Dưới đây là những khác biệt giữa vợ và bồ, đàn ông đọc xong hãy tự xấu hổ, nhân tình đọc xong hãy tự cắn rứt lương tâm.

Đàn ông khi đã thay lòng đổi dạ thì dù vợ có sắc sảo, khéo léo đến mấy họ cũng trù dập không thương tiếc. Đơn giản là bởi khi ấy, người đàn ông của bạn đã say mê đàn bà khác, đã bị nhân tình “hớp hồn” mà không nhận ra giá trị của gia đình, của nghĩa tình chồng vợ nữa rồi. Khi ngoại tình, đàn ông luôn có tâm lý mang vợ và bồ ra so sánh và luôn cho rằng vợ mình thua kém nhân tình mọi điều. Thế nhưng, thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

Nếu ngày trước, người đàn ông sẽ đi làm kiếm tiền nuôi cả gia đình, vợ ở nhà chăm sóc con cái, trông nom nhà cửa thì ngày nay đã khác. Thời nay, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều có công việc và thu nhập riêng, thế nên sau khi kết hôn cả hai sẽ không bị lệ thuộc kinh tế.

Tuy nhiên, trách nhiệm vun vén gia đình khiến người phụ nữ phải đứng ra quản lí chi tiêu, tài chính. Họ sẽ cân đo đong đếm để làm sao với số tiền vợ chồng kiếm được trong một tháng đủ trang trải sinh hoạt lại có thể dư ra môt khoản dành dụm cho tương lai. Vì thế, dù muốn hay không người vợ vẫn phải “đóng vai ác”, phải “đòi tiền” chồng mỗi tháng.

Ngược lại với vợ, bồ sẽ chẳng bao giờ hỏi xem tháng này anh kiếm được bao nhiêu tiền, anh tiết kiệm được bao nhiêu. Nàng sẽ ngọt ngào rót vào tai đàn ông rằng “anh yêu à, em thích cái túi kia quá, phải làm sao đây”, “anh mua tặng em cái kính kia nhé, nó hợp với em lắm”…Bồ nhí sẽ đòi hỏi những thứ cung phụng cho họ, trong khi vợ lại mưu cần những điều tốt đẹp cho gia đình. Chỉ đàn ông dại mới không nhận ra điều ấy mà để nhân tình che mắt.

Nếu vợ yêu chồng vô điều kiện thì nhân tình yêu đàn ông có vợ với vô số điều kiện vật chất - Ảnh minh họa: Internet

Vợ luôn yêu chồng – Bồ chỉ yêu khi được cưng chiều

Tất nhiên, hiện tại khi cặp bồ đàn ông vẫn làm ra tiền, vẫn cưng chiều bồ nhí như nữ hoàng thì bảo sao nàng yêu thương bạn. Hỏi sao nàng hờn giận ngân ngấn lệ mà thỏ thẻ “em chấp nhận nhận lấy mọi thiệt thòi, chỉ cần được bên anh là đủ”. Phải chờ đến khi sa cơ lỡ vận đàn ông bội bạc mới nhận ra rằng, khi bồ nhí đã cao chạy xa bay thì chỉ còn người vợ hiền luôn bên cạnh họ.

Vợ kề bên lúc chồng tay trắng không phải vì thương hại, càng không phải vì sợ mất chồng. Vợ chấp nhận chịu khổ, chấp nhận chịu cực là vì họ yêu chồng. Chính vì yêu, những người vợ chấp nhận gạt đi tất cả và cho chồng mình cơ hội quay đầu.

Rồi đàn ông sẽ hiểu, cơm hàng cháo chợ dù ngon đến mấy cũng không bằng cơm nhà vợ nấu - Ảnh minh họa: Internet

Vợ cho chồng ăn cơm nhà – Bồ bắt dẫn đi ăn cơm hàng

Người xưa có câu “đường đến trái tim người đàn ông phải đi qua dạ dày của họ” quả không sai. Đàn ông cũng giống như phụ nữ, cũng muốn ăn ngon mặc đẹp và tất nhiên cả vợ và bồ đều có thể cho họ toại nguyện.

Thế nhưng, nếu sau giờ tan tầm vợ phải tất bật đi chợ, sơ chế, nấu nướng với dầu mỡ đầy người chỉ vì làm món chồng thích vì muốn có bữa cơm gia đình thì bồ nhí lại dắt chồng bạn đi ăn hàng. Ăn ngoài hàng tiện, lạ miệng, đẹp mắt và chẳng phải rửa chén, càng không sợ ám mùi thức ăn hỏi sao chồng bạn không ham, nhân tình không thích.

Ấy vậy mà, có bao giờ đàn ông tự hỏi cơm nhà và cơm ngoài hàng khác nhau như thế nào? Ăn bữa cơm gia đình ấm êm, thanh thản bên vợ con khác với ăn bữa cơm với tâm trạng bất an, nơm nớp lo sợ người khác biết mình vụng trộm khác nhau như thế nào?

Vậy nên, đàn ông nếu đã có gan so sánh bồ hơn vợ những điểm nào, thì hãy dám so sánh những điểm bồ thua xa vợ. Trước khi ngoại tình, đàn ông hãy nhớ kỹ xem trước khi lấy chồng vợ bạn đã sống sung sướng, thoải mái như thế nào. Đừng bao giờ làm khổ người đàn bà mình yêu chỉ vì thói lăng nhăng, ích kỉ của mình đàn ông ạ!