụ nữ hãy thẳng thắn chia sẻ với chồng - Ảnh: Internet

Đời sống tình dục

Không được thỏa mãn đời sống tình dục, chăn gối không hòa hợp khiến người phụ nữ luôn khát khao. Tuy nhiên, thay vì thẳng thắn chia sẻ với chồng để cả hai cùng thay đổi để đời sống vợ chồng viên mãn thì không ít chị em lại mang chuyện này kể lể với bạn bè.

Họ quá vô tư mà không nghĩ rằng, nếu việc chồng mình có vấn đề sinh lý bị quá nhiều người biết sẽ khiến chồng càng thêm tự ti và quay sang trách cứ vợ vì đã không giữ thể diện cho họ. Vợ hãy nhớ rằng, bạn bè không thể giúp cải thiện đời sống vợ chồng của bạn ngoài chính người trong cuộc. Hãy để chuyện gối chăn được khép lại sau cánh cửa phòng ngủ, đừng mang nó ra buôn chuyện với thiên hạ.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè - Ảnh 2
Chẳng đàn ông nào thích vợ mang chuyện nhà đi kể với người khác, chị em hãy nhớ rõ điều này - Ảnh: Internet

Bất hòa với nhà chồng

Bố mẹ với con cái cũng khó tránh khỏi những bất hòa, huống chi bạn về làm dâu, sống với nhà chồng khó tránh được những lúc ‘bát đũa xô nhau’. Tuy nhiên, chị em đừng bao giờ dại dột mang những mâu thuẫn, bất hòa của nhà chồng đi buôn chuyện nếu không muốn tự rước họa vào người.

Bạn nên tỉnh táo để hiểu rằng mỗi nhà mỗi cảnh, thay vì kể lể với người khác bạn hãy tự giải quyết vẫn đề của mình, tránh trường hợp đến tai nhà chồng thì bạn vừa tự tạo hiềm khích với nhà chồng và khiến chồng chán ngán.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè - Ảnh 3
Thay vì lên án, vợ hãy giúp chồng nhận ra những sai lầm của mình để cải thiện chúng - Ảnh: Internet

Kể lể các tính xấu của chồng

Là con người không ai hoàn hảo cả, ai cũng có điểm tốt và chưa hoàn thiện. Vậy nên, phụ nữ đừng bao giờ mang những thói xấu của chồng ra mua vui với bạn bè khi tán gẫu. Việc làm này không giúp ích gì cho hôn nhân của bạn mà còn vô tình đẩy cuộc hôn nhân đến vực thẳm.

Ông bà ta có câu: “tốt khoe, xấu che”, “xấu chàng hổ ai” không hề dư thừa. Thay vì kể xấu chồng chị em hãy thẳng thắn góp ý để chàng có thể điều chỉnh, từ đó giúp mỗi quan hệ vợ chồng ngày càng khắng khít.

Đàn bà khôn sẽ không bao giờ tiết lộ 4 bí mật hôn nhân này với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè - Ảnh 4
Phụ nữ khôn sẽ không bao giờ để người khác biết trong túi mình có bao nhiêu tiền - Ảnh: Internet

Vấn đề tài chính

Việc khoe khoang tiền bạc, vật chất không khiến bạn giàu hơn mà chỉ khiến bạn phải nhận lấy sự ganh ghét, đố kỵ của những người xấu tính. Vậy nên, phụ nữ khôn ngoan sẽ không bao giờ cho người khác biết họ có bao nhiêu tiền trong túi, càng không ké môi với ai những kế hoạch kinh doanh của mình.

Cũng vậy, nếu gặp khó khăn tài chính bạn cũng chớ dại chia sẻ với mọi người. Không phải ai cũng đủ chân tình để giúp đỡ hay động viên bạn, thậm chí họ còn có thái độ dè bỉu và xem thường khiến bạn càng bế tắc hơn.

 

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