Đàn bà dại là đàn bà đặt đàn ông ở vị trí đầu tiên của đời mình

Là đàn bà, trước khi nghĩ cho đàn ông hãy nghĩ cho mình trước tiên, hãy yêu lấy chình mình để dù bất hạnh hay khổ đau cũng có thể hiên ngang với đời rằng đấy là lựa chọn khiến mình không hề hối hận.

Đàn bà khi yêu thường lụy tình, thường vì yêu mà cam tâm tình nguyện nhận lấy mọi thua thiệt về mình chỉ mong người đàn ông mình yêu hài lòng. Họ sẵn sàng giảm cân, nhịn ăn đến mức mệt nhoài chỉ vì người yêu chê trách “Dạo này em béo thế, sao anh dám dắt đi đâu cùng”. Chỉ vì đàn ông lắc đầu khi thử một bộ quần áo, đàn bà dù thích lắm vẫn sẽ thay ra ngay và ướm lên người thứ chàng thích nhưng họ thì tuyệt nhiên không. Cứ thế, đến khi đàn ông xem việc đàn bà phải phục tùng mình là chuyện hiển nhiên thì lúc ấy tình yêu đã nguội nhạt.

Đàn bà huy hoàng nhất là khi được theo đuổi, thuở ấy đàn ông vì muốn có được trái tim đàn bà mà dùng trăm phương nghìn kế để chinh phục. Thuở mà, đàn bà chỉ cần gắt gỏng đàn ông đã khép nép dỗ dành, đàn bà than vãn đàn ông đã chạy đến bên cạnh ngay lập tức để mong được nàng sai bảo. Thế nhưng, sau khi bước chân vào tình yêu vị thế của đàn bà lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu khôn ngoan đàn bà sẽ tự hiểu rằng vị trí của họ là bên cạnh đàn ông, chứ không phải sau lưng họ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông đem lòng yêu đàn bà khác, nhẫn tâm vứt bỏ biết bao điều tốt đẹp để chạy theo những điều mới mẻ, chạy theo thứ mà họ cho rằng đó là tiếng gọi trái tim. Khi ấy, ngập chìm trong những đớn đau của đổ vỡ đàn bà mới hiểu ra rằng, hóa ra, yêu lấy chính mình mới là việc mọi người phụ nữ phải làm. Khi ấy đàn bà sẽ nhận ra rằng, tình yêu luôn đi liền với sự bình đẳng. Một khi vị thế của cả hai không còn ngang hàng thì khi ấy người nào yếu thế hơn phải nhận lấy bất hạnh từ đối phương.

Đàn bà muốn hạnh phúc đừng xem đàn ông là cả đời mình, là tất cả những gì mình có. Cả khi yêu lẫn khi kết hôn, bạn phải luôn tâm niệm một khi được ưu tiên đàn ông sẽ chẳng ngại ngần làm tổn thương bạn.

Cuối cùng, đàn bà dù khôn hay dại cũng hãy nghĩ cho mình đầu tiên, bởi đó là cách duy nhất giúp bạn hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà sinh ra vốn đã thiệt thòi, dại khờ khi yêu lại càng thiệt thòi hơn. Ví như, nếu khôn ngoan bạn sẽ là công chúa trong mắt đối phương, nếu khờ dại sẽ mãi sống trong kiếp a hoàn phải hầu hạ, chăm lo cho người khác. Khi ấy, bạn đừng đổ lỗi cho số phận mà hãy nhìn lại cách mình đã sống, đã cư xử, đã lựa chọn.

Đàn bà đừng chọn nhầm đàn ông, cũng đừng để đàn ông xem mình là sự lựa chọn kẻo một ngày nào đó bạn phải ôm mặt khóc rưng rức.

Là đàn bà, nhất định phải độc lập, tự chủ và có cá tình. Đừng cố gắng nhu mì, ngoan hiền quá sẽ khiến đàn ông chán ngán. Nếu sống bám, ỷ lại thì sẽ nhạt toẹt chán chường. Thay vì đặt mình phía sau lưng đàn ông, bạn hiên ngang ở bên cạnh anh ấy. Hãy để mình đồng hành cùng đối phương, thay vì tự mãn với câu nói “Phía sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”.

Cuối cùng, đàn bà dù khôn hay dại cũng hãy nghĩ cho mình đầu tiên, bởi đó là cách duy nhất giúp bạn có một tình yêu hạnh phúc, một cuộc hôn nhân ấm êm và một cuộc đời thanh thản.