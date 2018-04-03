Đàn bà khôn làm điều này chồng cả đời cũng không có cơ hội được nếm ‘phở’

Phụ nữ yêu 03/04/2018 15:23

Nếu đàn ông đã gọi vợ là cơm, bồ là phở thì đàn bà khôn sẽ có niềm kiêu hãnh của mình chứ không an phận là sự lựa chọn lúc đói thì ăn, khi chán lại đổi món của chồng.

Đàn bà khôn không đánh ghen, càng không hờn giận vu vơ mà luôn có bí quyết để giữ chặt trái tim chồng. Họ thừa thông minh để khiến đàn ông hiểu rằng, đàn bà không phải là sự lựa chọn, càng không phải là món ăn mà là người bạn đời luôn bên cạnh chồng cả khi bão giông lẫn yên bình.

Sau đây là những chiêu thức giữ chồng mọi đàn bà khôn ngoan đều áp dụng, chị em hãy lưu lại ngay:

Đàn bà khôn làm điều này chồng cả đời cũng không có cơ hội được nếm ‘phở’ - Ảnh 1
Phụ nữ muốn giữ chồng chớ dại ngoan khi lên giường - Ảnh minh họa: Internet

“Chiều chồng”

Bên ngoài vẻ rắn rỏi, cá tính và mạnh mẽ kia đàn ông thực chất lại như đứa trẻ nhỏ thích làm nũng khi lên giường. Họ khao khát được thỏa mãn tình dục, được người bạn đời cưng chiều hết lòng khi gần gũi. Thế nên, một người vợ biết cách “chiều chồng” sẽ luôn khiến anh ấy say mê, hứng thú và một lòng với vợ.

Đơn giản là bởi, đàn ông chỉ ra ngoài “ăn vụng” khi họ bị bỏ đói, nếu đã được ăn ngon, ăn no họ chẳng dại ăn ngoài làm gì.

Luôn kiêu hãnh

Phụ nữ dù kết hôn cũng đừng bao giờ đánh mất chính mình, đừng quên chăm sóc yêu thương bản thân và không ngừng làm đẹp. Hãy tiếp tục sắm những bộ quần áo gợi cảm, dưỡng da hay giảm cân để mình luôn hoàn hảo trong mắt bạn đời. Đừng biến mình thành giúp việc không công, ôm hết việc nhà vào người để rồi khi đi ngủ mùi dầu mỡ vẫn bám chặt vào tóc khiến chồng dù muốn hôn vợ cũng vội lùi xa.

Đàn bà khôn làm điều này chồng cả đời cũng không có cơ hội được nếm ‘phở’ - Ảnh 2
Hãy luôn tôn trọng không gian riêng tư của chồng, đó là cách khiến anh ấy biết nhớ nhung vợ mỗi khi xa cách - Ảnh minh họa: Internet

Đừng giữ chồng khư khư

Chẳng đàn ông nào thích bị kiểm soát, họ cảm thấy khó chịu, bức bối nếu vợ cứ mãi hỏi anh đang làm gì? Ở đâu? Với ai? Làm gì?. Đàn bà giữ chồng mà giữ khư khư là đàn bà dại, hãy “mềm nắn rắn buông”, cho chồng không gian riêng để anh ấy ngoan ngoãn thủy chung.

Không sai bảo chồng

Nếu muốn chồng phụ giúp mình việc nhà, chị em nên dịu dàng và ngọt ngào nhờ vả anh ấy thay vì ra lệnh. Thay vì “anh rửa chén đi, cứ nằm xem ti vi hoài”, sao bạn không nói rằng “anh rửa chén giúp em nhé chồng yêu” và đặt lên má anh ấy nụ hôn yêu thương. Đàn ông thích được nghe lời mật ngọt, thích được ngợi khen thì hà cớ gì phụ nữ lại tiết kiệm chúng với chồng mình.

Đàn bà khôn làm điều này chồng cả đời cũng không có cơ hội được nếm ‘phở’ - Ảnh 3
Đừng để đàn ông cô đơn trong chính ngôi nhà của họ, nếu không ngày anh ấy đi 'ăn phở' sẽ không còn xa - Ảnh minh họa: Internet

Tinh tế thấu hiểu chồng

Là vợ, muốn được chồng yêu thương và trân trọng ngoài giỏi quán xuyến gia đình, khôn khéo còn cần cả sự tinh tế khi đoán biết cảm xúc của đối phương. Hãy đủ quan tâm để biết rằng hôm nay của chồng như thế nào, có gì vui buồn để kịp thời chia sẻ. Đừng nghĩ cho chồng ăn ngon, mặc đẹp, ngủ thẳng giấc là đủ bởi chỉ khi chăm sóc đời sống tinh thần của chồng chu đáo bạn mới quyết định cảm xúc đối phương dành cho mình như thế nào.

Phụ nữ chỉ cần làm được những điều trên chắc chắn chồng bạn chẳng bao giờ thèm "phở" mà sẽ nghiện "cơm" cả đời.

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